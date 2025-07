VIDÉO. Le talonneur Dan Sheehan active le mode Asafo Aumua et dépose un 3/4 dans une cabine téléphonique

Le talonneur de 26 ans a déposé l’arrière/ouvreur de Canberra Declan Meredith en tentant un cad-deb assorti d’un gros raffut.

Dan Sheehan possède plusieurs particularités. En plus d’être le talonneur le plus grand de la scène internationale (1m91), il est assurément l’un - si ce n’est le - des meilleurs numéros 2 de la planète.

Joueur précis comme un sniper au lancer, il possède aussi des mains, un sens du jeu et un gaz exceptionnel pour son poste et son gabarit. Ce qui lui permet régulièrement des gestes fous et de posséder des stats dignes des meilleurs ailiers, comme en attestent ses 60 essais inscrits en 105 matchs professionnels.

TOP 14. Rechute pour Blair Kinghorn avec les Lions : le Stade Toulousain retient son souffle

Ce mercredi, sous les couleurs des Lions Britanniques et face à la meilleure franchise d’Australie, les Brumbies, le gamin de Dublin a ainsi à nouveau fait parler de lui. Sur un ballon quasiment anodin touché à la sortie de ses 22 mètres et dans le couloir des 5, il a activé le mode Damian Penaud.

Les talons ont du gaz

C’est à dire que le talonneur de 26 ans a déposé l’arrière/ouvreur de Canberra Declan Meredith en tentant un cad-deb assorti d’un gros raffut. Une belle pommette qui lui ouvrait l’espace, avant d’accélérer sur 20 mètres avec une belle fréquence, puis de faire jouer derrière lui. Fort.

Franchement quel autre talonneur que lui et Mauvaka peuvent faire ce genre de choses sur un terrain ?



Vraiment un joueur exceptionnel.pic.twitter.com/NOCxF3dl2F July 10, 2025

Il conviendra aussi de noter que le casqué qui finit par le reprendre n’est autre que… le talonneur d’en face, Lachlan Lonergan. Autant vous dire que les "gros" avaient du feu dans les jambes pour ce match de semaine.

VIDEO. Mitre 10 Cup - Asafo Aumua, le talonneur qui mange des ailiers au petit-déjeuner a encore frappé

Une scène qui n’est pas sans rappeler celles dont nous gratifiait souvent le taureau néo-zélandais Asafo Aumua à ses débuts chez les pros, avant d’enchainer les blessures. Et quelque chose nous dit que ce sera bien au tour du Toulousain Thomas Lacombre de briller de la sorte…