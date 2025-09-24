940 mètres, 14 franchissements, 27 défenseurs battus : l’UBB a puni Montauban avec un récital offensif
En quête de rédemption, l’UBB a offert un récital offensif contre Montauban. Résultat : 11 essais, 940 mètres parcourus et un public debout à Chaban.

Ils avaient des choses à se faire pardonner, et ça s’est vu. Une semaine après leur prestation indigente face au Racing 92 (47-32), les joueurs de l’UBB ont remis les pendules à l’heure de manière spectaculaire contre Montauban.

À Chaban-Delmas, les Bordelo-Béglais ont déroulé leur rugby, plantant 11 essais et s’imposant 71 à 24 dans un match à sens unique.

Le rugby offensif à son apogée

Face à une équipe montalbanaise dépassée dans tous les compartiments du jeu, la ligne de trois-quarts girondine s’est régalée. Les chiffres donnent le tournis : 14 franchissements, 27 défenseurs battus, 940 mètres gagnés ballon en main selon le Midi Olympique.TOP 14. Damian Penaud a (encore) franchi un cap symbolique ce week-end (et c’est loin d’être fini)TOP 14. Damian Penaud a (encore) franchi un cap symbolique ce week-end (et c’est loin d’être fini)En clair, l’UBB a mis les cannes et transformé la pelouse de Chaban en autoroute. Matthieu Jalibert, brillant à la baguette, a parfaitement animé le jeu bordelais, distribuant les caviars à une ligne affamée.

Jalibert étincelant, Depoortere tranchant

Au rayon des satisfactions, difficile de passer à côté du match XXL de Nicolas Depoortere, auteur d’un doublé et de plusieurs percées ravageuses. Bielle-Biarrey a également mis le feu. Il faut dire que presque toute la ligne de 3/4 y est allée de son essai. Devant, l’UBB a assuré les bases, avec une conquête propre et une défense mobile malgré deux essais encaissés.VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de BordeauxVIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de Bordeaux

L'UBB envoie un message fort à ses adversaires

Ce succès n’efface pas totalement la claque reçue à Paris, mais il permet à l’UBB de repartir de l’avant, avec la manière. L’intensité, la vitesse d’exécution et la précision retrouvées ont rassuré tout un stade.

Et si Montauban a servi de victime expiatoire, le message est clair : cette UBB-là compte bien jouer les premiers rôles de la première à la dernière journée.

  • Pil2Dax
    1464 points
  • il y a 3 heures

Doucement, c'était l'équipe B de Montauban, qui a quand même réussi à nous mettre à mal sur les mauls portés qu'on ne sait toujours pas défendre, même si l'exercice n'a rien d'évident.
Donc ne pas s'enflammer non plus. Si cela a permis de se rassurer sur les fondamentaux du système UBB, retrouvés, bien en place, sans trop en faire non plus, le test face au SF sera d'un tout autre niveau. Et bien plus révélateur pour commencer à juger de notre début de saison.

  • il y a 3 heures

