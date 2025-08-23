TOP 14. A Toulouse, l'impact chiffré de Georges-Henri Colombe pourrait faire de grosses différences

Avec Colombe, Toulouse n’a pas seulement recruté un pilier. Ils ont mis la main sur un joueur capable de créer des brèches : 96 % de ses courses mobilisent deux défenseurs ou plus.

Avec le Stade Rochelais, Toulouse fait partie des équipes à avoir le moins recruté. Seulement deux joueurs sont venus grossir les rangs des Rouge et Noir malgré huit départs. Deux éléments venus justement de La Rochelle : Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe. Deux profils opposés dont on attend des choses bien différentes. VIDEO. 140kg les doigts dans le nez : Reprise de la MUSCUU en douceur pour le soldat François CrosA 31 ans, l'ancien international débarque chez le triple champion de France en titre avec la ferme intention de faire plus que de la figuration. Engagé jusqu'en 2028, il va avoir un rôle à jouer dans la rotation aussi bien à l'aile qu'au centre. Surtout lors des périodes internationales où Toulouse va perdre une grande partie de sa ligne d'attaque.

Thomas a encore des cannes et son expérience ne sera pas de trop pour encadrer la jeune garde toulousaine lors des doublons ou de certaines rencontres à l'extérieur. En ce qui concerne Colombe, les attentes sont bien différentes. Présenté comme le successeur de Uini Atonio, il a fait un choix fort en quittant le Stade Rochelais.

Georges-Henri Colombe, le pari à long terme

A 27 ans, le pilier au gabarit impressionnant n'a pas encore atteint son potentiel. Mais il est bien réel. Sans doute a-t-il senti qu'il devait se challenger dans un nouvel environnement pour passer un cap. S'il sera dans un premier temps en concurrence avec le Tricolore Dorian Aldegheri, il doit, à terme, lui passer devant.

Surtout s'il veut partir en Australie pour la Coupe du monde. Plus jeune (cinq ans de moins), l'ancien joueur du Racing 92 est aussi un joueur mobile malgré son physique et un gros porteur de ballon, le tout, avec une grosse marge de progression. On peut compter sur Mola et son staff pour travailler sur ses points faibles et développer ses atouts.

De quoi rendre le pack des Rouge et Noir encore plus impressionnant. Avec Meafou pour pousser derrière Colombe, ça va piquer en mêlée. Mais aussi défense quand il faudra se coltiner les deux colosses. Deux joueurs capables de mettre leur équipe dans l'avancée en mobilisant de nombreux défenseurs.

L’émulation interne comme levier de progression

A ce titre, Georges-Henri Colombe est ce qui se fait de mieux sur la planète lorsqu'il s'agit de "consommer" des adversaires. Selon les chiffres d'Opta pour la saison 2024/2025, il parvient à mobiliser deux défenseurs ou plus sur 96 % de ses courses ballon en main. Une attitude qui permet de créer des espaces pour ses coéquipiers. TOP 14. 28 fois ! Et si le joueur le plus important du Stade Toulousain n’était pas celui que vous croyez ?Quand on connait la faculté d'Antoine Dupont et ses coéquipiers à les exploiter, ce ne peut être que bénéfique pour Toulouse. Mais l'ex-Rochelais va néanmoins devoir suivre le rythme. Avec seulement 25 courses l'an passé, il est très loin des meilleurs, comme son coéquipier Jack Willis (232). Nul doute que l'émulation toulousaine aura un impact positif sur ses performances, pour le plus grand bien du champion de France... et des Bleus.