Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?

Cette semaine encore, les amateurs de l'ovale vont avoir droit à une sacrée dose de rugby à la télé. Que vous soyez plutôt chistera dans le Top 14 ou bras de fer en Pro D2, voici le programme complet pour ne rien rater de la 7e journée.
Samedi, ça s’enchaîne sévère en Top 14
Dès 14h30, Bayonne reçoit Clermont à Jean-Dauger (Canal+ Sport), une affiche qui promet des tampons et du volume de jeu.
Ensuite, 16h35 marque le coup d’envoi d’un multiplex avec Castres – Stade Français (Canal+ Sport), Montpellier – Lyon, La Rochelle – Montauban, et Perpignan – Bordeaux-Bègles, tous diffusés sur Canal+ Live. On vous laisse deviner où il y aura le plus de caramels.
TOP 14 – Journée 7
Samedi 18 octobre 2025
-
Bayonne – Clermont → 14h30 • Canal+ Sport
-
Castres – Stade Français Paris → 16h35 • Canal+ Sport
-
Montpellier – Lyon → 16h35 • Canal+ Live
-
La Rochelle – Montauban → 16h35 • Canal+ Live
-
Perpignan – Bordeaux-Bègles → 16h35 • Canal+ Live
-
Dimanche 19 octobre 2025
À 21h, place au choc : Pau – Toulouse (Canal+). Le leader toulousain se déplace en Béarn face à une Section toujours redoutable à domicile. Grosse ambiance à prévoir au Hameau entre les co-leaders du championnat.
Clôture en beauté avec Toulon – Racing 92, dimanche à 21h05 (Canal+). Un duel explosif entre deux formations qui aiment envoyer du jeu et ne comptent pas les plaquages.
Et en Pro D2, un jeudi-vendredi musclé
Ça démarre jeudi soir avec un choc entre Vannes et Oyonnax à 21h (Canal+ Sport). Vendredi, sept matchs à la suite, dont un alléchant Agen – Brive à 21h (Canal+ Sport), remake de nombreuses batailles du passé.
PRO D2 – Journée 7
Jeudi 16 octobre 2025
-
Vannes – Oyonnax → 21h00 • Canal+ Sport
Vendredi 17 octobre 2025
-
-
Béziers – Valence-Romans → 19h30 • Canal+ Live
-
Aix – Nevers → 19h30 • Canal+ Live
-
-
Mont-de-Marsan – Grenoble → 19h30 • Canal+ Live
-
Carcassonne – Colomiers → 19h30 • Canal+ Live
-
Agen – Brive → 21h00 • Canal+ Sport
Avant ça, dès 19h, Soyaux – Biarritz ouvre le bal, suivi d’un multiplex à 19h30 avec du gros combat partout : Béziers, Aix, Aurillac, Mont-de-Marsan, Carca et Agen seront tous sur le pont.
pascalbulroland
Journée de top 14 assez interessante pour parier...
Bayonne va-t-il garder son invincibilité malgré tous ses blessés..?
Le C.O va-t-il contenir la mêlée Parisienne..?
Le MHR/LOU va être indécis pour moi, même si la mêlée du MHR me semble supérieure à celle de son adversaire, le LOU très "joueur" peut aller chercher une victoire à l'extérieur.
SR/Montauban semble le seul match sans suspens, mais sait-on jamais.
USAP/UBB c'est l'occasion pour les Bordelais d'aller chercher leur 1 ère victoire à l'extérieur chez un adversaire qui pointe à la dernière place du classement mais qui vendra chèrement sa peau...
Pau/ST, allons nous voir une 3 ème défaite Toulousaine avec plus de 40 points dans la musette..??
RCT/Racing, belle affiche pour un dimanche soir, avec des Toulonnais qui voudront oublier leur performance en Auvergne et remettre les choses dans le bon ordre face à un adversaire qui n'a rien à perdre...
Pianto
4ème réception pour la section. A chaque fois, Pau a reçu le leader.
SF 2ème J, Lyon 4èmeJ, Bayonne 6èmeJ, Toulouse 7èmeJ.
Pour l'instant, à chaque fois, victoire avec le bonus. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas être la même limonade pour la 4ème...
la stat étonnante, Pau est l'équipe dont les matchs donnent le plus haut temps de jeu effectif du top14.
pascalbulroland
La dynamique est bonne pour la Section...