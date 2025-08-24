TRANSFERT. Une écurie de TOP 14 prête à casser son PEL pour faire venir le All Black Ardie Savea ?
Le Racing 92 veut frapper très fort après 2027 : Ardie Savea serait ciblé pour un contrat historique. Et son envie de jouer en France n’est pas nouvelle… Crédit image : Screenshot Youtube
En 2023, il était élu joueur de l’année. En 2025, il intéresse le Racing 92. Le All Black Ardie Savea pourrait devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du rugby.

Il y a un peu plus d’un an, Ardie Savea lâchait une phrase qui avait mis le feu aux réseaux : « J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour. À Toulouse, ce serait cool. » Un clin d’œil à peine voilé via RugbyPass, mais qui avait suffi à faire naître bien des espoirs chez les fans du Top 14.

À l’époque, le capitaine des All Blacks (31 ans, 98 sélections) démentait tout contact formel avec un club français, même si le Racing 92 apparaissait déjà en toile de fond. « Je n’ai reçu aucune proposition à proprement parler », disait-il alors. Un an plus tard, la donne semble avoir changé.

Le Racing veut frapper très, très fort

Selon The Daily Telegraph australien, le club francilien aurait bien entamé des discussions pour attirer le troisième-ligne après la Coupe du monde 2027. Et pas avec un petit contrat : on parle ici du plus gros salaire de l’histoire du rugby, devant les 1,5 million d’euros par an touchés par Dan Carter à Paris ou Matt Giteau au Japon. Rien que ça.

Savea, élu Joueur de l’année 2023 par World Rugby, a récemment activé sa clause sabbatique pour jouer la saison 2025-2026 au Japon avec les Kobelco Kobe Steelers. Il est ensuite censé revenir en Nouvelle-Zélande jusqu’en 2027 où il est encore sous contrat. Mais le Racing, visiblement, compte bien s’engouffrer dans la brèche si on croit RugbyPass.

Un profil qui colle parfaitement au Top 14

A ce moment-là, il ne sera plus dans la fleur de l'âge, mais il peut apporter beaucoup à une équipe en quête de titres. Puissant, mobile, leader naturel… Le profil d’Ardie Savea coche toutes les cases pour s’imposer dans notre championnat.

Et même si le Stade Toulousain ne semble pas du tout en course dans ce dossier, son envie de jouer avec Dupont a sans doute planté une graine. De là à l’imaginer le défier chaque week-end sur les pelouses du Top 14 ?

Pour l’heure, rien n’est signé. Mais le simple fait que le Racing 92 s’active en coulisses pour attirer une telle légende donne le ton : le club de Jacky Lorenzetti veut frapper un grand coup après 2027. Et offrir aux supporters une recrue de rêve.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. A Toulouse, l'impact chiffré de Georges-Henri Colombe pourrait faire de (TRES) grosses différences
News
VIDEO. 50 pour Perpignan, 42 points pour Castres, une belle partition pour Clermont : les résultats des matchs amicaux
News
3 kilos pris, 0 gramme de regret : déjà solide, ce joueur du XV de France s'est volontairement épaissi
News
14 000 mètres de dénivelés positifs : les vacances étonnantes (et inspirantes) de ce joueur de Top 14
News
TOP 14. ''Je ne veux pas être un mercenaire'', tout donner à Pau pour prétendre au XV de France
News
PHOTOS. TOP 14. Stade Toulousain : le nouveau maillot 2025-2026 au parfum de légende
News
TOP 14. Jalibert + Bielle-Biarrey = 40 : l’équation gagnante de l’UBB, mais attention...
News
TOP 14. Après 14 mois clopin-clopant, cet indéboulonnable du CO va se tester une bonne fois pour toutes
News
VIDEO. Vous vous souvenez de (la courte) l’époque où le poupon Duhan Van Der Merwe effrayait le Top 14 ?
News
TOP 14. 28 fois ! Et si le joueur le plus important du Stade Toulousain n’était pas celui que vous croyez ?