Vos Matchs de Rugby Pau/Toulouse et Bayonne/Clermont à quelle heure et sur quelle chaine ?

Grosse semaine de rugby à la télé ! Du jeudi au dimanche, le Top 14 et la Pro D2 s’enchaînent avec des affiches bouillantes. Voici le programme complet pour ne rien rater depuis ton canapé.

Cette semaine encore, les amateurs de l'ovale vont avoir droit à une sacrée dose de rugby à la télé. Que vous soyez plutôt chistera dans le Top 14 ou bras de fer en Pro D2, voici le programme complet pour ne rien rater de la 7e journée.

Samedi, ça s’enchaîne sévère en Top 14

Dès 14h30, Bayonne reçoit Clermont à Jean-Dauger (Canal+ Sport), une affiche qui promet des tampons et du volume de jeu.

Ensuite, 16h35 marque le coup d’envoi d’un multiplex avec Castres – Stade Français (Canal+ Sport), Montpellier – Lyon, La Rochelle – Montauban, et Perpignan – Bordeaux-Bègles, tous diffusés sur Canal+ Live. On vous laisse deviner où il y aura le plus de caramels.

TOP 14 – Journée 7 Samedi 18 octobre 2025 Bayonne – Clermont → 14h30 • Canal+ Sport

Castres – Stade Français Paris → 16h35 • Canal+ Sport

Montpellier – Lyon → 16h35 • Canal+ Live

La Rochelle – Montauban → 16h35 • Canal+ Live

Perpignan – Bordeaux-Bègles → 16h35 • Canal+ Live

Pau – Toulouse → 21h00 • Canal+ Dimanche 19 octobre 2025 Toulon – Racing 92 → 21h05 • Canal+

À 21h, place au choc : Pau – Toulouse (Canal+). Le leader toulousain se déplace en Béarn face à une Section toujours redoutable à domicile. Grosse ambiance à prévoir au Hameau entre les co-leaders du championnat.

Clôture en beauté avec Toulon – Racing 92, dimanche à 21h05 (Canal+). Un duel explosif entre deux formations qui aiment envoyer du jeu et ne comptent pas les plaquages.

Et en Pro D2, un jeudi-vendredi musclé

Ça démarre jeudi soir avec un choc entre Vannes et Oyonnax à 21h (Canal+ Sport). Vendredi, sept matchs à la suite, dont un alléchant Agen – Brive à 21h (Canal+ Sport), remake de nombreuses batailles du passé.

PRO D2 – Journée 7 Jeudi 16 octobre 2025 Vannes – Oyonnax → 21h00 • Canal+ Sport Vendredi 17 octobre 2025 Soyaux-Angoulême – Biarritz → 19h00 • Canal+ Sport 360

Béziers – Valence-Romans → 19h30 • Canal+ Live

Aix – Nevers → 19h30 • Canal+ Live

Aurillac – Dax → 19h30 • Canal+ Live

Mont-de-Marsan – Grenoble → 19h30 • Canal+ Live

Carcassonne – Colomiers → 19h30 • Canal+ Live

Agen – Brive → 21h00 • Canal+ Sport

Avant ça, dès 19h, Soyaux – Biarritz ouvre le bal, suivi d’un multiplex à 19h30 avec du gros combat partout : Béziers, Aix, Aurillac, Mont-de-Marsan, Carca et Agen seront tous sur le pont.