Rugby. Nevers de justesse, Colomiers en forme : les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août

Nevers, Soyaux-Angoulême et Colomiers, entre autres, débutaient leur période de matchs amicaux. Voici les résultat de la semaine du 4 au 10 août.

Alors que la préparation a commencé il y a de nombreuses semaines pour certaines équipes, les matchs amicaux, eux, viennent juste de débuter.

Les formations de Pro D2 sont les plus actives sur le terrain, tandis que celles de Top 14 entrent en jeu très bientôt. Voici les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août.

Les résultats du 4 au 10 août

Première semaine de vrai début pour les matchs amicaux. En effet, 4 matchs se jouaient, et tous le même jour, à savoir le vendredi 8 août. Agen affrontait Colomiers, Nevers recevait Aurillac tandis que Soyaux-Angoulême défiait Nice et Albi accueillait Carcassonne, récent promu en Pro D2.

Place aux matchs amicaux #PROD2 !



Les équipes peaufinent leurs réglages avant la reprise 🔧 pic.twitter.com/Z95R5ero3r — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 8, 2025

Soyaux-Angoulême défait, sans Arnold et May

Pour son premier match de préparation de la saison, Soyaux-Angoulême défiait le récent relégué en Nationale Nissa Rugby. Mais sans ses joueurs phares tels que Jonny May et la récente recrue Richie Arnold, les hommes d'Alexandre Ruiz se sont inclinés, 33 à 14.

Victoire (33-14) 🔥



Match de préparation réussi pour nos Niçois, vainqueurs face à @SAXV_Charente 🤝



Plus que 14 jours avant le début de la @NationaleRugby ⏳#IssaNissa #NissaRugby pic.twitter.com/GUYKuFJKqa — Nissa Rugby (@nissarugby) August 8, 2025

Nevers cueille Aurillac de justesse

Sur son terrain, l'USON recevait Aurillac, seule équipe ayant déjà disputé une rencontre amicale jusque-là, face à Narbonne (52-12). Et pour leur entrée en lice dans cette période de matchs de prépa, Nevers s'en sort de justesse (28-26) grâce à un essai à la dernière minute.

C’est une fin de match pour les jaunets et une victoire en poche ! 🔥💙 pic.twitter.com/2WWrcEFwYG — USON NEVERS RUGBY (@usonneversrugby) August 8, 2025

Colomiers se lance parfaitement contre Agen

Disputée ce vendredi 8 août à 19h30 à Casteljaloux la rencontre entre Colomiers et Agen a livré un récital offensif. Un véritable régal pour les spectateurs, le match se terminant sur le score de 43 à 30 en faveur des Columérins. Ces derniers lancent très bien leur préparation.

𝐃𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬 🤩✅



🔥 Nos Columérins se sont imposés 43 à 30 pour ce premier match amical face à Agen ! Rendez-vous jeudi prochain à Hagetmau pour la deuxième rencontre de préparation face au @SMR_Rugby.



Bonne saison à vous @agen_rugby 💙🫡 pic.twitter.com/BEoILcADtB — Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) August 9, 2025

Albi reçoit et défait Carcassonne

Pour sa première réception de la saison, Albi accueillait Carcassonne. Un match qui s'est conclu sur le score de 33 à 12 en faveur des Albigeois.

