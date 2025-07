RUGBY. La Coupe du monde U20 reste en Europe pour 2026 ! Et change de format...

Alors que la Coupe du monde U20 2025 n'est même pas encore terminée, les derniers matchs de classements se jouant ce samedi, avec la petite finale des Bleuets, l'édition 2026 pointe déjà le bout de son nez.

Après deux éditions 2023 et 2024 en Afrique du Sud, dans des conditions dantesques par moment et sans foule dans les tribunes, la Coupe du monde U20 était de retour en Europe en 2025. Elle se déroule, en effet, actuellement en Italie.

L'édition 2026 de l'événement mondial se poursuivra à nouveau sur le sol européen. World Rugby vient en effet d'annoncer que la Coupe du monde U20 2026 se déroulera en Géorgie, dans les villes de Tbilissi et Kutaisi.

La dernière fois que le mondial s'était déroulé dans le pays des Lelos, surnom de l'équipe nationale, c'était en 2017. À l'époque, la Nouvelle-Zélande s'était imposée 64 à 17 en finale de la compétition, face à l'Angleterre.

On retrouvait chez les Babys Blacks, notamment, Luke Jacobson, Dalton Papali'i, Caleb Clarke ou Will Jordan. Côté français, les Bleuets étaient emmenés par Matthieu Jalibert, Baptiste Couilloud ou Peato Mauvaka. Ils s'étaient classés 4e de la compétition.

BREAKING: Exciting changes made to the World Rugby U20 Championship for 2026#WorldRugbyU20s

