940 mètres, 14 franchissements, 27 défenseurs battus : l’UBB a puni Montauban avec un récital offensif

En quête de rédemption, l’UBB a offert un récital offensif contre Montauban. Résultat : 11 essais, 940 mètres parcourus et un public debout à Chaban.

Ils avaient des choses à se faire pardonner, et ça s’est vu. Une semaine après leur prestation indigente face au Racing 92 (47-32), les joueurs de l’UBB ont remis les pendules à l’heure de manière spectaculaire contre Montauban.

À Chaban-Delmas, les Bordelo-Béglais ont déroulé leur rugby, plantant 11 essais et s’imposant 71 à 24 dans un match à sens unique.

Le rugby offensif à son apogée

Face à une équipe montalbanaise dépassée dans tous les compartiments du jeu, la ligne de trois-quarts girondine s’est régalée. Les chiffres donnent le tournis : 14 franchissements, 27 défenseurs battus, 940 mètres gagnés ballon en main selon le Midi Olympique. TOP 14. Damian Penaud a (encore) franchi un cap symbolique ce week-end (et c’est loin d’être fini)En clair, l’UBB a mis les cannes et transformé la pelouse de Chaban en autoroute. Matthieu Jalibert, brillant à la baguette, a parfaitement animé le jeu bordelais, distribuant les caviars à une ligne affamée.

Jalibert étincelant, Depoortere tranchant

Au rayon des satisfactions, difficile de passer à côté du match XXL de Nicolas Depoortere, auteur d’un doublé et de plusieurs percées ravageuses. Bielle-Biarrey a également mis le feu. Il faut dire que presque toute la ligne de 3/4 y est allée de son essai. Devant, l’UBB a assuré les bases, avec une conquête propre et une défense mobile malgré deux essais encaissés. VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de Bordeaux



L'UBB envoie un message fort à ses adversaires

Ce succès n’efface pas totalement la claque reçue à Paris, mais il permet à l’UBB de repartir de l’avant, avec la manière. L’intensité, la vitesse d’exécution et la précision retrouvées ont rassuré tout un stade.

Et si Montauban a servi de victime expiatoire, le message est clair : cette UBB-là compte bien jouer les premiers rôles de la première à la dernière journée.