Rugby. Nevers de justesse, Colomiers en forme : les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août

Alors que la préparation a commencé il y a de nombreuses semaines pour certaines équipes, les matchs amicaux, eux, viennent juste de débuter.
Les formations de Pro D2 sont les plus actives sur le terrain, tandis que celles de Top 14 entrent en jeu très bientôt. Voici les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août.
Les résultats du 4 au 10 août
Première semaine de vrai début pour les matchs amicaux. En effet, 4 matchs se jouaient, et tous le même jour, à savoir le vendredi 8 août. Agen affrontait Colomiers, Nevers recevait Aurillac tandis que Soyaux-Angoulême défiait Nice et Albi accueillait Carcassonne, récent promu en Pro D2.
Place aux matchs amicaux #PROD2 !— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 8, 2025
Les équipes peaufinent leurs réglages avant la reprise 🔧 pic.twitter.com/Z95R5ero3r
Soyaux-Angoulême défait, sans Arnold et May
Pour son premier match de préparation de la saison, Soyaux-Angoulême défiait le récent relégué en Nationale Nissa Rugby. Mais sans ses joueurs phares tels que Jonny May et la récente recrue Richie Arnold, les hommes d'Alexandre Ruiz se sont inclinés, 33 à 14.
Victoire (33-14) 🔥— Nissa Rugby (@nissarugby) August 8, 2025
Match de préparation réussi pour nos Niçois, vainqueurs face à @SAXV_Charente 🤝
Plus que 14 jours avant le début de la @NationaleRugby ⏳#IssaNissa #NissaRugby pic.twitter.com/GUYKuFJKqa
Nevers cueille Aurillac de justesse
Sur son terrain, l'USON recevait Aurillac, seule équipe ayant déjà disputé une rencontre amicale jusque-là, face à Narbonne (52-12). Et pour leur entrée en lice dans cette période de matchs de prépa, Nevers s'en sort de justesse (28-26) grâce à un essai à la dernière minute.
C'est une fin de match pour les jaunets et une victoire en poche ! 🔥💙— USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) August 8, 2025
Colomiers se lance parfaitement contre Agen
Disputée ce vendredi 8 août à 19h30 à Casteljaloux la rencontre entre Colomiers et Agen a livré un récital offensif. Un véritable régal pour les spectateurs, le match se terminant sur le score de 43 à 30 en faveur des Columérins. Ces derniers lancent très bien leur préparation.
𝐃𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬 🤩✅— Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) August 9, 2025
🔥 Nos Columérins se sont imposés 43 à 30 pour ce premier match amical face à Agen ! Rendez-vous jeudi prochain à Hagetmau pour la deuxième rencontre de préparation face au @SMR_Rugby.
Bonne saison à vous @agen_rugby 💙🫡 pic.twitter.com/BEoILcADtB
Albi reçoit et défait Carcassonne
Pour sa première réception de la saison, Albi accueillait Carcassonne. Un match qui s'est conclu sur le score de 33 à 12 en faveur des Albigeois.
