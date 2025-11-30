L'horrible faute d’Etzebeth choque le rugby mondial, plusieurs années de suspensions possibles

Le Springbok le plus capé de tous les temps, Eben Etzebeth, est la cible de critiques après sa fourchette sur un joueur gallois, ce samedi 29 novembre.

C’est un geste qui a choqué beaucoup de personnes, au Millennium Stadium et devant les écrans de télévision. Ce samedi 29 novembre, pour l’ultime test-match de l’année, les Springboks défiaient le pays de Galles à Cardiff. Les champions du monde sud-africains ont balayé les locaux (0-73) lors d’un match à sens unique. Cependant, l’action la plus mémorable de la rencontre est malheureusement la faute incompréhensible d’Eben Etzebeth.

La fourchette d’Etzebeth

Le Springbok le plus capé de tous les temps (141 sélections) a réalisé un geste d’une rare violence à la 79ᵉ minute de la rencontre. Quelques dizaines de secondes avant le coup de sifflet final, le deuxième ligne de 34 ans a attrapé la tête du flanker gallois Alex Mann. Alors qu’il paraît fixer du regard son adversaire, il semble essayer d’enfoncer son pouce dans l’orbite gauche du joueur de Cardiff Rugby.

Après cette action et avec l’appui de l’arbitrage vidéo, l’arbitre français Luc Ramos n’a pas eu d’autres choix que de donner un carton rouge direct. Ce n’est pas la première fois qu’un Sud-Africain reçoit une expulsion définitive sur cette tournée d’automne. Contre le XV de France, le 8 novembre 2025, Lood De Jager a écopé d’une sanction identique, tout comme Franco Mostert contre l’Italie, une semaine plus tard.

Une suspension conséquente attendue

Après l’action dangereuse d’Eben Etzebeth, le monde du rugby a unanimement condamné le geste du joueur des Sharks de Durban. En Afrique du Sud, beaucoup n’ont pas compris cette action du deuxième ligne, pourtant très apprécié dans son pays. Hors des frontières australes, les réactions ont été unanimes et ont demandé à World Rugby de sévir lourdement.

Selon le règlement de World Rugby, la plus faible suspension possible est établie à trois mois, pour un contact délibéré dans la zone oculaire, et à six semaines, pour un contact imprudent sur cette même partie du corps. Le fait que cela soit son premier carton rouge en carrière pourrait toutefois être un facteur atténuant.

De l’autre côté du spectre disciplinaire, la plus lourde sanction possible est établie à 208 semaines de suspension, soit quatre années sans autorisation de jouer au rugby. Avec les morsures et l’atteinte aux parties génitales, les contacts aux yeux sont les fautes les plus gravement sanctionnées par World Rugby, derrière les menaces et insultes faites aux arbitres.

S’il vient à être suspendu sur plusieurs calendriers, le joueur de 34 ans pourrait connaître une retraite anticipée. Pour l’instant, Eben Etzebeth compte jouer jusqu’à la prochaine Coupe du monde, en 2027, a minima. Le plan de carrière du joueur semble en partie compromis par cette action incompréhensible, même au sein de son propre camp.

Des réactions choquées et critiques

Après la rencontre, le sélectionneur Rassie Erasmus est paru décontenancé face aux journalistes. Généralement très à l’aise dans l’exercice de la conférence de presse, il a eu du mal à trouver les mots, ce samedi : “Je ne sais pas quoi dire qui ne soit pas sujet à controverse. Ça n'était vraiment pas beau à voir et c'était un carton rouge justifié.[...] Comment et pourquoi cela s'est produit ? S'il a été provoqué ? Je ne sais pas, mais ce n'est certainement pas la façon dont nous aurions aimé conclure ce match. Je ne pense pas que cela ait donné une bonne image de notre équipe.”

Son équivalent gallois, Steve Tandy, n’a pas voulu commenter en détail l’action. “Vous pouvez voir quelque chose. Si c'est bien ce que je pense, ce n'est pas très beau à voir”, a-t-il déclaré face aux journalistes.

Sur son compte X, la légende des Boks Bryan Habana a également réagi à cette action. Le deuxième meilleur marqueur d’essai de l’histoire du rugby international n’a pas cherché à trouver d’excuse à son ancien coéquipier : “Je viens de voir le score des Springboks, mais surtout l'incident avec Eben… Même s'il est un excellent joueur et une personne formidable, ce genre de comportement n'a pas sa place dans le jeu… Le carton rouge était justifié et il devrait être suspendu pour une longue période.”

En réponse de ce post, il a néanmoins appelé les fans à ne pas remettre en question la place du joueur dans l’histoire du rugby sud-africain. “Un incident, aussi grave soit-il, ne doit pas occulter l'influence considérable qu'il a eu auparavant”, a indiqué l’ancien Toulonnais.

À la télévision galloise, plusieurs personnalités se sont exprimées sur le plateau de la chaîne britannique TNT Sports. Ainsi, l’ancien capitaine Sam Warburton doute du caractère volontaire du geste, mais affirme que “intentionnel ou non, tout contact du doigt avec l'œil doit être puni d’un carton rouge direct et personne ne peut le nier.”

Sur le même plateau, l’ex-ouvreur Dan Biggar s’est aussi montré conciliant avec Eben Etzebeth et a tenu les propos suivants : “Pour moi, il est impossible qu'il ait fait ça intentionnellement, surtout avec le score qu’il y avait. Il n'y a vraiment aucune raison de s'énerver pendant le match, mais il va probablement se retrouver dans une situation délicate et passer quelques semaines en dehors des terrains.”