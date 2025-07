XV DE FRANCE. Fickou, Guillard et Fischer de retour, Hastoy à l'ouverture : la compo du dernier test face aux All Blacks

Peu de surprises et une équipe compétitive sur le papier : voici la composition officielle du XV de France pour le dernier test face aux All Blacks.

On le sait, depuis le début de la tournée, Fabien Gatlhié ne fait pas dans la surprise. Dès le premier entraînement collectif de la semaine, il sait, à peu près, l'équipe qu'il alignera le week-end face aux All Blacks.

Et le dernier test match de la tournée d'été des Bleus, qui se déroulera ce samedi à Hamilton, ne déroge pas à la règle. Le XV de départ dévoilé par le sélectionneur de l'équipe de France ressemble grandement à ce qui avait été annoncé durant la semaine, avec les retours importants de Fickou, Guillard et Fischer.

Brennan flanker, Halagahu en 5

Pour cet ultime test en Nouvelle-Zélande, le staff des Bleus a décidé de redonner leurs chances à Baptiste Erdocio, titulaire à Wellington, et Rabah Slimani, titulaire à Dunedin. Ils entoureront Pierre Bourgarit au talon, remplaçant jusque-là, et qui relègue Gaëtan Barlot sur le banc.

Ayant convaincu le staff la semaine passée, Matthias Halagahu sera de nouveau aligné en deuxième ligne, pour une association inédite avec Hugo Auradou. Titulaire à Dunedin, puis absent du deuxième test, le Palois retrouve donc le XV de départ.

Pourtant auteur d'une belle prestation à Wellington, Joshua Brennan n'est pas absent du groupe mais simplement repositionné en tant que troisième ligne aile. Il formera un trio dense avec Alexandre Fischer et Mickaël Guillard.

Hastoy à l'ouverture, Villière de retour

Ce troisième et dernier test face aux All Blacks sera aussi l'occasion de découvrir la nouvelle charnière du Stade Rochelais en action. Si ç'a déjà pu être le cas lors de la deuxième rencontre, Le Garrec et Hastoy auront cette fois les clés du camion Bleu pendant la majeure partie de la rencontre.

Ils devront lancer une ligne d'attaque alléchante, composée de Fickou (capitaine) et Depoortère au centre, avec Gabin Villière et Théo Attissogbe sur les ailes. Le Parisien Léo Barré enchaînera à l'arrière.

Privilégiant un 6-2 chez les remplaçants, Fabien Galthié aligne notamment Romain Taofifenua, Killian Tixeront et Pierre Bochaton sur le banc. Pressenti pour être remplaçant, Bastien Vergnes-Taillefer est finalement blessé et forfait. Préféré à Jauneau, Daubagna hérite du n°22, Emilien Gailleton du n°23. Coup d'envoi de la rencontre : samedi à 9h05 (heure française).

