Prêt pour le XV de France, ce colosse de 113 kg revient bousculer la hiérarchie

Après sept semaines d’indisponibilité et un rendez-vous raté avec le XV de France à l’automne, Mickaël Guillard a fait son grand retour en Top 14, avec le LOU.

Il est l’une des belles découvertes du second mandat de Fabien Galthié. Depuis ses premiers pas avec le XV de France, lors de la tournée en Argentine, en juillet 2024, Mickaël Guillard n’a jamais déçu. Puissant, rapide, habile et généreux dans le jeu et en défense, le Lyonnais possède toutes les qualités que l’on attend d’un gros gabarit, dans le rugby moderne. Du haut de son 1,97 mètre et de ses 113 kilogrammes, le joueur de 25 ans revient pour faire du bruit.

Le LOU retrouve Guillard

Contre le Castres Olympique, le deuxième ligne de métier n’a pas réussi à sortir le LOU Rugby du marasme où il semble s’être enfoncé depuis plusieurs semaines. Les Rhodaniens se sont inclinés sans briller (36-22). Ils ont misé, comme à leur habitude, sur les réalisations personnelles de Jiuta Wainiqolo, auteur d’un doublé. Le Fidjien est peut-être le meilleur ailier du Top 14 sur cette fin d’année 2025.

À la 48ᵉ minute de jeu, Mickaël Guillard est rentré sur le pelouse tarnaise. La demi-heure passée sur le pré lui a permis de reprendre un peu de rythme. “Franchement, je suis très content d'avoir rejoué. Je suis comme un enfant qu'on a puni pendant sept semaines à regarder les copains jouer dehors et qui peut désormais ressortir avec eux”, a-t-il indiqué auprès de L’Équipe après le coup de sifflet final. Désormais, son objectif se teinte de Bleu.

Le XV de France l’attend aussi

La dernière fois que Mickaël Guillard a été aperçu sur un terrain de rugby, c’était lors de la rencontre entre le XV de France et l’Afrique du Sud, début novembre. À ce moment-là, le Lyonnais était titulaire avec le numéro 8 dans le dos. Bien qu’il joue surtout deuxième ligne au LOU Rugby, sa mobilité a poussé plusieurs fois Fabien Galthié à l’essayer au bout de la mêlée. Il avait déjà été placé à ce poste lors de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande, l’été dernier.

Lorsqu’il a quitté ses partenaires, le 8 novembre dernier, le XV de France menait d’un petit point face aux champions du monde. Depuis le banc, il a assisté impuissant à la catastrophique fin de rencontre des Bleus. Blessé, il était victime d'une luxation acromio claviculaire et il devait déclarer forfait pour le reste de la tournée d’automne.

Les semaines suivantes, Grégory Alldritt a pris le relai au poste de troisième ligne centre. Cependant, l’ancien du FC Auch n’a pas réussi à évacuer les doutes qui concernent sa méforme, observée depuis le Mondial 2023. En club, ce dernier enchaîne les performances plus ou moins marquantes, à l’image des résultats du Stade Rochelais. Pour le Tournoi des VI Nations, le staff du XV de France pourrait de nouveau le mettre en danger.

La polyvalence, un atout à entretenir ?

Entraperçu à l’automne et apparu dans une équipe remaniée durant l’été, Mickaël Guillard reste une interrogation majeure pour les Bleus. Depuis un an et demi, ses performances poussent Fabien Galthié et son staff à compter sur lui. Toutefois, à quel poste le Lyonnais doit-il apparaître ? Solide en numéro 5, il ferait un magnifique impact player, à la sortie d’Emmanuel Meafou. Avec le 8 floqué dans le dos, il aurait moyen d’arracher une place de titulaire à un poste où le vivier français peine à trouver des prétendants convaincants.

Conscient de cette polyvalence, Mickaël Guillard l’avait commentée, en juillet 2025, dans un entretien accordé à L’Équipe. “J'ai envie de développer les deux postes à la fois. Cette polyvalence me plaît. Plus jeune, j'ai beaucoup joué troisième-ligne. J'avoue que lorsque les entraîneurs, à Lyon, m'ont parlé pour la première fois de me repositionner en 5, j'ai eu très peur parce que j'aime le ballon, j'aime manipuler la balle, faire des passes. Mais au final, le rôle du deuxième-ligne pousseur a tellement évolué ces dernières années que j'ai rapidement été rassuré. Je n'ai pas vu de différence”, confiait-il.

Ainsi, le natif de Trappes veut développer son propre style de jeu, dans un rôle hybride. Habituellement, Fabien Galthié a souvent montré un intérêt pour les joueurs capables d’évoluer à différents postes. Le sélectionneur aimait les placer sur le banc, pour tenter des compositions parfois surprenantes.

Néanmoins, dans le cas de Mickaël Guillard, l’ancien Columérin a l’air d’avoir tranché et il semble en faire une possible solution d’avenir en tant que troisième ligne centre. “Comme je l’ai toujours dit, c’est au coach de décider où il veut me positionner.[...] S’il a envie de me faire jouer en 8, je serai le premier à lui dire ‘Pas de soucis, c’est avec grand plaisir’. S’il veut me faire jouer en 5, j’ai l’habitude aussi… En fait, j’ai juste envie de jouer au rugby, peu importe le poste”, affirmait le joueur au Midi Olympique, en septembre dernier.

