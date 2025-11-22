TOP 14. Transfert stratégique et départ anticipé : l’ASM prépare déjà 2026 avec Baptiste Germain

Clermont anticipe avec Baptiste Germain : un transfert qui répond à un départ majeur. L'ancien joueur de Toulouse compensera le départ de Bézy.

Le demi de mêlée de l'Aviron Bayonnais, Baptiste Germain (25 ans), aurait donné son accord pour rejoindre Clermont l'année prochaine. Les Basques lui ayant accordé un « bon de sortie ». Sous contrat jusqu’en 2027, son départ pourrait intervenir un an plus tôt et l’ASM s’engage à le faire signer pour deux à trois saisons.

Un transfert stratégique face à un départ imminent

Ce transfert intervient pour répondre au futur départ de Sébastien Bézy vers le Montpellier Hérault Rugby, l’ASM cherchant un remplaçant à ce poste clé. Arrivé à Bayonne en 2024, Germain a disputé six matchs dont quatre comme titulaire cette saison. Il portera à nouveau le numéro 9 ce samedi face au Racing 92.

Passé par l’Union Bordeaux‑Bègles, le Stade Toulousain et le Biarritz Olympique, il arrivera en Auvergne avec une solide expérience et beaucoup d'envie. L’ASM anticipe ici le départ de Bézy pour Montpellier. Germain offrira une relève crédible et interne plutôt que de partir à la recherche d’une star issue de l’étranger ou d’un transfert plus coûteux.

La concurrence interne, un pari gagnant ?

Il sera en concurrence avec le Tricolore Baptiste Jauneau, qui fait partie des éléments sur lesquels le staff du XV de France compte pour les années à venir. Retenu cet automne pour les tests, il sera sur la feuille de match contre l'Australie. Et pourrait bien être à nouveau appelé dans les années à venir.

"Dans un Top 14 de plus en plus exigeant, disposer d’un numéro 9 fiable dans la rotation est essentiel."

Germain arrive à un âge où l’on peut encore progresser, ce qui offre à Clermont un investissement à moyen terme. L’ASM sécurise son poste de demi de mêlée pour l’avenir, transitionnant doucement pour ne pas se retrouver démunie par la perte de Bézy.

Bayonne : Un départ calculé pour un futur remodelé

Pour Bayonne, laisser partir Germain à l’été 2026 permet de faire de la place au poste de 9 et de récupérer une marge de manœuvre financière. Pour rappel, Léo Coly rejoindra le Pays basque depuis le MHR l'été prochain aux côtés de Sud-Africain Herschel Jantjies, engagé jusqu'en 2027. Pour rappel, Machenaud, blessé pour plusieurs mois et en fin de contrat en 2026, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

"Ce transfert illustre la dynamique des clubs français qui anticipent leurs effectifs, valorisent les jeunes joueurs et renforcent la profondeur."

Avec ce coup, l’ASM montre qu’elle pense déjà à demain sans négliger le présent. Cela contribue à rehausser le niveau global de la compétition.