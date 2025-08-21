PRO D2. ''Jouer la montée d'ici 5 ans'' : l'ambition de ce club historique à l'aube d'une nouvelle ère
Béziers bientôt de retour en Top 14 ? © Crédit photo : screenshot youtube PROD2
À peine arrivé, le nouveau directeur du rugby de Béziers se montre ambitieux pour l'ASBH. Retrouver le Top 14 dans une demi-décennie.

Alors que le club vient de se faire racheter par un consortium irlandais, les nouveaux propriétaires voient grand. Et pour cela, ils se sont entourés d'anciens du monde de l'ovalie et de Béziers. Andrew Merthens, ancien All Black et joueur puis entraineur de l'ASBH, est l'un de leurs représentants et aussi le nouveau coprésident.

Il formera la paire avec Bob Skinstad, ancien troisième-ligne sud-africain. Et si les deux ne sont pas quotidiennement au sein du club de Béziers, le nouveau directeur du rugby, Johnny Howard, lui l'est depuis "la fin de [sa] carrière", confie-t-il à Midi Libre. Et il est très ambitieux pour l'ASBH.

TOP 14. ''Je ne suis pas bodybuilder'', 5 semaines sans ballon : l’été rochelais aux allures de camp militaireTOP 14. ''Je ne suis pas bodybuilder'', 5 semaines sans ballon : l’été rochelais aux allures de camp militaire

''Ajouter du professionnalisme'' : les premiers chantiers d'Howard

Au sein d'un club historique du rugby français, mais qui n'avait pas beaucoup de moyens jusque-là, Howard a entamé ses premiers chantiers. En tant que directeur du rugby, il s'est attelé pour "rajouté [...] un peu plus de professionnalisme", déclare-t-il.

Cela se concrétise par une meilleure gestion de la nourriture, à savoir sa qualité et les moments conviviaux entre joueurs. L'accent a été porté sur "la cohésion, le fait de passer de bons moments tous ensemble", détaille-t-il.

TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?

"Être prêt à monter dans 4 ou 5 ans" : place à l'ambition désormais

Après les premières pierres posées, Johnny Howard souhaite donc des résultats sportifs. Si l'organigramme complet du club n'a pas été changé, le manager a, pour le coup, été remerciécontre l'avis des joueurs qui s'y étaient opposés d'ailleurs. Pierre Caillet n'est plus, c'est Rory Teague qui prend le relais désormais.

Pro D2. ''Il est l'un des nôtres'' : les Biterrois s'opposent fermement à l'éviction de leur entraîneurPro D2. ''Il est l'un des nôtres'' : les Biterrois s'opposent fermement à l'éviction de leur entraîneur

Le but, pour le moment, est "d'arriver à créer une bande de joueurs professionnels pour attaquer le Top 14", "d'ici 3 ans", poursuit-il. Cette nouvelle politique s'axe surtout sur la jeunesse, française et internationale, détaillait Bob Skinstad au Midol.

Ensuite, avec cette "bande de joueurs", comme il l'appelle, Howard souhaite "être prêts à monter", "lors de la 4e ou 5e année." Des ambitions claires, refaire de Béziers un mastodonte du rugby français sans forcément entrer dans le star-système, pour le moment.

''On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu'' : l'UBB sait où elle doit encore progresser''On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu'' : l'UBB sait où elle doit encore progresser

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
RUGBY. L'été rocambolesque de Xavier Péméja, de la retraite à la Pro D2
News
PRO D2. ''Revenir à Colomiers, c'est franchement bien'' : après l'USAP, Delpy se rapproche de chez lui
News
PRO D2. Placines, Acébès… après un été mouvementé, quel XV de départ pour le Biarritz Olympique ?
News
Vunipola, Saili, Bouthier… Vannes aura-t-il un XV de départ taillé pour survoler la ProD2 ?
News
TRANSFERT. Un ''cartoucheur'' du Super Rugby débarque à Agen, pour former la meilleure paire de centres de ProD2 ?
Transferts
TRANSFERT. Du Super Rugby à la Pro D2, ce puissant avant polyvalent (1m95, 117 kilos) renforce un cador
News
TOP14/PRO D2. Carton orange : la nouvelle arme anti-polémique ? ''Résoudre les cas où on est partagés''
News
Rugby. Nevers de justesse, Colomiers en forme : les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août
Transferts
RUGBY. 2,02 mètres pour 107 kg : ce géant du Top 14 rebondit en France
News
PRO D2. 700 000 € déboursés ''en urgence'', un président obligé de mettre la main à la poche
Arbitrage
TOP 14/PRO D2. ARBITRAGE. Carton orange : mode d'emploi de la nouveauté qui va secouer le rugby