Chocs XXL, revanche brulante, les 8 matchs qui vont faire trembler la planète rugby cet automne

Avant le tirage au sort du Mondial 2027, les tests de novembre auront un parfum de vérité. Les nations majeures vont se jauger, les outsiders rêvent du scalp d’un géant. L’automne s’annonce volcanique.

L’automne s’annonce bouillant sur la planète rugby. Après une année 2025 déjà riche en émotions, les tests de novembre promettent de belles empoignades entre les nations majeures — et quelques surprises venues d’ailleurs. D'autant que ces rencontres auront un impact sur la Coupe du monde 2027 en Australie. En effet, le tirage au sort des poules du Mondial australien aura lieu juste après la tournée. Le classement pourrait être déterminant pour le titre. Voici les 10 affiches à ne surtout pas manquer, celles qui sentent bon la poudre, les plaquages appuyés et les troisièmes mi-temps mémorables. Coupe du monde. 24 équipes, un format inédit... et un tirage au sort qui va tout redistribuer : la date dévoilée

Un choc délocalisé au Soldier Field, théâtre du fameux exploit irlandais de 2016. Les All Blacks reviennent sur les lieux du crime, bien décidés à remettre les pendules à l’heure. Andy Farrell, lui, rêve d’une nouvelle démonstration de force. A l'époque, les Irlandais avaient mis fin à une série de 18 victoires de rang des Néo-Zélandais. Ces derniers ne sont pas au mieux en 2025. Une victoire irlandaise n'est pas à exclure.

France - South Africa (8 novembre, Stade de France)

Le remake de la demi-finale de 2023 ! Les Bleus auront une revanche à prendre face aux Boks, toujours aussi puissants. Ce France – Afrique du Sud s’annonce comme le rendez-vous de l’automne, celui où chaque plaquage vaudra cher et où l’on comptera les bosses à la sortie. Les Sud-Africains, vainqueurs du Rugby Championship, ont été impressionnants cet été. Les Bleus, privés de plusieurs cadres, joueront sans doute l'un des matchs les plus compliqués depuis la prise de fonctions de Galthié.

Avec un Marcus Smith en feu, un Pollock en vue et une équipe en pleine progression, les hommes de Steve Borthwick auront une occasion en or de frapper fort à la maison. Les Anglais n'ont plus battu les Blacks depuis Yokohama en 2019. Après le nul de 2022, ils ont été battus à trois reprises. Deux fois en Nouvelle-Zélande, puis à Twickenham en 2024 sur le score très serré de 22-24. On peut encore s'attendre à une rencontre très serrée.

Les rencontres à surveiller

Ne manquez pas Pays de Galles - Argentine (9 novembre) : les Pumas, très en vue lors du Rugby Championship, ont plus que les armes pour faire tomber Cardiff. Même tension attendue à Ecosse - Argentine (16 novembre), où les Écossais voudront confirmer leurs progrès. Mais la tâche ne sera pas facile face aux Argentins. La fatigue accumulée pourrait jouer un rôle. XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?Et comment ne pas mentionner Irlande - Afrique du Sud (22 novembre) ? Un duel titanesque entre deux des meilleures nations du moment, souvent décisif pour le trône mondial officieux.

Le Tour de France des Bleus

Après les Boks, les Bleus retrouveront Fidji à Bordeaux (15 novembre) pour un match qui sent le jeu débridé. Puis, pour finir en beauté, France - Australie (22 novembre, Stade de France) : une affiche toujours spectaculaire, entre souvenirs de 2022 et rivalité historique. Entre la revanche, le prestige et la curiosité, cet automne 2025 s’annonce explosif. Les amoureux du rugby n’auront qu’une seule consigne : garder le canapé au chaud, les bières au frais… et le calendrier bien à jour.