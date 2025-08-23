NATIONALE. Cartons en série, bagarre et miracle : à 11 vs 15, la folle soirée de Narbonne
Cinq cartons, une bagarre, une infériorité numérique record… et une victoire. Narbonne a démarré la saison comme un blockbuster. Crédit image : Screenshot Youtube Racing Club Narbonnais
Narbonne a démarré sa saison de Nationale par une victoire folle à Massy. Et pourtant, les Audois ont joué une bonne partie du second acte en infériorité numérique, jusqu’à se retrouver… à 11 contre 15.

Une série de cartons (très) évitables

Tout a commencé juste avant la pause comme le rapporte L'Indépendant. Pierre-Hugo Ducom a été sanctionné d’un jaune pour un en-avant volontaire devant son en-but. Jusque-là, les visiteurs étaient toujours dans le coup puisque les locaux étaient eux-aussi à 14 après un jaune à la 35e.

Mais ensuite, les choses se sont complètement emballées. Le demi de mêlée Pierrick Nova, entré avant les citrons, a écopé d’un jaune pour un plaquage haut sur la ligne d’en-but (45e)

Puis Nasova, fautif sur un Massicois pris en l’air, a rejoint à son tour le banc (48e). Et comme si ça ne suffisait pas, une bagarre a éclaté. Le talonneur Estériola a été pris par la patrouille et a définitivement quitté ses coéquipiers à la 48e.

Enfin, Naqalevu s'est vu adresser une biscotte pour un plaquage non maîtrisé (64e). Résultat : 5 cartons, dont 1 rouge, et un Racing réduit à… 11 pendant trois minutes, selon nos confrères.

"Sur FIFA au foot, mais sinon jamais…"

La scène semble surréaliste, mais elle est bien réelle. « C’est suicidaire », déplore Jacques Delmas, très remonté après le match. « On sort du match, on fait des fautes inexplicables. Il faut appeler un chat un chat. »

Malgré ce manque total de maîtrise, les Narbonnais ont tenu bon. Mieux : ils l’ont emporté. « On se retrouve à 11, à 12, mais je suis fier de l’équipe », souligne le capitaine Paul Belzons. « C’est dans ces moments-là qu’on voit le caractère. »

Victoire à l’extérieur, oui. Exploit mental, sans aucun doute. Mais si le Racing veut jouer les premiers rôles cette saison, il faudra sérieusement gommer ces comportements à haut risque.

  • guedin81
    3889 points
  • il y a 54 minutes

Ca valait le coup de mettre la Nationale en vidéo 😉

  • il y a 54 minutes

