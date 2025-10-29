Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de France

À dix jours du choc face à l’Afrique du Sud, le staff du XV de France a décidé de sortir le rideau noir. Les séances d’entraînement, d’ordinaire ouvertes à la presse, se déroulent désormais à huis clos. Une décision inhabituelle qui traduit une véritable méfiance : les Bleus craignent des yeux indiscrets venus de l’hémisphère sud.
Des “Boks” trop curieux ?
Selon Le Parisien et Le Figaro, Fabien Galthié et son staff auraient choisi de limiter drastiquement l’accès aux médias et aux observateurs extérieurs. Seul le premier quart d’heure des séances resterait ouvert.Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?
La raison ? La présence supposée d’émissaires sud-africains autour du Centre national du rugby à Marcoussis. Une précaution que le staff tricolore juge visiblement nécessaire à l’approche d’un affrontement qui s’annonce brûlant, le 8 novembre prochain au Stade de France.
Le souvenir du Mondial 2023 encore vif
Les Bleus n’ont pas oublié. Lors de la Coupe du monde, des vidéos d’entraînements diffusées sur YouTube auraient permis aux Springboks d’analyser certains lancements de jeu français.
Résultat : une élimination cruelle en quart de finale après une leçon tactique de la part des futurs champions du monde, ponctuée par des accusations d’espionnage largement relayées. Le Mondial U20 2026 servira de test à une règle qui peut tout changerCette fois, pas question de rejouer le même scénario. Galthié veut verrouiller, quitte à froisser quelques caméras. Dans le rugby moderne, où chaque détail compte, la discrétion devient une arme stratégique.
Le sélectionneur sait que Rassie Erasmus, toujours aussi rusé, ne laissera rien laissé au hasard pour dominer une fois de plus les Bleus sur la même pelouse qu'en 2023. Entre défi tactique et guerre psychologique, le match semble déjà commencé.
Barraka
Pas mal de commentaires sur l'intérêt du huit clos vu les tendances conservatrices du staff. Alors c'est clair que Galthié n'est pas un habitué des surprises, mais il a quand même l'air de prendre ce match au sérieux et il y a des questions sur la feuille de match que le staff va proposer : notamment Alldritt ou Guillard en 8, quels piliers droits, est-ce que Penaud est conservé à l'aile, la composition du banc. Je pense que Erasmus et son groupe aimeraient savoir tout ça.
fredo69007
RR lui a rendu service on se dirigeait vers un CV
Erdoccio-Marchand-Montagne
Flament-Meafou
Jelonch-Guillard-Boudehent
Le Garrec-NTK
BB-Fickou-Barassi-Penaud
Ramos
Reste à voir qui occupera les postes de finisseur parmis lesquels a coup sûr Gros-Aldritt-Lucu
Pour le reste ça semble assez incertain encore mais on risque d avoir un banc "faiblard" du coup
Barraka
J'ai vu passer les articles oui, le huit-clos a bien servi...
D'après la liste des 23 protégés, ça part sur un 6/2 avec Depoortère sur le banc. Mais ça peut changer la semaine prochaine.
Garou-gorille
Locations de plusieurs nacelles remarquées du côté de Marcoussis !
Fufu Brindacier
Pourquoi, la coupe Webb Ellis n'est pas à voler chez nous que je sache ?
Garou-gorille
Pas pour voler mais pour espionner et filmer !😜
Amis à Laporte
Avec les plans de jeux divers et variés proposés par Galthié, Erasmus n'aura qu'à se repasser les films d'il y a deux ans ?
Yonolan
Franchement pour un match de tournée je ne vois pas Erasmus déployer de gros efforts pour espionner son adversaire en plus chez lui
Et comme le signale beaucoup, Galtoche n'a pas non plus cultivé des stratégies tellement variées et imprévisibles
Maintenant si on met en ligne nos nouvelles combinaisons ( si elles existent) il va pas non plus s'en priver
Mais bon je vois que Galtoche , tous comme les soldats russes en Ukraine qui se faisaient repérer avec leurs portables au début de "l'opération spéciale ", a appris et prend des précautions élémentaires
Mais sait-on jamais après tout avant le beaujolpif on pourrait avoir le Galtoche nouveau
Et pour un clin d'oeil à la regrettée Françoise :
Etonnez moi Fabien
Etonnez moi car de vous à moi
Cela ne peut pas
Cela ne peut pas durer comme ça
Car de vous à moi
C'est fou, c'qu'on s'ennuie ici
lebonbernieCGunther
C'est quelle Françoise? Je ne trouve pas... ça me renvoie à une chanson catalane...
Yonolan
La seule , la vraie :....Françoise Hardy
lebonbernieCGunther
Je l'adore!
pascalbulroland
😃 😃 😃 😃 😃
dan0x
ça peut aussi empêcher des milfs de venir rendre visite aux joueurs dans leur chambre ?...
balobal
surtout les mamans des sudafs en mission d’espionnage
lebonbernieCGunther
Qu'y a-t-il à cacher dans le jeu de Galthié? C'est quand-même un rugby plutôt prévisible...
En revanche, FG serait bien inspiré d'étudier de près le nouveau schéma des Boks, car de loin, j'ai le sentiment qu'il prépare ses joueurs à affronter +/- la même équipe, le même plan de jeu que lors du 1/4 de finale... Or, Erasmus a manifestement élargi sa palette depuis deux ans!
dusqual
non, mais il va utiliser une toute nouvelle combinaison qu'il peaufine depuis le dernier tournoi, que t'es médisant...
lebonbernieCGunther
Une relance folle depuis notre camp? A 51 m de la ligne adverse? (pas plus, faut pas déconner, non plus...). Ou alors, plus audacieux, des 3/4 qui enchaînent 4 passes sur un ballon en première main? J'en ai des frissons à l'avance...
pascalbulroland
Là, tu es de mauvaise foi, demande aux Anglais s'ils n'ont pas pris un essai en 1 ère main après une touche...et 2 fois ça s'est passé chez eux.
C'est rare, mais quand c'est arrivé, c'était magnifique.
lebonbernieCGunther
Oui mais c'est parce que les joueurs avaient désobéi! Initiative que je les encourage à renouveler! Et puis c'était Jalibert à l'ouverture...
pascalbulroland
Sur le 1 er oui, pas sur le second...
lebonbernieCGunther
Il avait montré la voie...
pascalbulroland
Je suis d'accord avec toi, même si Erasmus est connu pour "espionner" ses adversaires car il ne veut rien laisser au hasard...c'est de "bonne guerre" comme on dit.
lebonbernieCGunther
Disons que c'est pas comme si Galthié nous sortait un lapin de son chapeau à chaque match (comme Erasmus sait si bien le faire, lui...)
pascalbulroland
C'est sûr que s'il nous sort un lapin de son chapeau, on sera sur le cul...
De plus, je trouve son staff moins "technique" que celui de 2023, mais sait-on jamais, sur un malentendu ça peut le faire... 😃
lebonbernieCGunther
Si lapin il y a, il sera en peluche! inoffensif (j'entends par là "sans jeu offensif") Et son staff, c'est juste pour la déco, un peu comme une speakerine qui aurait sa carte de presse... Servat, encore, je veux bien, mais l'autre venu de Perpignan (Arlette quelque chose...), il sert à quoi? Et les mecs sont aux ordres, ils ne pèsent absolument pas sur le jeu, ça se sent vraiment. D'ailleurs, c'est très révélateur que les anciens adjoints de 2023 se soient tous barrés, non?
pascalbulroland
Trop d'égo(s) dans le staff de 2023...beaucoup moins dans l'actuel.
lebonbernieCGunther
Ah ben c'est sûr, ils s'écrasent comme des bidasses devant un sergent instructeur! Full Metal Galette!
Like a Lion in Jau Zion
En 98, on avait FullMetalJacquet
" Muscle ton jeu Robert!!"
lebonbernieCGunther
Aujourd'hui, la mode c'est plutôt "muscle tes roberts"!