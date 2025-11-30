L'horrible faute d’Etzebeth choque le rugby mondial, plusieurs années de suspensions possibles

C’est un geste qui a choqué beaucoup de personnes, au Millennium Stadium et devant les écrans de télévision. Ce samedi 29 novembre, pour l’ultime test-match de l’année, les Springboks défiaient le pays de Galles à Cardiff. Les champions du monde sud-africains ont balayé les locaux (0-73) lors d’un match à sens unique. Cependant, l’action la plus mémorable de la rencontre est malheureusement la faute incompréhensible d’Eben Etzebeth.
La fourchette d’Etzebeth
Le Springbok le plus capé de tous les temps (141 sélections) a réalisé un geste d’une rare violence à la 79ᵉ minute de la rencontre. Quelques dizaines de secondes avant le coup de sifflet final, le deuxième ligne de 34 ans a attrapé la tête du flanker gallois Alex Mann. Alors qu’il paraît fixer du regard son adversaire, il semble essayer d’enfoncer son pouce dans l’orbite gauche du joueur de Cardiff Rugby.
Completely unnecessary.— Jared Wright (@jaredwright17) November 29, 2025
Brain-less from Eben Etzebeth. A long ban loading.#WALvRSA pic.twitter.com/VWFwTt9tAD
Après cette action et avec l’appui de l’arbitrage vidéo, l’arbitre français Luc Ramos n’a pas eu d’autres choix que de donner un carton rouge direct. Ce n’est pas la première fois qu’un Sud-Africain reçoit une expulsion définitive sur cette tournée d’automne. Contre le XV de France, le 8 novembre 2025, Lood De Jager a écopé d’une sanction identique, tout comme Franco Mostert contre l’Italie, une semaine plus tard.
Une suspension conséquente attendue
Après l’action dangereuse d’Eben Etzebeth, le monde du rugby a unanimement condamné le geste du joueur des Sharks de Durban. En Afrique du Sud, beaucoup n’ont pas compris cette action du deuxième ligne, pourtant très apprécié dans son pays. Hors des frontières australes, les réactions ont été unanimes et ont demandé à World Rugby de sévir lourdement.
Selon le règlement de World Rugby, la plus faible suspension possible est établie à trois mois, pour un contact délibéré dans la zone oculaire, et à six semaines, pour un contact imprudent sur cette même partie du corps. Le fait que cela soit son premier carton rouge en carrière pourrait toutefois être un facteur atténuant.
De l’autre côté du spectre disciplinaire, la plus lourde sanction possible est établie à 208 semaines de suspension, soit quatre années sans autorisation de jouer au rugby. Avec les morsures et l’atteinte aux parties génitales, les contacts aux yeux sont les fautes les plus gravement sanctionnées par World Rugby, derrière les menaces et insultes faites aux arbitres.
S’il vient à être suspendu sur plusieurs calendriers, le joueur de 34 ans pourrait connaître une retraite anticipée. Pour l’instant, Eben Etzebeth compte jouer jusqu’à la prochaine Coupe du monde, en 2027, a minima. Le plan de carrière du joueur semble en partie compromis par cette action incompréhensible, même au sein de son propre camp.
Des réactions choquées et critiques
Après la rencontre, le sélectionneur Rassie Erasmus est paru décontenancé face aux journalistes. Généralement très à l’aise dans l’exercice de la conférence de presse, il a eu du mal à trouver les mots, ce samedi : “Je ne sais pas quoi dire qui ne soit pas sujet à controverse. Ça n'était vraiment pas beau à voir et c'était un carton rouge justifié.[...] Comment et pourquoi cela s'est produit ? S'il a été provoqué ? Je ne sais pas, mais ce n'est certainement pas la façon dont nous aurions aimé conclure ce match. Je ne pense pas que cela ait donné une bonne image de notre équipe.”
Son équivalent gallois, Steve Tandy, n’a pas voulu commenter en détail l’action. “Vous pouvez voir quelque chose. Si c'est bien ce que je pense, ce n'est pas très beau à voir”, a-t-il déclaré face aux journalistes.
Sur son compte X, la légende des Boks Bryan Habana a également réagi à cette action. Le deuxième meilleur marqueur d’essai de l’histoire du rugby international n’a pas cherché à trouver d’excuse à son ancien coéquipier : “Je viens de voir le score des Springboks, mais surtout l'incident avec Eben… Même s'il est un excellent joueur et une personne formidable, ce genre de comportement n'a pas sa place dans le jeu… Le carton rouge était justifié et il devrait être suspendu pour une longue période.”
En réponse de ce post, il a néanmoins appelé les fans à ne pas remettre en question la place du joueur dans l’histoire du rugby sud-africain. “Un incident, aussi grave soit-il, ne doit pas occulter l'influence considérable qu'il a eu auparavant”, a indiqué l’ancien Toulonnais.
À la télévision galloise, plusieurs personnalités se sont exprimées sur le plateau de la chaîne britannique TNT Sports. Ainsi, l’ancien capitaine Sam Warburton doute du caractère volontaire du geste, mais affirme que “intentionnel ou non, tout contact du doigt avec l'œil doit être puni d’un carton rouge direct et personne ne peut le nier.”
Sur le même plateau, l’ex-ouvreur Dan Biggar s’est aussi montré conciliant avec Eben Etzebeth et a tenu les propos suivants : “Pour moi, il est impossible qu'il ait fait ça intentionnellement, surtout avec le score qu’il y avait. Il n'y a vraiment aucune raison de s'énerver pendant le match, mais il va probablement se retrouver dans une situation délicate et passer quelques semaines en dehors des terrains.”
dan0x
Radiation...
NeST
Il me semble qu'Attoub avait pris 70 semaines pour une fourchette dont l'intention n'était pas prouvée.
On va voir ce qu'il en est pour Etzebeth, qui lorsqu'il n'attaque pas, ne cherche qu'à se défendre, d'où son surnom de Bob (petit clin d'œil à Coluche).
jujudethil
Bryan Habana a fait une M SPRING ,Eben est une personne formidable
Manu
Etzebeth et Tarrit pourront rebondir avec la ligue rebelle R360. Le premier pourrait jouer pour une équipe dont il serait le capitaine et qu'il nommerait Springfork (la fourchette bondissante) et le second pour Bullhead (tête de taureau)
Manu
Hastoy est candidat chez les Bloodedfeet
balobal
ah oui bien vu, ou alors les Fatal LipCleats.
Pancho34
Vu les suspensions des Français à l'époque, s'il prend moins c'est une aberration
lebonbernieCGunther
"Pas intentionnel"? Je sais pas ce qu'il vous faut! Comme le coup de casque en mode Zidane de Tarrit? Comme le dit Collazo "Il y a une chose qu'on ne prévoit pas, c'est la bêtise!" Et comme dans "Etzebeth" il y a "bête"...
Garou-gorille
Et il y a excès : CQFD !
breiz93
Surprenant de la part d'Etzebeth qui est d'une douceur extrême et exemplaire d'habitude... 🙄
Garou-gorille
Eben a basculé !
breiz93
GAROU GORILLE, calme toi, garde des forces pour vendredi 😉
Garou-gorille
J'essaie de faire preuve d'initiative !😜
jujudethil
Eben est une ordure 😜
guedin81
Il lui avait peut être fait une cuillère ?
lebonbernieCGunther
Ce serait louche...
Garou-gorille
Tu remets le couvert !😜
balobal
il lui avait peut être touché l'argenterie un peu avant
Amis à Laporte
Image très visible du Gallois qui mord le pouce d’Etzebeth avec son œil !
Ronnie64
Il vaut mieux un oeil douloureux que les deux aveugles. ⏩
Garou-gorille
Excès bête et méchant !
Impardonnable !
lebonbernieCGunther
Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère!
breiz93
GAROU GORILLE
Je ne l'ai pas eu à la 1ere lecture, mais te connaissant bien ...🤣
Amis à Laporte
Suspension de 52 semaines réduite à 4 semaines et à 1 semaine après un stage de cuisine pour avoir appris à se servir correctement d'une fourchette.
lebonbernieCGunther
...et pour le stage, corvée de patates à éplucher ... avec une fourchette!