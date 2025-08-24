VIDEO. HISTORIQUE ! Après 16 tentatives, les Pumas de Mallia et Chocobares ont ''surpassé'' les All Blacks
Entre cartons jaunes et inspiration argentine, les All Blacks ont chuté à Buenos Aires (29-23). Crédit image : Screenshot Youtube SuperRugbyPacific
L’Argentine a enfin vaincu la malédiction : après 16 tentatives, les Pumas battent les All Blacks à domicile pour la première fois. Et ils n’ont pas volé leur victoire.

Des All Blacks dominants... jusqu’à la tempête

En ce samedi 23 août 2025, l’Argentine a fait vibrer le stade José Amalfitani. Les Pumas ont réussi l’impensable : battre les All Blacks à domicile pour la première fois de leur histoire, s’imposant 29‑23 après 16 tentatives, dont 14 défaites et un match nul en 1985.

Le début du match semblait suivre le script attendu. Deux essais rapides de Billy Proctor (19e) et Fletcher Newell (25e) plaçaient la Nouvelle‑Zélande en tête, 13‑6. Mais les fautes individuelles des visiteurs ont coûté cher : trois cartons jaunes, dont celui de Will Jordan, ont laissé les Pumas en surnombre à plusieurs reprises. A la pause, le score était de 13 partout. Mais la rencontre a basculé par la suite.

Carreras, Garcia, Matera : l’Argentine prend le contrôle

Les Pumas ont su tirer profit de l’indiscipline des All Blacks. Juan Martín González a marqué un essai capital à la demi-heure. Puis il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Gonzalo García profiter de l'excellent travail de Matera en puissance pour faire le break. Trois pénalités en seconde période de Santiago Carreras ont été déterminantes, renversant le momentum à 26‑13 en faveur de l’Argentine.

Les Néo‑Zélandais ont tenté un dernier baroud d’honneur avec un essai de Samisoni Taukei'aho sur maul (67e), mais un nouvel obstacle est arrivé : Sevu Reece a écopé d’un jaune pour un geste litigieux (70e), offrant à Carreras l’occasion d’enfoncer le clou avec une dernière pénalité. Le coup de pied a fait mouche, signant la victoire historique des Pumas. 

Un tournant dans le Rugby Championship

Dans un José Amalfitani en fusion, l’Argentine a construit patiemment une victoire historique, capitalisant sur les erreurs adverses, le talent individuel et une précision chirurgicale au pied. Un vrai tournant pour le rugby sud‑américain, et un message fort envoyé à l’élite mondiale.

Le sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson, a reconnu la supériorité argentine. Selon lui, « le match s’est perdu dans les détails et l’intensité manquée ». Le capitaine Scott Barrett a ajouté qu’ils avaient été « outplayed », notamment sur le plan territorial et de la possession.

Résultat : les quatre équipes du Rugby Championship se retrouvent à égalité, avec un bilan d’une victoire, une défaite chacune. Ce succès pulvérise les certitudes, et redistribue les cartes du tournoi. La Nouvelle-Zélande reste néanmoins en tête avec six points, contre cinq pour l'Australie et quatre pour les Wallabies et les Pumas.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Alors, l'Australie a cinq points et les Wallabies quatre? Faut qu'on m'explique...!

  • il y a 1 heure

Derniers articles

 News
Décryptage. La recette simple mais efficace employée par l'Australie pour museler les Springboks
News
Vers une révolution du Rugby Championship, et si 2025 était la dernière édition avant longtemps ?
News
‘‘Des grosses m*rdes’’, les Springboks pas épargnés après l’exploit australien
News
Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !
News
RUGBY CHAMPIONSHIP. Le pack des Boks face à l'Australie : un monstre plus lourd qu’une Twingo
News
VIDEO. Forts sur les appuis, les Avengers Barrett et McKenzie sauvent un pauvre automobiliste en détresse
Vidéos
Hold-up, exploit, festival offensif : 5 matchs qui nous ont scotchés dans le Rugby Championship
News
Pourquoi ce choc du Rugby Championship est délocalisé en Europe ? La raison est très simple
News
VIDÉO. Maillot, chants, choripan… Les All Blacks en folie dans l’un de stades les plus bouillants de la planète
News
INSOLITE. Un chien un peu trop coquin : voilà comment cet ailier explosif a failli rater l’avion des All Blacks
News
RUGBY. 13 joueurs du Top 14 et un vent de renouveau : la liste ambitieuse des Pumas