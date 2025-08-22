TOP 14/PRO D2. Vannes renverse Toulouse, Biarritz remporte le derby : les résultats des matchs amicaux
Bayonnais et Biarrots se sont affrontés en match amical ce jeudi 21 août. © Crédit photo : screenshot Twitch lucasmorotv
Avec la Pro D2 qui reprend dès la semaine prochaine, les écuries terminent leur préparation. Pour l'occasion, Vannes recevait le champion en titre dans un match délocalisé.

Ce jeudi 21 août se jouaient, complètement à l'opposé dans l'Hexagone, deux rencontres amicales très alléchantes, au parfum de début de saison. La première, Vannes - Toulouse, dans l'enceinte magnifique et inédite du stade de Roudourou, stade de l'EA Guigamp, à guichets fermés l'occasion.

La seconde rencontre était un derby, celui du Pays Basque, entre Biarritz et Bayonne. Un match de préparation sous haute tension donc, qui se déroulait à Jean-Dauger, stade de l'Aviron Bayonnais. Aix-en-Provence, Dax et Oyonnax, entre autres, étaient aussi de sorties.

Le BO surprend son rival

Et première surprise, le Biarritz Olympique s'est imposé sur la pelouse bayonnaise, à guichets fermés pour l'occasion. Une victoire arrachée de justesse, sur le score de 21 à 19. En difficulté la saison passée en Pro D2, le BO se prépare donc parfaitement pour la première journée, où ils recevront Béziers.

Cependant, l'année passée, le BO s'était lourdement incliné face à Bayonne en match amical (5-42), ce qui n'avait pas empêché les Biarrots de démarrer la saison par 3 victoires de suite en championnat. La vérité des matchs amicaux n'est pas celle du début de saison.

Vannes démarre fort, dans une ambiance de feu

Pour son premier match amical de la saison, le RC Vannes recevait le Stade Toulousain en Bretagne, devant 17 000 spectateurs déjà chauds. Et s'ils étaient menés à la mi-temps (12-21), les Vannetais ont réagi pour s'imposer (33-28), dans une ambiance de feu. Le Roudourou a littéralement chaviré au moment du dernier essai breton, synonyme de victoire.

"Une ferveur incroyable", déclarait d'ailleurs Pierre Boudéhent, centre de Vannes, à Télégramme, à propos de l'ambiance du stade. Une victoire qui "satisfait" l'ancien rochelais, Vannes ayant "besoin d'engranger de la confiance avant le match de la semaine prochaine." Le club breton se déplacera à Brive pour un premier choc d'entrée en Pro D2.

PRO D2. ''Jouer la montée d'ici 5 ans'' : l'ambition de ce club historique à l'aube d'une nouvelle èreDax et Oyonnax sont aussi en forme

Pour ce qui est des autres rencontres de la journée, Provence Rugby recevait Béziers et s'est imposé (29-23), avec notamment un essai de la recrue toulousaine, Setareki Bituniyata. Dans le derby landais, entre Mont-de-Marsan et Dax, ce sont les Dacquois qui ressortent victorieux (31-26).

Enfin, pour la dernière rencontre du jeudi 21 août, les Oyomens n'ont fait qu'une bouchée de Valence-Romans. Une victoire nette et large (42-7), pour la deuxième d'Uzair Cassiem avec le club de l'Ain. Pris dans un imbroglio de contrat entre Oyonnax et Nice, le Sud-Africain avait déjà joué la semaine dernière face à Nevers (victoire 19-14).

  • NeST
    20560 points
  • il y a 1 minute

Le ST profite de ces matchs pour tester de "nouvelles têtes", et aussi faire la promotion du rugby en tant que champion en titre. D'ailleurs ils avaient amené le bouclier de Brennus qu'ils ont laissé accessible durant leur séjour en Bretagne.

Chez les espoirs toulousains,.vous avez aimé MCF, Brennan, Vergé, Costes, Daroque, Lacombe, Bertrand, etc..., vous allez adorer Llaveria et Gourgues.

  • il y a 1 minute

