Top 14. ''Le match de Louis a été raté'' : Yannick Bru (UBB) concède avoir fait une erreur en finale

Le pari, qui ne semblait pas en être un, d'aligner Bielle-Biarrey en finale de Top 14, n'a pas été une réussite. Yannick Bru revient sur la finale de LBB.

Quelle finale de Top 14 avons-nous vécue il y a seulement 2 semaines de cela ! Après avoir perdu en prolongation, l'UBB pouvait avoir des regrets, tant dans les choix faits durant le match que ceux précédant la rencontre.

L'un des choix forts justement de l'UBB, et du staff de Yannick Bru, est la titularisation de Louis Bielle-Biarrey. Absent pour commotion en demi-finale, le Bordelais n'a joué que 45 minutes en finale, remplacé à la mi-temps après un premier acte fantomatique.

"Le match de Louis a été raté"

Et Yannick Bru le concède au Midol, "le match de Louis a été raté", notamment parce qu'il "prend un coup sur la crête iliaque", dès le début du match "qui l'élimine". L'entraîneur bordelais reconnaît tout de même que tous les signes étaient au vert avant le coup d'envoi.

Quand tu as tout un corps médical, y compris des médecins indépendants, qui nous disent que les tests de Louis sont à 10 sur 10 et qu'on a un joueur plein d'énergie qui a envie de jouer, et que ce joueur est l'un des meilleurs ailiers du monde, il faut être vraiment solide dans sa tête pour se dire qu'on va se passer de lui.

Mais avec du recul, Yannick Bru déclare, à demi-mots, que c'était une erreur, tout en annonçant qu'en cas de situation similaire l'an prochain, en finale de Top 14, LBB "sera dans les tribunes".

L'UBB n'est qu'un club récemment champion et qui doit toujours apprendre pour se pérenniser au plus haut niveau. Et "ce cas-là en est encore un (apprentissage)", poursuit l'ancien talonneur.

"J'ai terminé la saison fatigué, rincé"

Et le principal intéressé, Louis Bielle-Biarrey, l'avouait lui-même : il a "terminé la saison fatigué, rincé", raconte-t-il au Midol. Et pour la première fois de sa carrière, il s'est senti "usé à ce point".

Mais avec cette commotion et les "pètes un peu partout" qu'il avait, le choix d'aligner l'ailier en finale n'était peut-être pas le meilleur. Une situation évidemment plus facile à analyser à postériori, comme l'année dernière et la titularisation d'un Matthieu Jalibert, certes maître du jeu à Bordeaux, mais largement diminué durant la rencontre, remplacé à la 55e.