Pro D2. ''Il est l'un des nôtres'' : les Biterrois s'opposent fermement à l'éviction de leur entraîneur

Alors que Pierre Caillet, entraîneur de Béziers, est poussé vers la sortie, ses joueurs s'y opposent via une lettre ouverte diffusée sur les réseaux.

On ne s'y attendait pas vraiment et pourtant, Pierre Caillet pourrait quitter l'ASBH après 5 ans à la tête de l'équipe. Au lendemain de la dernière journée de Pro D2, qu'ils ont terminée en 7e position, échouant à un rien des barrages, l'entraîneur biterrois a été reçu par la direction.

Selon des informations Midi Olympique et Midi Libre, la direction, arrivée depuis octobre 2024, aurait invité Caillet à quitter Béziers. Elle lui reproche "une communication ne permettant plus d'envisager un projet en commun et un rapport de confiance qui s'était détérioré depuis plusieurs semaines."

Les joueurs montent au front

Une décision visiblement pas du goût des joueurs de l'ASBH qui ont tous décidé de signer une lettre ouverte par l'intermédiaire de laquelle ils dénoncent cette décision.

Notre entraîneur n'est pas un simple technicien de passage. Il est l'un des nôtres. [...] Il incarne l'identité biterroise dans ce qu'elle a de plus authentique : le travail, la passion, la fidélité.

Un groupe visiblement très attaché à son chef de meute, qui les avait notamment menés en demi-finale de Pro D2 la saison passée. Pour l'effectif Biterrois, "le club a retrouvé une âme, une fierté, une direction", grâce à Pierre Caillet.

La direction plus globalement critiquée

Au-delà de ça, c'est la direction qui est critiquée dans ce communiqué. Les joueurs déplorent avoir été "tenus à l'écart. Jamais présentés officiellement, jamais écoutés, rarement soutenus".

En somme, c'est tout un manque de communication qui est dénoncé. De quoi nourrir de l'inquiétude et du doute au sein du vestiaire quant à leur avenir et à celui du club.