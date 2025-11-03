''J’avais besoin d’un petit peu d’amour'' : écarté face aux Springboks, Greg Alldritt à coeur ouvert sur sa situation 
Une ambiance dont il avait besoin, après l'échec vécu dans la semaine. Screenshot : Canal Plus
Titulaire face au Racing 92 ce dimanche soir, le numéro 8 de 28 ans a répondu présent sous le maillot du Stade Rochelais.

Il est la principale surprise du groupe France en vue du choc entre le XV de France et l’Afrique du Sud, samedi prochain au Stade de France. Écarté du groupe des 23 joueurs protégés ce week-end, on sait que sauf miracle,  Greg Alldritt ne jouera face aux champions du monde. 

Un petit séisme dans l'univers du XV de France pour le joueur le plus utilisé de l'ère Galthié, capitaine intérimaire de ce groupe. "Beaucoup de choses ont été dites, mais c'était une simple gêne aux cervicales, rien de plus. Il y a eu un choix sportif qui a été fait (par Fabien Galthié, NDLR). Je le respecte et je voulais me donner à 300% pour ce club."

"J’ai reçu énormément d’amour et ça donne énormément de sens au pourquoi je joue ici"


Titulaire face au Racing 92 ce dimanche soir, le numéro 8 de 28 ans a répondu présent sous le maillot du Stade Rochelais. Auteur d'un gros match à l'image de son essai et de 13 plaquages (dont un où il se sacrifia face au colosse Hughes, arrivé lancé droit sur lui), il a guidé les siens vers la victoire (33-6).

Le tout dans une ambiance dont il avait besoin, après cet échec vécu dans la semaine. "Il y a eu pas mal de rebondissements, beaucoup de déception et j’avais besoin d’un petit peu d’amour. Que ce soit l’équipe ou le stade, ils m’en ont donné énormément aujourd’hui. C’est une soirée spéciale", a confié le Gersois au micro de Canal +, sous l'ovation du public rochelais.
Lui qui fêtait son 150ème match avec le club jaune et noir. "Comme je l’ai dit, j’ai reçu énormément d’amour et ça donne énormément de sens au pourquoi je joue ici, pourquoi j’ai fait 150 matchs ici et pourquoi j’ai envie d’en faire encore beaucoup plus ici."
 

"Aider les copains à battre les doubles champions du monde en titre qui veulent venir en France et imposer leur rugby"

Quid du XV de France ? La déception n'a entaché en rien son amour pour ce maillot bleu qu'il a déjà porté à plus de 55 reprises. "Mon état d’esprit est très simple. J’adore mon pays et j’ai envie de tout faire pour cette équipe de France. Quel que soit le rôle que le staff me donnera, je serai à 200% pour aider les copains à battre les doubles champions du monde en titre qui veulent venir en France et imposer leur rugby."

Non, le Gersois ne renoncera pas. Et quelque chose nous dit qu'il devrait bientôt revenir au premier plan en sélection...

Non, le Gersois ne renoncera pas. Et quelque chose nous dit qu'il devrait bientôt revenir au premier plan en sélection... 

Voyons le positif ( pour une fois ) , que Gailleton et Alldritt soient "frustrés" de ne pas être "protégés" par le staff montre l'envie qu'on ces joueurs de vouloir se confronter à ce qui se fait de mieux en rugby à l'heure actuelle.

  • il y a 3 heures

