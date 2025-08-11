Rugby. Nevers de justesse, Colomiers en forme : les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août
Agen et Colomiers se retrouvaient ce 8 août pour un match amical. © Crédit photo : screenshot youtube Pro D2
Nevers, Soyaux-Angoulême et Colomiers, entre autres, débutaient leur période de matchs amicaux. Voici les résultat de la semaine du 4 au 10 août.

Alors que la préparation a commencé il y a de nombreuses semaines pour certaines équipes, les matchs amicaux, eux, viennent juste de débuter.

Les formations de Pro D2 sont les plus actives sur le terrain, tandis que celles de Top 14 entrent en jeu très bientôt. Voici les résultats des matchs amicaux du 4 au 10 août.

Les résultats du 4 au 10 août

Première semaine de vrai début pour les matchs amicaux. En effet, 4 matchs se jouaient, et tous le même jour, à savoir le vendredi 8 août. Agen affrontait Colomiers, Nevers recevait Aurillac tandis que Soyaux-Angoulême défiait Nice et Albi accueillait Carcassonne, récent promu en Pro D2.

Soyaux-Angoulême défait, sans Arnold et May

Pour son premier match de préparation de la saison, Soyaux-Angoulême défiait le récent relégué en Nationale Nissa Rugby. Mais sans ses joueurs phares tels que Jonny May et la récente recrue Richie Arnold, les hommes d'Alexandre Ruiz se sont inclinés, 33 à 14.

Nevers cueille Aurillac de justesse

Sur son terrain, l'USON recevait Aurillac, seule équipe ayant déjà disputé une rencontre amicale jusque-là, face à Narbonne (52-12). Et pour leur entrée en lice dans cette période de matchs de prépa, Nevers s'en sort de justesse (28-26) grâce à un essai à la dernière minute.

Colomiers se lance parfaitement contre Agen

Disputée ce vendredi 8 août à 19h30 à Casteljaloux la rencontre entre Colomiers et Agen a livré un récital offensif. Un véritable régal pour les spectateurs, le match se terminant sur le score de 43 à 30 en faveur des Columérins. Ces derniers lancent très bien leur préparation.

Albi reçoit et défait Carcassonne

Pour sa première réception de la saison, Albi accueillait Carcassonne. Un match qui s'est conclu sur le score de 33 à 12 en faveur des Albigeois.

