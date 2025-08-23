NATIONALE. Cartons en série, bagarre et miracle : à 11 vs 15, la folle soirée de Narbonne

Une série de cartons (très) évitables
Tout a commencé juste avant la pause comme le rapporte L'Indépendant. Pierre-Hugo Ducom a été sanctionné d’un jaune pour un en-avant volontaire devant son en-but. Jusque-là, les visiteurs étaient toujours dans le coup puisque les locaux étaient eux-aussi à 14 après un jaune à la 35e.
Mais ensuite, les choses se sont complètement emballées. Le demi de mêlée Pierrick Nova, entré avant les citrons, a écopé d’un jaune pour un plaquage haut sur la ligne d’en-but (45e)
Puis Nasova, fautif sur un Massicois pris en l’air, a rejoint à son tour le banc (48e). Et comme si ça ne suffisait pas, une bagarre a éclaté. Le talonneur Estériola a été pris par la patrouille et a définitivement quitté ses coéquipiers à la 48e.
Enfin, Naqalevu s'est vu adresser une biscotte pour un plaquage non maîtrisé (64e). Résultat : 5 cartons, dont 1 rouge, et un Racing réduit à… 11 pendant trois minutes, selon nos confrères.
"Sur FIFA au foot, mais sinon jamais…"
La scène semble surréaliste, mais elle est bien réelle. « C’est suicidaire », déplore Jacques Delmas, très remonté après le match. « On sort du match, on fait des fautes inexplicables. Il faut appeler un chat un chat. »
Malgré ce manque total de maîtrise, les Narbonnais ont tenu bon. Mieux : ils l’ont emporté. « On se retrouve à 11, à 12, mais je suis fier de l’équipe », souligne le capitaine Paul Belzons. « C’est dans ces moments-là qu’on voit le caractère. »
Victoire à l’extérieur, oui. Exploit mental, sans aucun doute. Mais si le Racing veut jouer les premiers rôles cette saison, il faudra sérieusement gommer ces comportements à haut risque.
guedin81
Ca valait le coup de mettre la Nationale en vidéo 😉
lebonbernieCGunther
Il me semble que le règlement prévoit de mettre fin au match si l'une des deux équipes se retrouve à 10... Quelqu'un confirme?
Jacques-Tati-en-EDF
A 11 on passe au foot, puis à 7 au hand puis à 5 au basket... Enfin à 1 au judo (quoique au catch on pourrait faire 2 X 2 ....)