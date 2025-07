RUGBY. France - Argentine U20 : le match que les Bleuets refusent de perdre

Après une demi-finale frustrante face aux Baby Blacks, les Bleuets veulent finir leur Coupe du monde en beauté, et offrir une médaille à la génération 2005.

Pas le temps de ruminer. Après la désillusion de la demi-finale face aux Baby Blacks, les Bleuets ont vite relevé la tête. Dès le lendemain, les leaders du vestiaire ont pris la parole. Objectif : finir en beauté. Terminer cette Coupe du monde U20 en 3e position.

"On s’est dit que cette 3e place, elle comptait", confie le capitaine Simeli Daunivucu.

Et pas seulement pour la symbolique. Car finir sur le podium de ce Mondial, ce n’est pas anodin. Cela signifie un meilleur tirage pour l’édition 2026, une reconnaissance au classement mondial… et surtout, une récompense pour cette génération 2005 qui dispute son dernier match en U20.

RUGBY. À quelle heure et sur quelle chaîne voir France - Argentine U20 ?

🇫🇷🇦🇷 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 pour les Bleuets !



Une dernière danse pour tenter d'aller chercher la 3e place du Championnat du Monde U20 ! 💪



📺 Match à suivre en direct sur @lachainelequipe !#FranceU20 #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/Hw2irlm7qE July 19, 2025

"C’est leur dernière, ils méritent de sortir avec quelque chose", résume Cédric Laborde. Le sélectionneur, encore marqué par l’échec face à la Nouvelle-Zélande (26-34), insiste sur un point : la performance était là.

Seize entrées dans les 22 mètres, un rugby ambitieux, un groupe au niveau. Mais un manque de précision et de réalisme qui a coûté très cher.

Une équipe revancharde

Face à l’Argentine, déjà battue en poules (52-26), les Tricolores savent que ce ne sera pas la même histoire.

"Ils vont venir pour nous rentrer dedans", prévient le pilier Lorencio Boyer-Gallardo. Et il ajoute :

"La mêlée sera la clé. On a bossé dur sur ce secteur. On est revanchards, mais lucides."

RUGBY. La Coupe du monde U20 reste en Europe pour 2026 ! Et change de format...

🇫🇷🇦🇷 Découvrez les 23 Bleuets qui défieront l’Argentine pour décrocher la 3e place du Championnat du Monde !



📺 Rendez-vous samedi à 18h00, en direct sur @lachainelequipe

#FRAARG #FranceU20 pic.twitter.com/qQfI9P58Wm — France Rugby (@FranceRugby) July 17, 2025

Pas question de sortir du cadre. Les mots d’ordre : discipline, efficacité, lucidité. Et surtout, une entrée dans le match sans retard à l’allumage. Un défaut récurrent de ce tournoi, que Baptiste Tilloles, le demi de mêlée bayonnais, veut corriger :

"On veut faire un match plein. De la première à la dernière minute."

Leur dernier match ensemble

Cette équipe de France U20 respire la cohésion. Et Laborde le sait. Pour cette petite finale, il a composé une équipe qui valorise les 2005 sans oublier la performance.

"Ils aiment les défis, ces gars-là. Même au ping-pong ou à la piscine, ils veulent gagner. On s’appuie là-dessus."

Ce samedi, à 18h, ce sera un tout autre jeu. Chaleur écrasante, adversaire revanchard, match couperet. Mais les Bleuets ont un objectif : gagner ce match pour s’offrir une belle médaille.