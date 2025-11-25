Le grand retour de Dupont, c’est (normalement) pour samedi : la compo probable du Stade Toulousain face au Racing 92

Alors qu’Antoine Dupont devrait faire son grand retour à la compétition, il est fort probable que Toulouse aligne un XV de départ 100% JIFF face au Racing 92.

Samedi dernier sur la pelouse de Montauban, le Stade Toulousain a une nouvelle fois prouvé non seulement qu’il n’avait pas d’équivalents sur des surfaces de jeu rapides, mais que la profondeur de son réservoir n’en avait pas non plus.

Si les "prêtés" Hawkes, Portat et Delpy ont regagné leur club de ProD2 après avoir filé la main à Toulouse, les Rouge et Noir devraient retrouver du beau monde pour cette 11ème journée de Top 14 et la réception du Racing 92.

Dupont is back

Et pour cause, d’après son processus de reprise, Antoine Dupont devrait être sur la feuille de match et effectuer son grand retour à la compétition, plus de 8 mois et demi après sa blessure au genou lors du Tournoi des 6 Nations 2025. Si rien n’est encore définitivement acté, le capitaine du XV de France devrait avoir une vingtaine de minutes de temps de jeu afin de se dégourdir les pattes avant l’épisode de Champions Cup.

Pita Ahki, lui, s’entraînait normalement ce lundi et devrait également être sur la feuille pour sa dernière apparition sous les couleurs de Toulouse, plus de 7 ans après son arrivée. Pour rappel, le centre de 33 ans sera libéré compter du 1er décembre pour regagner sa Nouvelle-Zélande natale et rejoindre les Auckland Blues en vue du prochain Super Rugby.

De leur côté, comme expliqué ce lundi, Jack Willis (côtes) et Juan Cruz Mallia (genou) seront absents plusieurs semaines. Ils rejoignent les Théo Ntamack, Paul Mallez, Peato Mauvaka et consorts à l’infirmerie.

Capuozzo, Ntamack et d’autres internationaux de retour

En revanche, une quinzaine d’internationaux était de retour à Toulouse en ce début de semaine. Certains seront en vacances, mais d’autres devraient jouer, en fonction de l’état de forme des uns et des autres ainsi que des choix et des besoins d’Ugo Mola pour la réception du Racing 92.

Ce qui pourrait être le cas pour plusieurs internationaux comme Rodrigue Neti, Guillaume Cramont, Emmanuel Meafou, Romain Ntamack, Kalvin Gourgues ou encore Matias Remue et Ange Capuozzo, tous présents à l’entraînement ce lundi. Dont plusieurs devraient être placés sur le banc.

On peut ainsi s’attendre à plusieurs changements par rapport à la très jeune équipe qui a passé 50 points à Montauban. Histoire de retrouver quelques automatismes et d’assurer à domicile, avant de recevoir les Sharks d’Eben Etzebeth en Champions Cup, la semaine prochaine.