''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation 

Il est la principale surprise du groupe France en vue du choc entre le XV de France et l’Afrique du Sud, samedi prochain au Stade de France. Écarté du groupe des 23 joueurs protégés ce week-end, on sait que sauf miracle, Greg Alldritt ne jouera face aux champions du monde.
Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Un petit séisme dans l'univers du XV de France pour le joueur le plus utilisé de l'ère Galthié, capitaine intérimaire de ce groupe. "Beaucoup de choses ont été dites, mais c’était une simple gêne aux cervicales, rien de plus. Il y a eu un choix sportif qui a été fait (par Fabien Galthié, NDLR). Je le respecte et je voulais me donner à 300% pour ce club."
"J’ai reçu énormément d’amour et ça donne énormément de sens au pourquoi je joue ici"
Titulaire face au Racing 92 ce dimanche soir, le numéro 8 de 28 ans a répondu présent sous le maillot du Stade Rochelais. Auteur d'un gros match à l'image de son essai et de 13 plaquages (dont un où il se sacrifia face au colosse Hughes, arrivé lancé droit sur lui), il a guidé les siens vers la victoire (33-6).
Le tout dans une ambiance dont il avait besoin, après cet échec vécu dans la semaine. "Il y a eu pas mal de rebondissements, beaucoup de déception et j’avais besoin d’un petit peu d’amour. Que ce soit l’équipe ou le stade, ils m’en ont donné énormément aujourd’hui. C’est une soirée spéciale", a confié le Gersois au micro de Canal +, sous l'ovation du public rochelais.
"Aider les copains à battre les doubles champions du monde en titre qui veulent venir en France et imposer leur rugby"
Quid du XV de France ? La déception n'a entaché en rien son amour pour ce maillot bleu qu'il a déjà porté à plus de 55 reprises. "Mon état d’esprit est très simple. J’adore mon pays et j’ai envie de tout faire pour cette équipe de France. Quel que soit le rôle que le staff me donnera, je serai à 200% pour aider les copains à battre les doubles champions du monde en titre qui veulent venir en France et imposer leur rugby."
Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de France
Non, le Gersois ne renoncera pas. Et quelque chose nous dit qu'il devrait bientôt revenir au premier plan en sélection...
pascalbulroland
Voyons le positif ( pour une fois ) , que Gailleton et Alldritt soient "frustrés" de ne pas être "protégés" par le staff montre l'envie qu'on ces joueurs de vouloir se confronter à ce qui se fait de mieux en rugby à l'heure actuelle.
RNP
Aldritt a beaucoup donné pour l'EDF et ne s'est jamais enlevé, normal qu'il soit déçu. Pour Gailleton, je serais un peu plus sévère, le garçon devrait être vigilant. Qu'il soit frustré c'est une chose, d'autres peuvent l'être ou l'ont été. Par contre, il devrait faire attention à ses déclarations publiques
pascalbulroland
Il a encore le droit d'exprimer ses sentiments non ?
La frustration en fait parti...
lebonbernieCGunther
Je le prends aussi dans ce sens. Par cette réaction, les deux démontrent leur envie d'endosser le bleu de chauffe. Et puis, le choix de Galthié peut sportivement se comprendre au regard de la concurrence. En ce sens, la situation est complètement différente du "cas Jalibert", clairement boycotté par FG sans véritable argument sportif...
dusqual
est ce que gailleton s'est pas mis galthié à dos en faisant ça?
comme @Yonolan, je pense que galthié est un sacré rancunier. et ça date pas d'hier.
à partir du moment où ce que tu dis ou fait porte un tant soit peu atteinte à son image, il te le fait payer.
Aristaxe
Il est évident que Galthié est quelqu'un de très particulier humainement, quand on voit autant de gens en parler comme un grand technicien mais un piètre manager sur le plan humain, et que ce soit des anciens coéquipiers ou des joueurs qui ont été entraînés par lui (français comme étrangers). Maintenant reste à savoir si sa quête de gloire éternelle (en étant champion du monde par exemple) est plus forte que les rancunes qu'il peut avoir...
pascalbulroland
Même si Alldriit voulait partir en NZ, la convention LNR/FFR lui interdisait de le faire.
FG lui même ne le voulait pas il me semble.
Que ce dernier soit susceptible, tout le monde le sait, qu'il fasse payer le fait d'être déçu de ne pas être "protégé" c'est un peu exagéré mais avec FG, on ne sait jamais.
Sa communication est tellement "encadré" qu'aucun journaliste n'osera lui demander...et c'est bien dommage, car la presse a les moyens ( si elle le veut) de lui mettre la pression sur certains de ses choix...
dusqual
j'avais pas abordé le cas aldritt parce qu'il l'exprime pas de la même manière que gailleton.
aldritt dit clairement "je respecte" le choix en parlant de bonheur et d'amour alors que le palois dit "il faut le respecter" et insiste sur la déception, ses attentes.
l'un sait aller dans le sens du poil, fait ressortir du positif quand l'autre a du mal à cacher son ressentiment.
mais les journalistes n'ont pas voix au chapitre. il ferme très vite la porte en se réfugiant derrière les datas et la rhétorique quand ils essayent de lui mettre la pression (pour le peu de fois où c'est arrivé).
Yonolan
Je me pose une question
Galtoche serait-il un vrai rancunier « actif « ?
Un simple doute que je partage avec vous
D’abord il y a eu le cas Jalibert
Vous vous rappelez surement qu’il fut renvoyé chez lui car non retenu pour le match contre les Blacks il y a un an
Bon il nous avait expliqué qu’il avait un certain mal-être depuis la coupe du monde, qu’ils n’avaient pas pu en parler avant, et qu’il en avait parlé avec Galtoche qui lui avait conseillé de rentrer à Bordeaux ce qu’il avait accepté
Mais ce mal-être ne l’avait pas empêché d’être présent sur la feuille de match et faire son entrée contre le Japon quelques jours auparavant ..Bizarre, vous avez dit bizarre ? D’autant qu’étant à Marcoussis tous les deux ils auraient pu en parler avant le début de la tournée…car il ne s’agissait quand même pas d’un détail non puisque cela taraudait Jalibert depuis des mois ?
Certains y voient plus la conséquence d’une séance à Marcoussis ou Jalibert fut perçu comme totalement dilettante y compris dans ses tirs au but ; et qui fut à l’origine de la discussion qu’ils ont eu et des conséquences qui s’en suivirent ..
Le cas Quercy bien sûr avec cette réaction de la FFR trois semaines après et cette sanction avant jugement et hors-jeu qui souleva l’incompréhension de pas mal de monde dans le microcosme du rugby ; beaucoup y voyant la main du grand gourou
Obligeant Galtoche à se fendre d’une déclaration dans laquelle il disait comprendre ce joueur…
Comment un gars qui déclare ça peut-il être à l’origine de la sanction abusive … ?
Et puis maintenant Alldritt qui semblerait payer le fait, qu’après avoir donné son accord dans les médias pour la tournée en NZ de cet été ait fait machine arrière selon le Midol
D’autant que Galtoche a des options crédibles pour le remplacer
Espérons pour lui si mon doute est réel, que l’allez retour qu’il a fait remette les compteurs à zéro et que le choix final ne se fasse que sur des critères sportifs
Et puis espérons surtout que je me plante complètement et j’en serais très content
RNP
Confère mes commentaires plus haut mais Aldritt a beaucoup donné pour l'EDF et personne ne peut remettre en cause son engagement auprès de l'équipe. De mémoire, il n'a pas fait de commentaires quand il s'est retrouvé sur le banc l'année dernière.
Pas sûr que Gailleton maitrise bien sa communication sur le sujet. Qu'il soit frustré, normal, d'autres l'ont été et le sont, mais il n'a ni l'historique ni la légitimité pour faire ce genre de déclaration publique d'autant que c'est un peu irrespectueux pour Depoortère, Barassi ou Fickou qui méritent tout autant leur sélection potentiel que lui. Depoortère, Barassi et Fickou lui passeront probablement l'éponge au titre de sa jeunesse. Pour Galthié, je suis plus dubitatif. Maintenant, il a ses têtes (cf. Aradou par exemple) donc si ça se trouve, ça va passer crème 😉
Manu
