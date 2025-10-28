Le Mondial U20 2026 servira de test à une règle qui peut tout changer

C’est une petite révolution qui se prépare : World Rugby va tester le plaquage bas au Mondial U20 2026 en Géorgie. Une idée portée par la France, pensée pour protéger les têtes et redonner du rythme au jeu.

Une réforme majeure dans les tuyaux

Selon les informations du Midi Olympique, World Rugby s’apprête à franchir un cap historique : dès l’été 2026, lors du Championnat du monde U20 organisé en Géorgie, la hauteur du plaquage sera abaissée jusqu’au bas du sternum.

Une évolution inspirée par les expérimentations menées en France et en Irlande ces dernières années.

Le modèle français fait école

Impulsée par la FFR il y a plusieurs saisons, cette règle a bouleversé les habitudes du rugby amateur hexagonal, des jeunes jusqu’à la Fédérale 2. Le principe est simple : plaquer plus bas pour limiter les chocs tête contre tête.

Et les résultats sont éloquents selon les informations du Midol : une étude récente évoque une baisse de 40 % des accidents crâniens depuis la mise en place de la mesure. Moins de KO, plus de sécurité, mais aussi plus de jeu debout et de continuité.

C’est un enjeu énorme pour la croissance du rugby de demain ! On a apporté énormément de datas, notamment la comparaison entre la Fédérale 2 où l’on plaque bas et la fédérale 1 où l’on plaque haut. Les chiffres sont édifiants avec 55 % d’accidentologie en moins en Fédérale 2. Les Irlandais, dans notre sillage, ont fait le même type d’étude et arrivent à des conclusions similaires aux nôtres. (Source : FFR)

De son côté, l’Irlande a observé des effets similaires : moins de collisions frontales, davantage de passes après contact, un rugby plus fluide et plus spectaculaire. De quoi séduire World Rugby, qui voit dans cette évolution une manière de moderniser le jeu sans le dénaturer.

Vers un rugby plus sûr

L’expérimentation prévue en Géorgie sera une étape cruciale. Le Mondial U20, qui réunira seize nations, servira de laboratoire grandeur nature avant une éventuelle adoption à l’échelle professionnelle. Car au-delà de la santé des joueurs, cette réforme pourrait changer la physionomie du jeu : moins d’arrêts, moins de ballons ralentis au sol, plus d’initiatives offensives.

La FFR, par la voix de Florian Grill, s’en félicite déjà : « On est en train de bouger les lignes », confiait récemment le président fédéral. Et pour une fois, c’est bien la France qui montre la voie — plaquage bas, mais ambition haute.