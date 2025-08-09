PRO D2. 700 000 € déboursés ''en urgence'', un président obligé de mettre la main à la poche

Avant même la première journée de PRO D2, le président d'Agen a sorti 700 000 € de sa poche pour garantir la validation des contrats et conforter les fonds propres du club.

Objectif : conforter les fonds propres

Avant même le début de la saison de PRO D2, Le SU Agen a été contraint de gérer un dossier important en dehors du terrain. Jean-François Fonteneau, président du club, a annoncé avoir réinjecté 700 000 € de trésorerie.

« Il fallait, en urgence et en amont, pouvoir conforter nos fonds propres, et garantir de ce fait la validation des contrats des joueurs. » Une démarche indispensable pour que l’ensemble de l’effectif soit éligible à évoluer dès le début de saison.

Selon les propos relayés par La Dépêche, cette opération financière a été réalisée pour répondre aux exigences réglementaires et administratives des instances.

Une injection avant le coup d’envoi

« Si tes fonds propres ne couvrent pas ta masse salariale, il faut que tu amènes des fonds propres, ce que j’ai fait, et ce que j’avais commencé à faire, puisqu’en tout, j’ai mis plus de deux millions d’euros sur cette saison, et le démarrage de celle-là. »

Grâce à cette réinjection de trésorerie, les contrats des joueurs ont pu être validés, garantissant la pleine disponibilité du groupe pour la saison. Jean-François Fonteneau a ainsi confirmé son engagement à soutenir financièrement le club lorsque la situation l’exige, afin d’assurer sa stabilité.

Le SU Agen peut désormais se concentrer sur son objectif sportif : bien figurer en PRO D2, avec un effectif au complet et la certitude d’être dans les clous administrativement.

Pour rappel, dix joueurs ont quitté Agen durant l'intersaison. Pour les compenser, le SUA pourra notamment compter sur l'ancien Bayonnais Marchois, le Catalan Louis Dupichot ou encore l'Anglais Craig Willis.