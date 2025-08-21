PRO D2. ''Jouer la montée d'ici 5 ans'' : l'ambition de ce club historique à l'aube d'une nouvelle ère

À peine arrivé, le nouveau directeur du rugby de Béziers se montre ambitieux pour l'ASBH. Retrouver le Top 14 dans une demi-décennie.

Alors que le club vient de se faire racheter par un consortium irlandais, les nouveaux propriétaires voient grand. Et pour cela, ils se sont entourés d'anciens du monde de l'ovalie et de Béziers. Andrew Merthens, ancien All Black et joueur puis entraineur de l'ASBH, est l'un de leurs représentants et aussi le nouveau coprésident.

Il formera la paire avec Bob Skinstad, ancien troisième-ligne sud-africain. Et si les deux ne sont pas quotidiennement au sein du club de Béziers, le nouveau directeur du rugby, Johnny Howard, lui l'est depuis "la fin de [sa] carrière", confie-t-il à Midi Libre. Et il est très ambitieux pour l'ASBH.

''Ajouter du professionnalisme'' : les premiers chantiers d'Howard

Au sein d'un club historique du rugby français, mais qui n'avait pas beaucoup de moyens jusque-là, Howard a entamé ses premiers chantiers. En tant que directeur du rugby, il s'est attelé pour "rajouté [...] un peu plus de professionnalisme", déclare-t-il.

Cela se concrétise par une meilleure gestion de la nourriture, à savoir sa qualité et les moments conviviaux entre joueurs. L'accent a été porté sur "la cohésion, le fait de passer de bons moments tous ensemble", détaille-t-il.

"Être prêt à monter dans 4 ou 5 ans" : place à l'ambition désormais

Après les premières pierres posées, Johnny Howard souhaite donc des résultats sportifs. Si l'organigramme complet du club n'a pas été changé, le manager a, pour le coup, été remercié, contre l'avis des joueurs qui s'y étaient opposés d'ailleurs. Pierre Caillet n'est plus, c'est Rory Teague qui prend le relais désormais.

Le but, pour le moment, est "d'arriver à créer une bande de joueurs professionnels pour attaquer le Top 14", "d'ici 3 ans", poursuit-il. Cette nouvelle politique s'axe surtout sur la jeunesse, française et internationale, détaillait Bob Skinstad au Midol.

Ensuite, avec cette "bande de joueurs", comme il l'appelle, Howard souhaite "être prêts à monter", "lors de la 4e ou 5e année." Des ambitions claires, refaire de Béziers un mastodonte du rugby français sans forcément entrer dans le star-système, pour le moment.

