910 jours plus tard ! Le choix audacieux d’Ugo Mola face à la Section Paloise

Blair Kinghorn en 10 face à Pau ? C’est le choix fort d’Ugo Mola ce samedi. L’Écossais n’avait plus débuté à l’ouverture depuis… avril 2023 ! Un choix qui en dit long sur la confiance du staff toulousain.

Ce samedi soir pour défier Pau, Ugo Mola a fait un choix fort dans le cadre de son turnover. Exit Ntamack, Ramos ou encore Mallia à l’ouverture : c’est bien Blair Kinghorn qui commencera la rencontre avec le numéro 10 dans le dos. Un choix inattendu, mais loin d’être anodin, alors que Toulouse se déplace chez une Section Paloise coriace, co-leader du championnat.

910 jours plus tard

Pour retrouver trace du dernier match de l’Écossais à l’ouverture, il faut remonter au 21 avril 2023, sous le maillot d’Édimbourg face à l’Ulster dans le cadre du United Rugby Championship. 17 offloads, 28 ballons perdus : la stratégie risquée (mais payante) du Stade Toulousain en TOP 14

Une défaite 28-13 et depuis, plus aucune titularisation en 10, ni en club, ni en sélection. 910 jours plus tard, le revoilà à la baguette, dans un rôle qu’il n’avait plus endossé depuis deux saisons et demie.

Une polyvalence précieuse

"Je suis un joueur polyvalent", glissait Kinghorn à son arrivée via La Dépêche. Polyvalent, oui, mais jusqu’ici utilisé exclusivement à l’arrière ou à l’aile par le staff toulousain. Ce repositionnement ressemble à un test grandeur nature, dans un contexte bien particulier pour faire souffler Ntamack, Ramos et Mallia. Kinghorn en 10, Gourgues titulaire pour Toulouse, Pau avec Brau-Boirie et Gailleton au centre : les compos pour le chocCe match contre Pau ne sera pas un galop d’essai tranquille : la Section n’a perdu que deux matchs cette saison et se montre redoutable à domicile. Mais Toulouse reste sur des succès solides à la maison, avec une montée en puissance visible, notamment dans l’intensité défensive et la maîtrise collective. Surtout, les Rouge et Noir veulent réaliser une prestation aboutie en déplacement. Qu'importe le résultat final.

Un coup à jouer ?

Kinghorn pourrait surprendre. Il a la vista, la course, le jeu au pied long, et une vraie capacité à jouer debout. Reste à savoir s’il saura orchestrer les temps faibles, et gérer le tempo d’un match qui pourrait être fermé, face à un gros rideau défensif. Sans parler du fait que Pau est l'équipe arrose le plus au pied en championnat. TOP 14. +297 : l’écart fou entre Pau et le Stade Toulousain, la Section a-t-elle déjà gagné le duel tactique ?Ce choix en dit long sur la confiance du staff envers l’Écossais, mais aussi sur la stratégie toulousaine en cette période charnière. Mola sait que c’est en octobre-novembre que se gagnent des points précieux pour le sprint final. Après deux revers cuisants en déplacement, Toulouse doit ramener des points de Pau avant de voir une très grande partie de son effectif partir en sélection pour les tests de novembre.