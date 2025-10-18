VIDEO. L’essai, la relance, les appuis : Enzo Benmegal a dynamité Oyonnax
Cannes affûtées, jambes de feu : Enzo Benmegal a régalé face à Oyonnax. Vannes déroule et s’installe en tête de la Pro D2, plus solide que jamais. Crédit image : Screenshot Youtube Oyonnax
Quatrième victoire de rang pour Vannes, qui frappe fort face à Oyonnax (36-17) avec un bonus offensif à la clé. Benmegal a encore fait parler ses jambes et sa vista.

Vannes en mission

Le RCV carbure fort. Ce vendredi soir, les Bretons ont décroché un quatrième succès consécutif face à Oyonnax (36-17), avec la manière et le bonus offensif en prime.

Une victoire référence dans un Stade de la Rabine chauffé à blanc, qui propulse les hommes de Jean-Noël Spitzer en tête de la Pro D2, à égalité de points avec Colomiers.

Une première mi-temps de feu. Après une entame solide, les Vannetais ont frappé les premiers grâce à leur maîtrise et à leur envie de jouer debout.

À la 25e, Surano a inscrit un essai splendide après une relance supersonique signée Enzo Benmegal, tout simplement injouable sur ses appuis.

Benmegal, le facteur X

Le jeune ailier de 21 ans, passé par le Racing 92, continue de cramer la feuille chaque fois qu’il touche un ballon. Auteur d’un essai et de plusieurs percées tranchantes, Benmegal a confirmé qu’il n’est pas seulement un finisseur, mais un véritable déclencheur de danger dans le système vannetais.

Décrit comme "un bon gamin" (source : Ouest-France), le joueur passé par l’équipe de France U20 a surtout montré une vista rare, combinée à une vraie intelligence de course. Son enchaînement est une masterclass sur l’essai de Surano.

Avec 4 victoires en 4 matchs, Vannes confirme son statut de candidat sérieux aux phases finales. Le collectif est huilé, les leaders sont là, et la jeunesse comme Benmegal pousse fort. À la Rabine, le projet breton prend forme, et il est diablement séduisant.

