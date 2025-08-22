TOP 14/PRO D2. Vannes renverse Toulouse, Biarritz remporte le derby : les résultats des matchs amicaux

Ce jeudi 21 août se jouaient, complètement à l'opposé dans l'Hexagone, deux rencontres amicales très alléchantes, au parfum de début de saison. La première, Vannes - Toulouse, dans l'enceinte magnifique et inédite du stade de Roudourou, stade de l'EA Guigamp, à guichets fermés l'occasion.
La seconde rencontre était un derby, celui du Pays Basque, entre Biarritz et Bayonne. Un match de préparation sous haute tension donc, qui se déroulait à Jean-Dauger, stade de l'Aviron Bayonnais. Aix-en-Provence, Dax et Oyonnax, entre autres, étaient aussi de sorties.
Un stade emblématique du football breton à guichets fermés ! Une première historique pour du rugby
Vous serez 17 000 au Roudourou pour ce match face au Stade Toulousain
Partager et amener le rugby de haut niveau partout en Bretagne, c'est aussi ça le projet du RCV
Le BO surprend son rival
Et première surprise, le Biarritz Olympique s'est imposé sur la pelouse bayonnaise, à guichets fermés pour l'occasion. Une victoire arrachée de justesse, sur le score de 21 à 19. En difficulté la saison passée en Pro D2, le BO se prépare donc parfaitement pour la première journée, où ils recevront Béziers.
Cependant, l'année passée, le BO s'était lourdement incliné face à Bayonne en match amical (5-42), ce qui n'avait pas empêché les Biarrots de démarrer la saison par 3 victoires de suite en championnat. La vérité des matchs amicaux n'est pas celle du début de saison.
Voir cette publication sur Instagram
Vannes démarre fort, dans une ambiance de feu
Pour son premier match amical de la saison, le RC Vannes recevait le Stade Toulousain en Bretagne, devant 17 000 spectateurs déjà chauds. Et s'ils étaient menés à la mi-temps (12-21), les Vannetais ont réagi pour s'imposer (33-28), dans une ambiance de feu. Le Roudourou a littéralement chaviré au moment du dernier essai breton, synonyme de victoire.
Et le Roudourou chavira...🔥— Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) August 21, 2025
L'essai de la gagne, à la dernière seconde, de notre talonneur Théo Béziat après un magnifique travail de nos avants.
Quelle formidable ambiance 🤩#FiertéBretonne pic.twitter.com/ZIC16sk2h3
"Une ferveur incroyable", déclarait d'ailleurs Pierre Boudéhent, centre de Vannes, à Télégramme, à propos de l'ambiance du stade. Une victoire qui "satisfait" l'ancien rochelais, Vannes ayant "besoin d'engranger de la confiance avant le match de la semaine prochaine." Le club breton se déplacera à Brive pour un premier choc d'entrée en Pro D2.
𝐂𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟐𝟔 📆— Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) July 10, 2025
Direction la Corrèze pour un choc face au @CABCLRUGBY en ouverture de la saison ⚔️#FiertéBretonne pic.twitter.com/6lfWc7rdxk
Dax et Oyonnax sont aussi en forme
Pour ce qui est des autres rencontres de la journée, Provence Rugby recevait Béziers et s'est imposé (29-23), avec notamment un essai de la recrue toulousaine, Setareki Bituniyata. Dans le derby landais, entre Mont-de-Marsan et Dax, ce sont les Dacquois qui ressortent victorieux (31-26).
Enfin, pour la dernière rencontre du jeudi 21 août, les Oyomens n'ont fait qu'une bouchée de Valence-Romans. Une victoire nette et large (42-7), pour la deuxième d'Uzair Cassiem avec le club de l'Ain. Pris dans un imbroglio de contrat entre Oyonnax et Nice, le Sud-Africain avait déjà joué la semaine dernière face à Nevers (victoire 19-14).
🏁 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡, grosse seconde période, du caractère, du jeu et de l’envie pour s’imposer face au @VRDRrugby dans ce dernier test amical ! pic.twitter.com/zbEFghNZS4— Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) August 21, 2025
NeST
Le ST profite de ces matchs pour tester de "nouvelles têtes", et aussi faire la promotion du rugby en tant que champion en titre. D'ailleurs ils avaient amené le bouclier de Brennus qu'ils ont laissé accessible durant leur séjour en Bretagne.
Chez les espoirs toulousains,.vous avez aimé MCF, Brennan, Vergé, Costes, Daroque, Lacombe, Bertrand, etc..., vous allez adorer Llaveria et Gourgues.
Yonolan
Super que Vannes ait fait le plein de confiance au terme d'un match qui semble avoir été agréable aux dires de ce qui y étaient
Cette année la Pro D2 va encore être encore d'un sacré niveau avec 4 prétendants déclarés à la montée en Top 14
Ca promet de belles empoignades , sans même parler des surprise style Montauban
Quant au ST rien d'inquiétant vu sa reprise tardive
Thomas et Colombes n'auraient pas spécialement brillés ; là aussi peut-être besoin de temps
Jak3192
Impossible de trouver les compos...
Même sur le site du ST
Quelqu'un a t'il un lien ?
D'avance merci 😊
NeST
Plus franchouillard 😉 (20h42, fiche technique) : https://www.letelegramme.fr/sports/rugby/rc-vannes/direct-rc-vannes-stade-toulousain-suivez-le-match-amical-au-roudourou-6874123.php
Aristaxe
https://www.reddit.com/r/rugbyunion/comments/1mwei8l/toulouse_first_preseason_team_sheet/#lightbox
gilbertgilles
C'est vraiment bien que Toulouse ait accepté de se déplacer à Guingamp pour affronter Vannes en match amical et déclencher ainsi une ferveur incroyable autour de ce Club! Le Stade Toulousain, de par son aura, son palmarès et sa légende aide ainsi le rugby breton à se développer et à rayonner dans cette région acquise au foot. Autour de moi (je vis maintenant en Bretagne) des amis Bretons qui connaissent par coeur les résultats de tous les clubs de foot, me demandent:"qu'est ce qu'ils ont fait comme résultat, Vannes, ce week end"? Il est vrai que Vannes est un Club attachant (qui ne demande qu'à remonter dans l'élite) et que grâce à son état d'esprit et son jeu il a su créer l'engouement pour le rugby. Tant mieux pour la Bretagne!
Jak3192
D'accord sur tout !
Et surtout, bravo RCV 👏👏👏
Important la confiance de début de saison 👍