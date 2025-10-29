Galthié verrouille Marcoussis : la peur des ''espions'' boks revient hanter le XV de France
Les Bleus ne veulent plus se faire piéger : Galthié sort le rideau noir avant les Boks.
Le staff des Bleus a tiré les leçons du passé. Pour éviter toute fuite avant d’affronter l’Afrique du Sud, Galthié a décidé de fermer les entraînements. Objectif : garder les secrets de jeu bien au chaud.

À dix jours du choc face à l’Afrique du Sud, le staff du XV de France a décidé de sortir le rideau noir. Les séances d’entraînement, d’ordinaire ouvertes à la presse, se déroulent désormais à huis clos. Une décision inhabituelle qui traduit une véritable méfiance : les Bleus craignent des yeux indiscrets venus de l’hémisphère sud.

Des “Boks” trop curieux ?

Selon Le Parisien et Le Figaro, Fabien Galthié et son staff auraient choisi de limiter drastiquement l’accès aux médias et aux observateurs extérieurs. Seul le premier quart d’heure des séances resterait ouvert.Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?Vers une première depuis 33 matchs dans la composition du XV de France face aux Springboks ?

La raison ? La présence supposée d’émissaires sud-africains autour du Centre national du rugby à Marcoussis. Une précaution que le staff tricolore juge visiblement nécessaire à l’approche d’un affrontement qui s’annonce brûlant, le 8 novembre prochain au Stade de France.

Le souvenir du Mondial 2023 encore vif

Les Bleus n’ont pas oublié. Lors de la Coupe du monde, des vidéos d’entraînements diffusées sur YouTube auraient permis aux Springboks d’analyser certains lancements de jeu français.

Résultat : une élimination cruelle en quart de finale après une leçon tactique de la part des futurs champions du monde, ponctuée par des accusations d’espionnage largement relayées. Le Mondial U20 2026 servira de test à une règle qui peut tout changerLe Mondial U20 2026 servira de test à une règle qui peut tout changerCette fois, pas question de rejouer le même scénario. Galthié veut verrouiller, quitte à froisser quelques caméras. Dans le rugby moderne, où chaque détail compte, la discrétion devient une arme stratégique.

Le sélectionneur sait que Rassie Erasmus, toujours aussi rusé, ne laissera rien laissé au hasard pour dominer une fois de plus les Bleus sur la même pelouse qu'en 2023. Entre défi tactique et guerre psychologique, le match semble déjà commencé.

Pas mal de commentaires sur l'intérêt du huit clos vu les tendances conservatrices du staff. Alors c'est clair que Galthié n'est pas un habitué des surprises, mais il a quand même l'air de prendre ce match au sérieux et il y a des questions sur la feuille de match que le staff va proposer : notamment Alldritt ou Guillard en 8, quels piliers droits, est-ce que Penaud est conservé à l'aile, la composition du banc. Je pense que Erasmus et son groupe aimeraient savoir tout ça.

