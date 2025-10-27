Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

Dans 12 jours désormais, le XV de France affrontera donc les champions du monde sud-africains. Une équipe avec laquelle les Bleus ont un contentieux à régler, mais qui aujourd’hui, s’avance très certainement comme la meilleure sélection du monde.
Pour cela, en plus d’une équipe très en forme, le staff des Bleus devra concocter un équilibre adapté à ces Springboks et leur paquet d’avants le plus impressionnant de la planète.
Des nouveautés devant ?
Si plusieurs postes posent question, selon le Midi Olympique, Mickaël Guillard tiendrait la corde pour débuter en numéro 8. À 24 ans, le Lyonnais représente un profil dense (1m97 pour 120kg), puissant et capable de répéter les efforts tout en assurant un travail de l’ombre précieux pour ses coéquipiers.
Chose qui a fait la réputation de Greg Alldritt à ce poste, pointeront logiquement certains. Mais le 3ème rochelais n’a pour l’heure jamais retrouvé le volume qui était le sien jusqu’au Mondial 2023. Alors, Fabien Galthié va-t-il faire ce pari face à Eben Etzebeth et consorts ?
Ce serait en tous cas une énorme surprise, même si Guillard - habituellement 2ème ligne - avait brillé en 8 cet été en Nouvelle-Zélande. Au poste où le réservoir est le plus faible en France, cela relèverait d’un petit tremblement de terre à l’échelle des Bleus, quand on sait que Greg Alldritt reste sur une série de 32 titularisations consécutives en équipe de France et dut déjà nommé capitaine des Bleus.
La dernière fois qu’il avait été placé sur le banc, c’était en novembre 2021, pour débuter la tournée, face à l’Argentine. Alors qu’il accusait un peu le coup à ce moment-là, cette pique l’avait relancé et le Gersois était revenu à son meilleur niveau en suivant. Idem en 2025 ?
Jacques-Tati-en-EDF
Une troisième ligne rugueuse avec Boudehent Jelonch et Guillard. Aldritt est-il vraiment moins bon ? Désolé mais je ne vois pas tous les matchs en ce moment.
Guillard en 8 c'est aussi se priver d'un 5 costaud, actif et mobile. Pas sûr que Méafou soit en pleine forme actuellement, même s'il revient bien. Flament ok, mais la première ligne est un peu sur la selette avec Marchand qui revient aussi, Aldegheri (qui a bien tenu face à Gros ) ou Montagne ... Bon pas assurance tout risque et à gauche à part Gros, derrière c'est un peu novice.
Gonze à l`eau t`es fada !
Gaillard sera titulaire en 5 ou en 8. Meafou et Aldritt vont devoir se sortir les doigts aux entraînements pour décider qui sera l'autre titulaire.
pascalbulroland
C'est sûr qu'il sera gaillard le titulaire en 5 ou en 8 😉
Nicolas Sans Chaise
Rien d'alarmant pour Aldritt, quand tu vois le niveau qu'il faut ne serait-ce que pour être sur le banc du XV de France..
fredo69007
Sur la sélection du moment (je n exclu pas des retours dans le groupe la semaine prochaine du genre Ollivon, Lamothe ou Moukoro par exemple) je tablerai sur cette compo:
Gros-Marchand-Montagne
Auradou-Flament
Jelonch-Guillard-Boudehent
Le Garrec-NTK
BB-Fickou(cap)-Barassi-Penaud
Ramos
Sur le banc:
Cramont-Erdoccio-Laclayat-Meafou-Aldritt-Jegou-Lucu-Depoortere
gjc
Lucu titulaire, je pense. J'ai aussi des doutes sur Montagne et Depoortere. Face à un des meilleurs gauchers du monde je vois plus Galthié choisir Aldegheri au moins pour une mi temps, avec Montagne sur le banc.
Quand à Depoortere c'est un super joueur, mais je vois plutôt Gailleton qui peut jouer sur l'aile, ce qui peut être important si NTK ou Ramos se blessent (LBB passant à l'arrière).
Jacques-Tati-en-EDF
Aldegheri et Méafou en 5 pour muscler l'axe droit face à Nche. Montagne risque d'avoir du mal. En tout cas, il fadra la jouer fine car ce sera pas du gâteau.
Ronnie64
Lucu titulaire à mon avis, je vois mal comment il pourrait en être autrement.
fredo69007
Le Garrec fait un bon début de saison, s est fait les dents en Nouvelle Zélande alors que Lucu est probablement un peu juste encore niveau rythme mais oui je suis d accord y a debat