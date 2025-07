XV DE FRANCE. ''Une raclée peut parfois être fondatrice'' : comment les Bleus peuvent-ils battre les All Blacks ?

Les Bleus peuvent-ils réellement battre les All Blacks chez eux ? Fickou, lui, y croit et n'a pas besoin des commentaires de la presse ou de la dernière grosse défaite pour se motiver.

À la veille du dernier match de la tournée d'été 2025 du XV de France en Nouvelle-Zélande, et aussi de la toute dernière rencontre de la saison des Bleus, les hommes de Fabien Galthié souhaitent repartir d'Hamilton avec une victoire.

Menée par Gaël Fickou, capitaine de la tournée de retour dans le XV de départ, cette équipe affrontera des All Blacks gestionnaires. Scott Robertson a décidé de ménager ses cadres et de faire tourner. Exit par exemple Beauden Barrett ou Cameron Roigard face aux Bleus samedi à Hamilton, à 9h05 (heure française).

"C'est leur problème" argue Fickou

Le manager des All Blacks a donc pris la décision de laisser certains joueurs au repos, un moyen peut-être de penser à l'après-tournée estivale. Pareil dans la tête des journalistes locaux, où le Rugby Championship et la double confrontation contre l'Afrique du Sud en septembre ont pris tout l'espace médiatique, maintenant que la tournée est gagnée.

Si les Bleus ont toujours trouvé un levier sur lequel s'appuyer pour se motiver, notamment les critiques avant le premier match, ce désintéressement de la dernière rencontre peut en être un autre. Le capitaine du jour, Gaël Fickou indique plutôt que "le levier, c'est de gagner ici tout simplement."

Moi, ça fait trois fois que je viens ici et ce qui me motive, c'est de gagner sur cette grande terre de rugby. S'ils se concentrent sur l'Afrique du Sud, c'est leur problème.

Le capitaine n'en a que faire du turnover All Blacks et tempère tout de même sur ce dernier, reconnaissant que "ce sont des joueurs tout aussi talentueux qui entrent dans l'équipe néo-zélandaise." Qu'importe s'ils font tourner, le match sera à nouveau pris au sérieux et l'objectif sera "de terminer sur une note positive." C'est-à-dire une victoire.

S'appuyer sur la déculottée de la semaine passée

L'autre levier de motivation, hormis la presse comme depuis le début de la tournée, c'est la lourde défaite de la semaine passée. C'était, en effet, la plus large défaite des Bleus sous l'air Galthié.

Mais comme Fabien Pelous le reconnaît à L'Équipe : "une raclée peut parfois être fondatrice", évoquant la défaite chez les Blacks en juin 1999 (54 à 7), suivie de la victoire face aux mêmes adversaires quelques mois plus tard en demi-finale de la Coupe du monde en Angleterre (43 à 31).

Jamais, depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2020, le XV de France s'était aussi lourdement incliné. Si Fickou admet que les Bleus "sont passés à autre chose", et sont maintenant "motivés [et] prêts à en découdre", c'est sur le terrain qu'il va falloir réagir. Coup d'envoi demain (samedi) à 9h05 (heure française).

