TRANSFERT. Une écurie de TOP 14 prête à casser son PEL pour faire venir le All Black Ardie Savea ?

En 2023, il était élu joueur de l’année. En 2025, il intéresse le Racing 92. Le All Black Ardie Savea pourrait devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du rugby.

Il y a un peu plus d’un an, Ardie Savea lâchait une phrase qui avait mis le feu aux réseaux : « J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour. À Toulouse, ce serait cool. » Un clin d’œil à peine voilé via RugbyPass, mais qui avait suffi à faire naître bien des espoirs chez les fans du Top 14.

À l’époque, le capitaine des All Blacks (31 ans, 98 sélections) démentait tout contact formel avec un club français, même si le Racing 92 apparaissait déjà en toile de fond. « Je n’ai reçu aucune proposition à proprement parler », disait-il alors. Un an plus tard, la donne semble avoir changé.

Le Racing veut frapper très, très fort

Selon The Daily Telegraph australien, le club francilien aurait bien entamé des discussions pour attirer le troisième-ligne après la Coupe du monde 2027. Et pas avec un petit contrat : on parle ici du plus gros salaire de l’histoire du rugby, devant les 1,5 million d’euros par an touchés par Dan Carter à Paris ou Matt Giteau au Japon. Rien que ça.

Savea, élu Joueur de l’année 2023 par World Rugby, a récemment activé sa clause sabbatique pour jouer la saison 2025-2026 au Japon avec les Kobelco Kobe Steelers. Il est ensuite censé revenir en Nouvelle-Zélande jusqu’en 2027 où il est encore sous contrat. Mais le Racing, visiblement, compte bien s’engouffrer dans la brèche si on croit RugbyPass.

Un profil qui colle parfaitement au Top 14

A ce moment-là, il ne sera plus dans la fleur de l'âge, mais il peut apporter beaucoup à une équipe en quête de titres. Puissant, mobile, leader naturel… Le profil d’Ardie Savea coche toutes les cases pour s’imposer dans notre championnat.

Et même si le Stade Toulousain ne semble pas du tout en course dans ce dossier, son envie de jouer avec Dupont a sans doute planté une graine. De là à l’imaginer le défier chaque week-end sur les pelouses du Top 14 ?

Pour l’heure, rien n’est signé. Mais le simple fait que le Racing 92 s’active en coulisses pour attirer une telle légende donne le ton : le club de Jacky Lorenzetti veut frapper un grand coup après 2027. Et offrir aux supporters une recrue de rêve.