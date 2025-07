WALLABIES. James O'Connor apprend par hasard, dans la rue, sa sélection avec l'Australie

Appelé pour la 1ère fois depuis 2022 avec les Wallabies, James O'Connor l'a appris à la dernière minute, en croisant par hasard le sélectionneur dans la rue.

Avec Rabah Slimani pendant le Tournoi des 6 Nations, le retour en sélection de James O'Connor est l'un des plus inattendus de cette année. Appelé avec l'Australie pour défier les Lions britanniques et irlandais, il n'a appris la nouvelle que quelques minutes avant l'annonce officielle.

Et de manière inopinée, en sortant du centre pour récupérer un visa. Il croise par hasard certains Wallabies dans la rue, ainsi que le sélectionneur Joe Schmidt, qui lui annonce subitement la nouvelle.

Top 14. ''Une haie d'honneur pour les arbitres'' : quelles sont les nouvelles règles de la LNR ?

"Va faire ta valise, il te reste 1h avant l'annonce officielle"

Le matin, il s'entraînait avec "l'équipe de 7 développement, et l'équipe féminine", déclare-t-il à la presse. Il se rend ensuite avec sa femme dans un centre pour récupérer son visa pour le Royaume-Uni, puisqu'il s'est engagé avec les Leicester Tigers la saison prochaine.

En sortant, il aperçoit des coéquipiers Wallabies "à 100 mètres de là". O'Connor décide de prendre sa voiture et de les rattraper pour "leur souhaiter bonne chance pour la tournée". C'est ainsi que Joe Schmidt vient à sa rencontre, et lui annonce la nouvelle.

Deux minutes plus tard, Joe Schmidt sort du bâtiment et me dit : "Mec, j'ai essayé de t'appeler". Je lui réponds : "tu peux m'annoncer la mauvaise nouvelle maintenant." Et là, il me dit : "Non, tu es pris. Il faut que tu rentres faire ta valise, il te reste une heure avant l'annonce officielle."

Appelé avec le XV de France, ce colosse (1,93 m-142 kg) du Stade Toulousain veut ‘‘faire taire les gens’’

James O'Connor a d'abord cru que c'était une blague et a même demandé au sélectionneur s'il était sérieux. Face à la presse, il déclare d'ailleurs être "encore un peu secoué" et n'avoir "toujours pas réalisé".

Il s'agit peut-être de l'une des manières les plus incroyables et surprenantes d'apprendre que l'on est sélectionné avec son équipe nationale, alors qu'il pensait lui-même "que c'était fini". À 35 ans, James O'Connor est de retour avec les Wallabies pour la première fois depuis le Rugby Championship 2022.

Combien de doublons en 2025-2026 ? Les calendriers complets de Top 14 et Pro D2

Il a déjà joué face aux Lions... en 2013

Si James O'Connor est de retour en sélection après 3 ans d'absence, c'est en raison du forfait de Noah Lolesio. Sorti sur blessure durant la rencontre face aux Fidji, l'ouvreur a été opéré du cou et doit déclarer forfait pour la tournée.

Dans ce groupe Wallabie, ils ne sont que deux à avoir déjà affronté les Lions, la dernière fois qu'ils se sont rendus sur le sol australien, soit en 2013. Il s'agit donc de l'ouvreur ainsi que du pilier James Slipper. O'Connor et Slipper avaient tous deux participé aux 3 matchs de la tournée, le premier en tant que titulaire à l'ouverture, le second en tant que remplaçant pilier.

Pas sûr cependant que James O'Connor participe aux rencontres de la tournée, étant en concurrence avec Ben Donaldson et Tom Lynagh à l'ouverture. Il aura tout de même ce rôle d'ancien et de conseiller afin de relever le rugby à XV australien, en perdition. Et l'histoire autour de cette annonce mérite bien une petite minute dans une des rencontres.

XV de France. Le 16ème du nom : le Toulousain Joshua Brennan va entrer dans un cercle très fermé face aux All Blacks

''À part Greg Alldritt…'' : pourquoi la France ne forme (presque) plus de numéro 8 de niveau international ?