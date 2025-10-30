''Il est vraiment plus costaud et rapide'' : ce qui a changé chez Louis Rees-Zammit durant son expérience en NFL

Louis Rees-Zammit va faire son retour avec le Pays de Galles samedi prochain, près de 2 ans après son dernier match en sélection. Le facteur X que son pays attendait.

Il ne pourra pas tout changer à lui, seul, c’est certain. Mais avouez que le rugby de Louis Rees-Zammit sonne comme une aubaine pour le rugby gallois.

Car même si l’interminable série de défaites (18) a pris fin cet été au Japon pour les hommes en rouge, rien n’est acquis pour ceux qui défieront l’Argentine, le Japon, les All Blacks et l’Afrique du Sud, en novembre.

Plus lourd, plus fort mais toujours supersonique

Malgré tout, le retour de la star galloise est bienvenue pour le rugby de la principauté. Aussi bien sur le plan sportif que commercial, où la notoriété de l’ailier de 24 ans pourrait apporter un regain d’attrait pour le Pays de Galles.

En préparation avec l’équipe nationale du côté de Cardiff en ce moment, le nouvel ailier de Bristol est décrit comme "définitivement plus costaud, plus musculeux, plus fort sur les contacts", par son ami Freddie Thomas à RugbyPass, depuis son retour de l’aventure en NFL. "Et toujours avec la même vitesse."

Il l’a d’ailleurs prouvé avec un essai tout en vitesse il y a quelques semaines, sur lequel il atteignait 37,9km/h. Pas mal pour un joueur de 100kg.

Paraît-il qu’avec le travail spécifique effectué aux USA, LRZ est serait aussi plus efficace sur les duels aériens.

Bref, un joueur plus complet qui sera très certainement le facteur X des Gallois. Que le XV de France retrouvera en début d’année prochaine.