Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
Et si le poste le plus indéboulonnable du XV de France était chamboulé face aux Springboks ? Screenshot : TF1
A en croire les informations du Midi Olympique, la tendance irait vers une rétrogradation du numéro 8 Grégory Alldritt sur le banc, face à l’Afrique du Sud. Du jamais vu depuis 4 ans.

Dans 12 jours désormais, le XV de France affrontera donc les champions du monde sud-africains. Une équipe avec laquelle les Bleus ont un contentieux à régler, mais qui aujourd’hui, s’avance très certainement comme la meilleure sélection du monde.

Pour cela, en plus d’une équipe très en forme, le staff des Bleus devra concocter un équilibre adapté à ces Springboks et leur paquet d’avants le plus impressionnant de la planète.

Des nouveautés devant ?

Si plusieurs postes posent question, selon le Midi Olympique, Mickaël Guillard tiendrait la corde pour débuter en numéro 8. À 24 ans, le Lyonnais représente un profil dense (1m97 pour 120kg), puissant et capable de répéter les efforts tout en assurant un travail de l’ombre précieux pour ses coéquipiers.

Chose qui a fait la réputation de Greg Alldritt à ce poste, pointeront logiquement certains. Mais le 3ème rochelais n’a pour l’heure jamais retrouvé le volume qui était le sien jusqu’au Mondial 2023. Alors, Fabien Galthié va-t-il faire ce pari face à Eben Etzebeth et consorts ?

''À part Greg Alldritt…'' : pourquoi la France ne forme (presque) plus de numéro 8 de niveau international ?''À part Greg Alldritt…'' : pourquoi la France ne forme (presque) plus de numéro 8 de niveau international ?

Ce serait en tous cas une énorme surprise, même si Guillard - habituellement 2ème ligne - avait brillé en 8 cet été en Nouvelle-Zélande. Au poste où le réservoir est le plus faible en France, cela relèverait d’un petit tremblement de terre à l’échelle des Bleus, quand on sait que Greg Alldritt reste sur une série de 32 titularisations consécutives en équipe de France et dut déjà nommé capitaine des Bleus.

La dernière fois qu’il avait été placé sur le banc, c’était en novembre 2021, pour débuter la tournée, face à l’Argentine. Alors qu’il accusait un peu le coup à ce moment-là, cette pique l’avait relancé et le Gersois était revenu à son meilleur niveau en suivant. Idem en 2025 ?

Une troisième ligne rugueuse avec Boudehent Jelonch et Guillard. Aldritt est-il vraiment moins bon ? Désolé mais je ne vois pas tous les matchs en ce moment.
Guillard en 8 c'est aussi se priver d'un 5 costaud, actif et mobile. Pas sûr que Méafou soit en pleine forme actuellement, même s'il revient bien. Flament ok, mais la première ligne est un peu sur la selette avec Marchand qui revient aussi, Aldegheri (qui a bien tenu face à Gros ) ou Montagne ... Bon pas assurance tout risque et à gauche à part Gros, derrière c'est un peu novice.

