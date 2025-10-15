TOP 14. 44 points sinon rien ? Pourquoi Montauban doit transformer Sapiac en coffre-fort

3 points, 0 victoire, 44 à viser : l’équation montalbanaise a le mérite d’être simple. Pour survivre en Top 14, l’USM doit faire de Sapiac un coffre-fort et aller gratter ce petit point qui change tout.

Pourquoi 44 points ?

Promu à l'issue d'une fin de saison folle en PRO D2, l’USM compte seulement 3 points après six journées. Pas de panique, mais plus de temps à perdre non plus : si Montauban veut rester à la table des meilleures formations de l'Hexagone, il faut transformer Sapiac en coffre-fort et additionner les points comme en compta d’après-match. Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?Le barème, vous le connaissez et il est implacable : 4 pour une victoire, 2 pour un nul, bonus offensif si vous marquez 3 essais de plus que l’adversaire, bonus défensif en cas de revers de cinq unités ou moins. L'heure n'est peut-être pas (encore) aux calculs pour tout le monde. Mais avec 16 longueurs de retard sur le haut du classement, Montauban sait qu'il n'a déjà plus vraiment de marge de manœuvre.

Dans sa quête de maintien, l'USM a un repère, la barre symbolique des 44 points. Sur les trois dernières saisons, la 13e place (barrage) s’est en effet jouée autour de 43–44 : 43 pts en 2021-22 (USAP 13e), 43 pts en 2022-23 (USAP 13e), 44 en 2023-24 (MHR 13e), 44 en 2024-25 (USAP 13e). Autrement dit, viser 44 met hors-d’eau, 43 vous laisse à la merci des autres.

Le plan 100 % maison

Il reste 10 réceptions à Sapiac. Faites le calcul : 10 x 4 = 40, ajoutés aux 3 actuels, ça fait 43. C’est propre, mais borderline. Pour respirer, il faudra un petit truc en plus : un BO ciblé à la maison ou un BD malin à l’extérieur. Un souffle, mais il change une saison.

Dix finales à Sapiac.

Au programme, il y aura du très lourd (les cadors qui vous punissent au moindre ballon rendu), du “prenable mais piégeux” (où l’indiscipline coûte un BD offert), et les rendez-vous à ne pas rater face aux concurrents directs. Chez vous, c’est zéro cadeau : pas de BD laissé, conquête propre, occasions rentabilisées, renvois gérés au cordeau.

Et ça commence dès le 25 octobre avec la réception ô combien importante de l'USAP. Les Catalans sont dans le rouge en ce début de saison. Ils n'ont pas remporté le moindre point après six rencontres. L'emporter face aux Catalans serait une excellente opération dans la course au barrage. Mais les Sang et Or savent comment gérer les saisons compliquées. Ils ont eux-aussi très certainement ciblé ce match.

Où gratter des points précieux ?

Montauban doit-il donc jouer sa saison à la maison ? Jouable, mais pas confortable. Surtout avec la fatigue, les blessures et une potentielle baisse de motivation. En effet, en ciblant "seulement" les matchs à la maison, l'USM pourrait prendre des fessées à l'extérieur et y laisser beaucoup d'influx nerveux et de confiance. C'est pourquoi il est important d'aller chercher des points "bonus" en voyage.

Où gratter le point manquant ? Trois voies BO à la maison : accélérer quand l’adversaire craque, banc impact, rucks propres pour enchaîner. BD dehors : occupation au pied, défense sans faute, tuer les ballons portés adverses. Mix : 9 victoires à Sapiac + 1 succès à l’extérieur qui vaut double au moral.

Et pourquoi pas face au Stade Toulousain ? Les Montalbanais iront défier les champions de France fin février en plein Tournoi des 6 Nations. Si les Rouge et Noir ont prouvé qu'ils savaient gérer cette période par le passé, il y a peut-être un coup à faire. Le déplacement à Perpignan, fin janvier, pourrait aussi être une occasion de décrocher un point (ou plus) si les Catalans sont toujours dans le dur.

Il ne faut pas non plus oublier la victoire bonifiée qui ferait également beaucoup de bien à la tête et au classement. Difficile ici de cibler la ou les rencontres "idéales". La venue de Bordeaux le 31 janvier à Sapiac pourrait cependant être une opportunité de se donner à 2000 %. La formation bordelaise devrait, comme Toulouse le 22 novembre, être privée de nombreux cadres en raison du Tournoi. En mettant plus d'envie et d'agressivité que l'adversaire, comme elle a su le faire lors des phases finales de Pro D2, tout est possible pour l'USM.

Si la fin de saison est encore loin, on peut aussi penser que certaines équipes pourraient lever le pied au printemps selon leur place au classement. C'est à ce moment-là que Montauban devra faire preuve de résilience. Et si d'aventure le promu évite la 14e place, il faudra encore mouiller le maillot lors de l'access-match. Autant dire que l'exercice 2025/2026 est encore loin d'être terminé. Et qui sait, peut-être que les astres vont s'aligner pour Montauban.