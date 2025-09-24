TOP 14. Damian Penaud a (encore) franchi un cap symbolique ce week-end (et c’est loin d’être fini)

Il affole les défenses, mais aussi les compteurs : Damian Penaud vient d’inscrire son 100ᵉ essai en club. Un cap symbolique qui confirme son statut de finisseur d’exception du rugby français.

Damian Penaud ne cesse d’affoler les compteurs. Déjà recordman d’essais en une édition de Champions Cup (12 réalisations cette saison), l’ailier de l’UBB a franchi un nouveau cap ce samedi : celui des 100 essais en club. Une barre symbolique qu’il atteint à seulement 28 ans, preuve de sa régularité et de son sens du timing chirurgical.

Penaud est-il un phénomène unique ?

Formé à Clermont, Penaud a débuté au centre avant d’exploser sur une aile, là où son sens du duel et sa lecture du jeu font des ravages. Avec l’ASM, il a planté 56 essais en 120 matchs, avant de rejoindre Bordeaux-Bègles à l’été 2023.

Depuis, il a déjà ajouté 44 réalisations en 46 feuilles de match, soit une moyenne hallucinante de près d’un essai par match.

"Une moyenne hallucinante de près d’un essai par match"

Cette capacité à scorer le place déjà parmi les meilleurs finisseurs que le rugby hexagonal ait connus. À titre de comparaison, Vincent Clerc — référence absolue en la matière — détient le record du Top 14 avec 101 essais. Napolioni Nalaga, autre icône clermontoise, en a inscrit environ 105 en un peu plus de 170 matchs. Penaud, lui, est en avance sur ces cadors au même âge.

Outre ce cap symbolique, Penaud continue d’écrire l’histoire. Cette saison, il a explosé le record de la Champions Cup en marquant 12 essais en une seule édition, effaçant des tablettes des noms comme Chris Ashton ou Imhoff.

Et en Bleu, il a aussi égalé le record de Serge Blanco avec 38 essais sous le maillot tricolore en 56 sélections.

"Explosé le record de la Champions Cup en marquant 12 essais en une seule édition"

Quel avenir pour le prodige du rugby français ?

Ce chiffre rond des 100 essais en club n’est qu’une étape. Avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire et un club de l’UBB taillé pour les sommets, Damian Penaud pourrait bien viser les 150 essais d'ici à quelques saisons. En attendant, il régale. Et nous, on ne s’en lasse pas.