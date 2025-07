XV de France. Hécatombe en Nouvelle-Zélande, Galthié bricole pour le dernier test

La tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande vire à la casse. Avec une quatrième blessure confirmée, Fabien Galthié doit recomposer une équipe une nouvelle fois remaniée pour défier les All Blacks.

C’est une tournée d’été qui laisse des traces.

Après Woki, Barassi et Montagne, c’est désormais Bastien Vergnes-Taillefer qui rejoint l’infirmerie des Bleus. Touché à la cheville lors de l’entraînement de mardi, le troisième-ligne de l’UBB, pourtant solide en sortie de banc à Wellington, doit renoncer au troisième test de la série. Une blessure frustrante alors qu’il était pressenti pour figurer à nouveau sur le banc.

Qui prendra sa place ?

Le staff tricolore a donc pioché dans ses réserves. C’est Pierre Bochaton, son coéquipier à Bordeaux-Bègles, qui prend sa place parmi les finisseurs. Un choix logique tant le joueur s’est montré actif et appliqué lors de sa courte apparition au Sky Stadium. Mais avec cette quatrième défection, Fabien Galthié voit son plan de rotation bouleversé, à l’heure où il espérait offrir du temps de jeu à un maximum d’éléments.

Des recalés sans une minute de jeu.

Si la promesse initiale était de faire jouer tout le monde, certains vont devoir rentrer bredouilles. Léo Berdeu, Guillaume Marchand, Théo Millet, Alivereti Duguivalu, Léon Darricarrère, Marius Domon ou encore Théo William (revenu à l’entraînement collectif ce mercredi) ne devraient pas fouler la pelouse néo-zélandaise.

Battus sèchement à Wellington (43-17), les Bleus se présentent pour ce troisième test avec un XV mêlant cadres et joueurs à relancer. Fickou, capitaine, est de retour au centre, tout comme Villière sur l’aile ou Guillard en 8. En première ligne, Slimani et Erdocio enchaînent, tandis que Le Garrec et Hastoy formeront la charnière.

Léo Barré aura droit à un nouveau test.

Pressenti titulaire à l’arrière malgré une performance hésitante à Wellington, le joueur du Stade Français reste dans les plans du staff. « C’est un grand compétiteur, il mérite une deuxième chance », a justifié William Servat. Il composera le triangle arrière avec Attissogbe et Villière.

Le mot d’ordre ? Réaction. Après deux revers, le XV de France se doit de livrer une prestation cohérente, malgré les absents et le turnover. C’est aussi l’heure des derniers tests individuels avant de refermer ce chapitre estival. Certains jouent gros, d’autres ferment une parenthèse frustrante. Mais tous auront à cœur de terminer sur une note positive, histoire de ne pas rentrer bredouilles.