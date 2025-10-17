Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)

Et si le plus gros combat d’Emmanuel Meafou n’était pas sur le terrain ? Le deuxième ligne toulousain raconte comment il a dû se reconstruire mentalement la saison dernière.

L’usure mentale d’un compétiteur

Le rugby, c’est souvent une affaire de combat, de physique… mais parfois, c’est dans la tête que tout se joue. Emmanuel Meafou, l’imposant deuxième ligne du Stade Toulousain et du XV de France, s’est livré sans filtre dans La Dépêche cette semaine sur une période de doute intense qu’il a traversée la saison dernière.

« Je me sentais un peu coincé »

Depuis son arrivée en France, Meafou s’était fixé un cap clair : progresser, encore et toujours. Avec notamment l'objectif de porter le maillot tricolore. « Chaque saison, j’essaie d’être toujours mieux que l’année précédente », confie-t-il. Mais cette quête de performance permanente a fini par se retourner contre lui. « Je pense que j’étais un peu perdu… Je ne prenais plus de plaisir dans mon jeu, ça me frustrait. » VIDEO. Plus gaillard que Meafou, on a retrouvé cet animal de 145kg qui avait échoué au Stade ToulousainC’est un mal parfois invisible mais redoutable : le blocage mental. Meafou admet avoir perdu confiance, s’imposant des standards toujours plus élevés sans parvenir à les atteindre. « Je cherchais à faire des trucs compliqués… alors que je peux faire des trucs simples. »

Un déclic salvateur… grâce à Ugo Mola

La lumière est revenue lors de la semaine de la demi-finale face à Bayonne. « Ugo m’a dit : “Tu vas être remplaçant, mais prends du plaisir, lâche-toi.” Cette conversation, ça a tout changé. » Un simple échange, mais qui a libéré Meafou. Résultat : un match plein d’envie, un mental enfin apaisé.

Ça a tout débloqué, ça a tout changé. Je n’avais plus de doute. Et pourtant le match de Bayonne, ce n’était pas le meilleur match de ma vie. Mais j’étais plus content dans mon jeu. Dans ma tête, j’étais plus au clair aussi. Heureusement, on a gagné ce match

Plus surprenant encore, il était content de rester remplaçant pour la finale. Un recul rare dans un vestiaire de haut niveau. « Normalement, quand t’es pas titulaire, t’es deg… Tous les joueurs sont comme ça. Je trouve que je prends plus de plaisir dans ce jeu, j’ai pris du recul. » Un rôle d'impact-player en somme qui lui convenait mieux

Maturité et retour du plaisir

Aujourd’hui, Meafou semble avoir retrouvé l’équilibre. « Donc je ne dois pas baisser la tête parce que je n’étais pas en forme lors d’un week-end. En fait, avec cette période compliquée, j’ai peut-être gagné en maturité. » XV de France. Meafou : un trou dans le poumon, un gros vide en seconde ligne, et un retour qui soulagePas de doute, le colosse toulousain a gagné en maturité. Et quand la tête va bien… le reste suit souvent. Et ça, c'est tout bénef pour le Stade Toulousain, et le XV de France.