XV DE FRANCE. ''Je voudrais que l'on soit arbitré comme l'équipe de France'' : Galthié frustré par l'arbitrage face aux All Blacks

Plutôt déçu de l'arbitrage depuis le début des tests contre les All Blacks, Fabien Galthié a partagé son mécontentement en conférence de presse.

Il n'a pas l'habitude de s'épancher sur l'arbitrage, même s'il l'a déjà fait à la suite du quart de finale de la Coupe du monde 2023, et pourtant... Fabien Galthié est arrivé frustré en conférence de presse ce jeudi, au moment d'annoncer la composition d'équipe du XV de France qui défiera les All Blacks samedi à Hamilton.

Un arbitrage qu'il ne juge pas à la hauteur, ou du moins pas à celle de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus souhaite "être arbitré comme s'[il] jouait sur terrain neutre."

Ioane et Barrett sanctionnables d'après Galthié

Plus précisément, l'ancien demi de mêlée revient sur deux actions préjudiciables aux Bleus durant ce deuxième test. Deux actions qui auraient pu mener à des essais de pénalités et des cartons jaunes.

À la 44e minute de jeu, lorsque les Bleus sont à 5 mètres de la ligne d'en-but des All Blacks, Léo Barré tente une passe sautée pour Théo Attissogbe, interceptée par Rieko Ioane. D'après Galthié, l'ailier néo-zélandais "est tout le temps hors-jeu et n'est jamais replacé." Il estime qu'il aurait pu être sanctionné d'un essai de pénalité et d'un carton jaune.

La seconde se déroule à la 56e minute de jeu. Les Bleus sont menés 36 à 10 et sont à 5 mètres de la ligne d'en-but des All Blacks. Sur une tentative de ballon porté dans le jeu courant, qui s'écroule dans l'en-but sans que la balle soit aplatie, Fabien Galthié estime que Jordie Barrett est en faute sur l'action. D'après lui, il rentre sur le côté et "est hors-jeu. Et clairement, c'est lui qui fait qu'il n'y a pas essai." Le sélectionneur du XV de France estime que ça aurait pu être sanctionné d'un essai de pénalité et d'un carton jaune.

Une réunion avec l'arbitre est prévue

Outre les cas spécifiques détaillés par Galthié, il a insisté sur les secteurs de la mêlée et des ballons portés, qu'il estime mal jugés. Ils souhaitent justement que ces secteurs "soient arbitrés correctement."

Clairement, nous avons besoin que la mêlée et les ballons portés soient arbitrés correctement. On a besoin d'être arbitrés comme si l'on jouait sur un terrain neutre, neutre ! Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur l'arbitrage, mais quand j'ai des attentes, je les partage.

Il a d'ailleurs indiqué qu'il avait une réunion avec l'arbitre du dernier test, l'Australien Angus Gardner, après la conférence de presse. Galthié a précisé que ces thèmes allaient être évoqués. Le sélectionneur du XV de France met la pression sur le corps arbitral. Reste à savoir si c'est nécessaire et suffisant pour l'emporter contre les Blacks, samedi à Hamilton.

