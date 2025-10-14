Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?
Le rugby, c’est pas que le dimanche à 21h. Cette semaine, entre Vannes–Oyonnax et Toulon–Racing, les affiches s’enchaînent. Voici le programme TV complet à ne pas rater !
Grosse semaine de rugby à la télé ! Du jeudi au dimanche, le Top 14 et la Pro D2 s’enchaînent avec des affiches bouillantes. Voici le programme complet pour ne rien rater depuis ton canapé.

Cette semaine encore, les amateurs de l'ovale vont avoir droit à une sacrée dose de rugby à la télé. Que vous soyez plutôt chistera dans le Top 14 ou bras de fer en Pro D2, voici le programme complet pour ne rien rater de la 7e journée.

Samedi, ça s’enchaîne sévère en Top 14

Dès 14h30, Bayonne reçoit Clermont à Jean-Dauger (Canal+ Sport), une affiche qui promet des tampons et du volume de jeu.

Ensuite, 16h35 marque le coup d’envoi d’un multiplex avec Castres – Stade Français (Canal+ Sport), MontpellierLyon, La RochelleMontauban, et PerpignanBordeaux-Bègles, tous diffusés sur Canal+ Live. On vous laisse deviner où il y aura le plus de caramels.

TOP 14 – Journée 7

Samedi 18 octobre 2025

  • Bayonne – Clermont → 14h30 • Canal+ Sport

  • Castres – Stade Français Paris → 16h35 • Canal+ Sport

  • Montpellier – Lyon → 16h35 • Canal+ Live

  • La Rochelle – Montauban → 16h35 • Canal+ Live

  • Perpignan – Bordeaux-Bègles → 16h35 • Canal+ Live

  • PauToulouse → 21h00 • Canal+

Dimanche 19 octobre 2025

À 21h, place au choc : Pau – Toulouse (Canal+). Le leader toulousain se déplace en Béarn face à une Section toujours redoutable à domicile. Grosse ambiance à prévoir au Hameau entre les co-leaders du championnat.

Clôture en beauté avec Toulon – Racing 92, dimanche à 21h05 (Canal+). Un duel explosif entre deux formations qui aiment envoyer du jeu et ne comptent pas les plaquages.

Et en Pro D2, un jeudi-vendredi musclé

Ça démarre jeudi soir avec un choc entre Vannes et Oyonnax à 21h (Canal+ Sport). Vendredi, sept matchs à la suite, dont un alléchant AgenBrive à 21h (Canal+ Sport), remake de nombreuses batailles du passé.

PRO D2 – Journée 7

Jeudi 16 octobre 2025

  • Vannes – Oyonnax → 21h00 • Canal+ Sport

Vendredi 17 octobre 2025

Avant ça, dès 19h, Soyaux – Biarritz ouvre le bal, suivi d’un multiplex à 19h30 avec du gros combat partout : Béziers, Aix, Aurillac, Mont-de-Marsan, Carca et Agen seront tous sur le pont.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Journée de top 14 assez interessante pour parier...

Bayonne va-t-il garder son invincibilité malgré tous ses blessés..?

Le C.O va-t-il contenir la mêlée Parisienne..?

Le MHR/LOU va être indécis pour moi, même si la mêlée du MHR me semble supérieure à celle de son adversaire, le LOU très "joueur" peut aller chercher une victoire à l'extérieur.

SR/Montauban semble le seul match sans suspens, mais sait-on jamais.

USAP/UBB c'est l'occasion pour les Bordelais d'aller chercher leur 1 ère victoire à l'extérieur chez un adversaire qui pointe à la dernière place du classement mais qui vendra chèrement sa peau...

Pau/ST, allons nous voir une 3 ème défaite Toulousaine avec plus de 40 points dans la musette..??

RCT/Racing, belle affiche pour un dimanche soir, avec des Toulonnais qui voudront oublier leur performance en Auvergne et remettre les choses dans le bon ordre face à un adversaire qui n'a rien à perdre...

  • il y a 2 heures

Derniers articles

 News
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
News
1m90 pour 136kg : un ancien (éphémère) toulousain approché par l’UBB pour caler sa mêlée
News
RUGBY. Les Springboks en Top 14, la fin de l'exode sud-af' en France ?
News
Une option qui plaît à Toulouse : Comment l'Aviron Bayonnais pourrait finalement attirer Guillaume Cramont ?
News
VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de soliste
News
''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse
News
Top 14. Avec 50 % de blessés, Bayonne est maudit par ''les dieux du rugby''
Transferts
Top 14. 287 000 €/an sur la balance, ce joueur va-t-il recaler Clermont ?
Transferts
TOP 14. RUGBY. Tom Willis au Stade Toulousain ? Le deal se complique (beaucoup)
News
TOP 14. Ramos, Capuozzo, Depoortère, Penaud… les compos du choc Toulouse/UBB dévoilées : du lourd sur le pré