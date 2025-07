TRANSFERT. Courtisé, le numéro 9 Léo Coly s'engage chez un ambitieux club de Top 14

La saison 2025/2026 n’a pas encore commencé que les clubs de Top 14 font déjà leur marché pour l’exercice 2026/2027. Ainsi, Coly s'est engagé dans un club du Sud-Ouest.

Joueur très courtisé, sa fin de contrat avec Montpellier attisait déjà les convoitises. En ce mercredi 16 juillet, jour de reprise des entraînements avec le club cistes, on apprend donc que le demi de mêlée formé à Biscarrosse, rejoindra le Pays Basque l’an prochain.

En attendant et avec le départ du Springbok Cobus Reinach cet été, Coly devrait prendre les rênes derrière la mêlée de Montpellier.

Pour Bayonne, c’est une recrue intelligente pour le club qui voudra probablement remplacer l’expérimenté Maxime Machenaud à l’issue de la saison à venir. Qui pourrait bien être la dernière de l’international français, qui, malgré son hygiène de vie irréprochable, aura tout de même 37 ans à la fin de l’année.

En signant dans ce club ambitieux, dernier demi-finaliste du Top 14, Coly (25 ans) verra aussi l’occasion de se rapprocher à nouveau des Bleus, certainement. Même si depuis son appel à l’hiver 2022, de nombreux concurrents semblent lui être passés devant au poste.

À commencer par Le Garrec, Jauneau et même Daubagna, actuellement en Nouvelle-Zélande. Sans même parler des cadors Dupont et Lucu ainsi que des oubliés réguliers de grand talent, Couilloud et Serin.