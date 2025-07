''Le problème, c'est la rémunération des joueurs'' : Grill ne fait pas de cadeau aux clubs de Nationale mécontents

Le président de la FFR Florian Grill a répondu à Auch et consorts : ''Si on n’est pas capable de jouer en Nationale 2, il vaut mieux être en Fédérale 1''.

Certes, c’est l’été, mais le rugby français ne dort pas. Entre le XV de France qui joue en Nouvelle-Zélande, l’essentiel des clubs de la Fédérale jusqu’à la ProD2 qui ont repris le chemin de l’entraînement et le traditionnel congrès de la FFR qui s’est déroulé tout récemment, il y a toujours de quoi dire.

L’une des actualités du moment dans le rugby non-professionnel (mais en cours de professionnalisation) c’est bien sûr la polémique lancée par 3 clubs du Sud-Ouest évoluant en Nationale 2, le week-end dernier. Ils se sentent lésés par la constitution de leur poule 2 pour la saison prochaine.

Et pour cause, Auch (Gers), Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et Fleurance (Gers) ont été rebasculés dans la poule dite "Est", comme il y a 2 ans. Ils devront donc composer avec des déplacements parfois longs de près de 800 kilomètres avec les présences de Genève, Macon, Vienne, Rumilly, le Stade Métropolitain (Villeurbanne) ou encore des clubs de l’Ardèche et La Seyne (83).

Dupont, Alldritt ou Graou au soutien

Indignés, les clubs concernés sont surtout placés "dans une situation intenable, avec des conséquences lourdes et immédiates", indique le communiqué rédigé par les 3 clubs occitans. Avec des coûts impensables à assumer pour ces entités au budget (très) limité pour la division.

Bien que leur plainte ait été soutenue par les anciens auscitains devenus des figures internationales comme Antoine Dupont ou Greg Alldritt, la Fédération ne semble pas prête à revoir ses plans, comme en témoigne la réponse de son président Florian Grill pour Midi Olympique :

J’ai essayé de raisonner les clubs. On parle beaucoup des frais de déplacement, mais la réalité est que ce qui coûte cher en Nationale et Nationale 2, ce sont surtout les rémunérations des joueurs. Les kilomètres, ça pèse 10-15 %, éventuellement 20 % du budget des clubs, mais 80 %, ça reste la rémunération, les masses salariales. Donc la vérité, c’est qu’il faut accepter de diminuer sa masse salariale (…) Si on n’est pas capable de jouer en Nationale 2, il vaut mieux être en Fédérale 1. - pour Midi Olympique

Reste que s’il est certain que le rugby français vit globalement au-dessus de ses moyens, le système économique du championnat de Nationale 2 est aussi basé là-dessus, vu les contraintes inhérentes au fait de jouer en 4ème division (entraînements, musculation, longs déplacements…). D’ailleurs, il se dit du côté du Gers notamment que certains joueurs qui cumulent plusieurs activités pourraient renoncer à reprendre une licence si ces poules sont entérinées.

Un championnat qui ne pourrait pas exister sans ses clubs historiques issus de bassins peu attractifs économiquement. A l’image de Mauléon - niché dans la soule - et de son budget de club de Fédérale 2 (environ 400 000 euros). Bien que visiblement agacé, Florian Grill le note aussi : "Quand on joue en Nationale, on peut faire des kilomètres, mais la réalité, c’est que ça pose des questions sur le championnat de Nationale 2. C’est quelque chose qui nous interroge".

Alors que, dans le même temps et 2 divisions plus bas, Nantua (01) et St-Marcellin (38) dénoncent aussi de n’avoir pu être placés dans une poule davantage régionale, elle qui comportent de nombreux clubs de Fédérale 2. Ce qui devrait les obliger à se coltiner de nombreux déplacements de plus de 600 aller-retour, et mettre en péril leur club. Mais avec ce système, peut-on vraiment satisfaire tout le monde ?