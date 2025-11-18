Pourquoi l'avenir du XV de France à la Coupe du monde 2027 se joue déjà face à l'Australie

Le XV de France joue bien plus qu’un test face aux Wallabies : une défaite pourrait l’envoyer vers le redouté “groupe de la mort” du Mondial 2027.

Un France–Australie crucial avant le tirage du Mondial

Ce samedi, le XV de France joue beaucoup plus qu’un simple test face à l’Australie. À quelques semaines du tirage de la Coupe du monde 2027, prévu début décembre, chaque point compte pour déterminer dans quel chapeau seront placés les Bleus. Et donc, potentiellement, s’ils risquent de tomber dans un groupe de la mort, comme celui de 2023 où l’Irlande, l’Afrique du Sud et l’Écosse s’étaient retrouvées dans la même poule. Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée

La situation est simple sur le papier… mais la réalité du classement World Rugby se révèle beaucoup plus retorse. La performance des Bleus à Saint-Denis dépendra aussi de ce qui se passera simultanément à Twickenham, où l’Angleterre reçoit l’Argentine. Pour l'heure, les Tricolores sont 5es devant l'Argentine et l'Australie. Et en dépit d'une belle avance, tout pourrait changer ce week-end.

Un classement World Rugby plus piégeux qu’il n’y paraît

Avant de parler chapeaux et poules, il faut comprendre le mécanisme du classement. World Rugby applique des points d’écart, pondérés par l’écart final et la hiérarchie actuelle entre les équipes. Et dans cette configuration, la France se trouve dans un équilibre instable : gagner ne lui garantit pas d’avancer, mais perdre peut la faire chuter hors du top 6. Voici le tableau clair :

Si la France gagne, que ce soit par moins ou plus de 15 points : elle reste 5e.

Si les Bleus perdent de 15 points ou moins : elle recule à la 6e place et l’Argentine passe devant.

En revanche, si la France perd de plus de 15 points : elle glisse au 7e rang, derrière l’Argentine (5e) et l’Australie (6e). Mais il faut aussi ajouter l’Angleterre – Argentine à l’équation.

Une large victoire anglaise peut neutraliser certains reculs français… ou au contraire les amplifier. Ainsi, si les Anglais gagnent de plus de 15 points et que les Wallabies dominent les Bleus de plus de 15 unités, alors la France chute au 7e rang, le pire scénario possible à ce stade.

On pourrait croire que seule la différence de points compte. Mais non : ce sont les écarts relatifs, rapportés au classement des équipes, qui dictent la bascule. Entre une défaite de 15 unités ou moins, et un revers de plus de 15 points, et l'avenir des Tricolores pourrait en être chamboulé.

Pourquoi ce match peut peser lourd : chapeau 1 ou chapeau 2 ?

Ce que ça change est clair : la place au classement conditionne directement le chapeau du tirage au sort.

5e ou 6e place : la France reste dans le chapeau 1. Pour rappel, les six premières équipes seront tête de série dans ce Mondial. Et ce, en raison du nouveau format de la compétition, qui passe de quatre poules de cinq à six poules de quatre.

7e place : les Bleus basculent dans le chapeau 2. Cela veut dire quoi ? Concrètement, une équipe du chapeau 2 sera dans le groupe du top 6 mondial… et donc d’un groupe très relevé qui pourrait bien être le célèbre "groupe de la mort", comme on en a déjà vu dans l’histoire récente.

Pour rappel, certains des groupes les plus redoutés ont marqué les esprits :

Poule B de la coupe du monde 2023, composée de l’Afrique du Sud, de l'Irlande, de l’Écosse aux côtés des Tonga et de la Roumanie. L'Afrique du Sud avait terminé à la 2ᵉ place derrière l'Irlande, avant de devenir championne du monde.

Poule C du Mondial 2019, composée de l’Angleterre, de la France, de l’Argentine ainsi que les USA et les Tonga. L'Angleterre avait su tirer son épingle du jeu pour se hisser en finale après avoir terminé au premier rang de la poule. La France, de son côté, avait échoué en quart de finale.

La France, de son côté, avait échoué en quart de finale. Groupe A de la coupe du monde 2015 avec l'Australie, l'Angleterre, le Pays de Galles ainsi que les Fidji et l'Uruguay. Ici encore, les Wallabies avaient réalisé le meilleur parcours, terminé au premier rang, avant de se hisser jusqu'en finale.

Poule D en 2011 composée de l'Afrique du Sud, du Pays de Galles, des Fidji, des Samoa et de la Namibie. Cette année-là, l'Afrique du Sud n'avait pas dépassé les quarts malgré sa première place. Les Gallois, 2es, avaient atteint les demi-finales.

En 2007, le groupe de la mort était composé de l'Argentine, de la France, de l'Irlande, de la Géorgie et de la Namibie dans le groupe D. Malgré la concurrence, l'Argentine avait décroché la 1ère place. Comme la France, 2e, leur parcours s'était arrêté en demie.

À chaque fois, le même constat : atterrir dans ces poules complique tout le parcours, oblige à sortir des matchs couperets dès la phase de poules et laisse plus de traces avant les phases finales.

Pourquoi le danger est réel pour les Bleus

Le principal point d’alerte, c’est la dynamique des adversaires. Les Wallabies ont tout à gagner au classement en l'emportant avec la manière au Stade de France. Dominés par l'Irlande la semaine passée, ils auront à cœur de terminer leur saison internationale par un succès. Et donneront tout avant des vacances méritées. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils ont montré cet été dans le Rugby Championship qu'ils savaient bien terminer les matchs.

Un premier succès à Saint-Denis depuis 2016 serait très bon pour leur confiance. Mais tout dépend aussi de la performance des Pumas en Angleterre. L’Argentine est une équipe redoutable. Leur capacité à gagner des matchs loin de Buenos Aires n’est plus à démontrer. Les Anglais, bien que vainqueurs des All Blacks, ne sont pas à l'abri d'une déconvenue face à des Argentins en pleine bourre.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour une soirée à haute tension : la France peut gagner et être soulagée… ou perdre et ouvrir la porte au pire scénario statistique.

Et si le "groupe de la mort" était une opportunité ?

En 2007, les Bleus n’auraient jamais imaginé tomber face à l’Argentine dès le premier match. En 2015, l’Angleterre s’est retrouvée piégée dans sa propre poule. En 2019 et 2023, certaines équipes pourtant favorites ont dû cravacher dès les premiers matchs. Ce que montre l’histoire, c’est que la composition des poules a souvent déterminé le destin du tournoi. À l’inverse, être dans un groupe plus respirable offre une première partie de compétition plus gérable, un turnover facilité, un pic de forme mieux calibré.

Si la France hérite d'un groupe très relevé, la gestion de la préparation sera contrainte par l’obligation d’être prêts très tôt dans la compétition. À l’inverse, rester dans le chapeau 1 offrirait plus de marge, plus de contrôle, plus de sérénité dans un Mondial en Australie où la densité physique risque déjà d’être énorme.

Mais ça pourrait être une bonne chose pour la France. Faire partie du "groupe de la mort" pourrait aussi permettre aux protégés de Galthié d'aborder le Mondial dans un état d'esprit différent. Presque dans une position d'outsider qui, au final, pourrait être bénéfique. Bien sûr, le calendrier aura également son importance, tant sur la préparation physique que mentale. Avec une pression bien moins importante qu'en 2023.

Glisser au 7e rang pourrait également servir de déclic à un groupe qui est peut-être tombé dans une certaine facilité. Et qui sans doute besoin d'un coup de pied aux fesses, pour rester poli, afin de retrouver sa hargne et son inscrit de tueur. Lesquels ont beaucoup manqué lors de ces tests d'automne. Le match contre l’Australie n’est donc pas un simple test de novembre. C’est un match qui pèse lourd dans le futur des Bleus. Un match qui peut changer la trajectoire d’une Coupe du monde entière. Ce samedi, les Bleus jouent bien plus qu’un score… ils jouent leur avenir en 2027.

Notez cependant que le nouveau format du Mondial est beaucoup plus ouvert puisque les équipes classées à la troisième place de chaque poule participeront aux 8es de finale. Avec des scénarios qui seront très variés selon les poules.

Une chose est sûre, le tirage au sort qui se profile à l'horizon sera très instructif. Et on pourra même déjà imaginer le parcours de certaines équipes. Ainsi que les matchs qu'il faudra cibler pour aller le plus loin possible.