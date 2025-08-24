VIDEO. HISTORIQUE ! Après 16 tentatives, les Pumas de Mallia et Chocobares ont ''surpassé'' les All Blacks

L’Argentine a enfin vaincu la malédiction : après 16 tentatives, les Pumas battent les All Blacks à domicile pour la première fois. Et ils n’ont pas volé leur victoire.

Des All Blacks dominants... jusqu’à la tempête

En ce samedi 23 août 2025, l’Argentine a fait vibrer le stade José Amalfitani. Les Pumas ont réussi l’impensable : battre les All Blacks à domicile pour la première fois de leur histoire, s’imposant 29‑23 après 16 tentatives, dont 14 défaites et un match nul en 1985.

Le début du match semblait suivre le script attendu. Deux essais rapides de Billy Proctor (19e) et Fletcher Newell (25e) plaçaient la Nouvelle‑Zélande en tête, 13‑6. Mais les fautes individuelles des visiteurs ont coûté cher : trois cartons jaunes, dont celui de Will Jordan, ont laissé les Pumas en surnombre à plusieurs reprises. A la pause, le score était de 13 partout. Mais la rencontre a basculé par la suite.

Carreras, Garcia, Matera : l’Argentine prend le contrôle

Les Pumas ont su tirer profit de l’indiscipline des All Blacks. Juan Martín González a marqué un essai capital à la demi-heure. Puis il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir Gonzalo García profiter de l'excellent travail de Matera en puissance pour faire le break. Trois pénalités en seconde période de Santiago Carreras ont été déterminantes, renversant le momentum à 26‑13 en faveur de l’Argentine.

Les Néo‑Zélandais ont tenté un dernier baroud d’honneur avec un essai de Samisoni Taukei'aho sur maul (67e), mais un nouvel obstacle est arrivé : Sevu Reece a écopé d’un jaune pour un geste litigieux (70e), offrant à Carreras l’occasion d’enfoncer le clou avec une dernière pénalité. Le coup de pied a fait mouche, signant la victoire historique des Pumas.

Un tournant dans le Rugby Championship

Dans un José Amalfitani en fusion, l’Argentine a construit patiemment une victoire historique, capitalisant sur les erreurs adverses, le talent individuel et une précision chirurgicale au pied. Un vrai tournant pour le rugby sud‑américain, et un message fort envoyé à l’élite mondiale.

Le sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson, a reconnu la supériorité argentine. Selon lui, « le match s’est perdu dans les détails et l’intensité manquée ». Le capitaine Scott Barrett a ajouté qu’ils avaient été « outplayed », notamment sur le plan territorial et de la possession.

Résultat : les quatre équipes du Rugby Championship se retrouvent à égalité, avec un bilan d’une victoire, une défaite chacune. Ce succès pulvérise les certitudes, et redistribue les cartes du tournoi. La Nouvelle-Zélande reste néanmoins en tête avec six points, contre cinq pour l'Australie et quatre pour les Wallabies et les Pumas.