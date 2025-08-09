PRO D2. 700 000 € déboursés ''en urgence'', un président obligé de mettre la main à la poche
La saison n’avait pas encore commencé qu’un chèque de 700 000 € était déjà signé pour garantir la présence des joueurs.
Avant même la première journée de PRO D2, le président d'Agen a sorti 700 000 € de sa poche pour garantir la validation des contrats et conforter les fonds propres du club.

Objectif : conforter les fonds propres

Avant même le début de la saison de PRO D2, Le SU Agen a été contraint de gérer un dossier important en dehors du terrain. Jean-François Fonteneau, président du club, a annoncé avoir réinjecté 700 000 € de trésorerie.

 « Il fallait, en urgence et en amont, pouvoir conforter nos fonds propres, et garantir de ce fait la validation des contrats des joueurs. » Une démarche indispensable pour que l’ensemble de l’effectif soit éligible à évoluer dès le début de saison.

Selon les propos relayés par La Dépêche, cette opération financière a été réalisée pour répondre aux exigences réglementaires et administratives des instances. 

Une injection avant le coup d’envoi

« Si tes fonds propres ne couvrent pas ta masse salariale, il faut que tu amènes des fonds propres, ce que j’ai fait, et ce que j’avais commencé à faire, puisqu’en tout, j’ai mis plus de deux millions d’euros sur cette saison, et le démarrage de celle-là»

Grâce à cette réinjection de trésorerie, les contrats des joueurs ont pu être validés, garantissant la pleine disponibilité du groupe pour la saison. Jean-François Fonteneau a ainsi confirmé son engagement à soutenir financièrement le club lorsque la situation l’exige, afin d’assurer sa stabilité.

Le SU Agen peut désormais se concentrer sur son objectif sportif : bien figurer en PRO D2, avec un effectif au complet et la certitude d’être dans les clous administrativement.

Pour rappel, dix joueurs ont quitté Agen durant l'intersaison. Pour les compenser, le SUA pourra notamment compter sur l'ancien Bayonnais Marchois, le Catalan Louis Dupichot ou encore l'Anglais Craig Willis

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • AKA
    79495 points
  • il y a 1 heure

US Dax, Agen, BO…

  • il y a 1 heure

Derniers articles

 Arbitrage
TOP 14/PRO D2. ARBITRAGE. Carton orange : mode d'emploi de la nouveauté qui va secouer le rugby
Arbitrage
TOP 14/PRO D2. Carton orange, arbitres sonorisés : les 7 grandes nouveautés d'arbitrage à connaître avant la reprise
News
4400 minutes et 37 essais : qui est cet indéboulonnable de ProD2 qui devrait rejoindre le Top 14 la saison prochaine ?
News
RUGBY. US Dax : ''tourmente financière'' révélée par Sud Ouest, le club veut rassurer face à la tempête
News
PROD2. Muntz, North, Bituniyata… Le XV de départ explosif de Provence Rugby pour assouvir ses rêves de Top 14
News
TOP 14/PRO D2. ''On est complètement défavorable'' : les arbitres s'opposent à la haie d'honneur au début des matchs
News
PROD2. L'été bouillant du Biarritz Olympique, entre reconstruction et réalité économique
News
RUGBY. Après 7 saisons au Stade Toulousain, ce sécateur rentre au bercail
News
RUGBY. Bientôt 2 clubs du ‘Grand Toulouse’ en Top 14 ? Cette écurie de Pro D2 en rêve…
News
Insolite. Victor Wembanyama s'essaie au rugby... à Brive
News
Graou, Pimienta, Clauzade… que sont devenus les fameux champions de France de Fédérale 1 B 2017 avec Auch ?