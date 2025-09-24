940 mètres, 14 franchissements, 27 défenseurs battus : l’UBB a puni Montauban avec un récital offensif

Ils avaient des choses à se faire pardonner, et ça s’est vu. Une semaine après leur prestation indigente face au Racing 92 (47-32), les joueurs de l’UBB ont remis les pendules à l’heure de manière spectaculaire contre Montauban.
À Chaban-Delmas, les Bordelo-Béglais ont déroulé leur rugby, plantant 11 essais et s’imposant 71 à 24 dans un match à sens unique.
Le rugby offensif à son apogée
Face à une équipe montalbanaise dépassée dans tous les compartiments du jeu, la ligne de trois-quarts girondine s’est régalée. Les chiffres donnent le tournis : 14 franchissements, 27 défenseurs battus, 940 mètres gagnés ballon en main selon le Midi Olympique.TOP 14. Damian Penaud a (encore) franchi un cap symbolique ce week-end (et c’est loin d’être fini)En clair, l’UBB a mis les cannes et transformé la pelouse de Chaban en autoroute. Matthieu Jalibert, brillant à la baguette, a parfaitement animé le jeu bordelais, distribuant les caviars à une ligne affamée.
Jalibert étincelant, Depoortere tranchant
Au rayon des satisfactions, difficile de passer à côté du match XXL de Nicolas Depoortere, auteur d’un doublé et de plusieurs percées ravageuses. Bielle-Biarrey a également mis le feu. Il faut dire que presque toute la ligne de 3/4 y est allée de son essai. Devant, l’UBB a assuré les bases, avec une conquête propre et une défense mobile malgré deux essais encaissés.VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de Bordeaux
L'UBB envoie un message fort à ses adversaires
Ce succès n’efface pas totalement la claque reçue à Paris, mais il permet à l’UBB de repartir de l’avant, avec la manière. L’intensité, la vitesse d’exécution et la précision retrouvées ont rassuré tout un stade.
Et si Montauban a servi de victime expiatoire, le message est clair : cette UBB-là compte bien jouer les premiers rôles de la première à la dernière journée.
Pil2Dax
Doucement, c'était l'équipe B de Montauban, qui a quand même réussi à nous mettre à mal sur les mauls portés qu'on ne sait toujours pas défendre, même si l'exercice n'a rien d'évident.
Donc ne pas s'enflammer non plus. Si cela a permis de se rassurer sur les fondamentaux du système UBB, retrouvés, bien en place, sans trop en faire non plus, le test face au SF sera d'un tout autre niveau. Et bien plus révélateur pour commencer à juger de notre début de saison.
FabienPelouse
Ce match est surtout révélateur du niveau de Montauban. Aux regard de leurs premiers matchs, la saison va être bien longue pour eux et il me semble plausible (pas certain) qu'ils ne gagnent aucune rencontre.
Le 6eme de Pro D2 n'est pas forcément calibré pour enchaîner sur une saison en top 14. Cela montre, à mes yeux, la problématique de l'absence de montée directe pour le champion de la deuxième division.
Montauban n'a pas pu, ou voulu, jouer le jeu à fond en recrutant une dizaine de joueurs pour tenter le coup, non pas de se maintenir mais au moins de faire vraiment bonne figure, j'espère qu'une saison de défaite ne va pas plomber le club.
Ça doit pas être fantastique à vivre de perdre tous les WE puis de continuer en assurant le maintien en Pro D2...
Amis à Laporte
