TOP 14. Gare aux escroqueries : La venue de Toulouse à Pau sujette aux arnaques à la billetterie

La venue de Ntamack and co les rend fous ! Gare aux escroqueries en marge de Pau/Toulouse.

C’est une ficelle qui se trouve plus habituellement autour des grands stades de foot. Ceux ayant déjà arpenté les alentours du Stade Vélodrome ou du Stade de France un jour de match ont forcément déjà été abordés par des vendeurs à la sauvette.

Le plus souvent, les places sont fausses ou proviennent d’approvisionnements illégaux. Mais désormais, même dans le cadre des rencontres sportives, les arnaques émergent d’internet.

Une problématique qui touche même les contrées que l’on pensait en marge de ces désagréments. Face à la forte demande pour la rencontre de gala entre Pau et Toulouse, le club béarnais a constaté une recrudescence d’arnaques en ligne, certaines particulièrement élaborées.

Gare aux faux billets

Sur son site, la Section Paloise prévient d’ailleurs ses potentiels spectateurs. "La très grande majorité sont des arnaques, parfois sophistiquées avec présentation d’une fausse facture d’achat, de faux billets…"

Pour éviter toute mauvaise surprise, le club rappelle que les billets authentiques ne peuvent provenir que de sources vérifiées.

Le club ne distribue et ne reconnaît que les billets achetés via ses canaux officiels : billetterie en ligne, boutiques officielles, ou revendeurs agréés (ex : Stadiumbox). Les “faux billets” identifés aux entrées ne permettront pas d’accéder au stade et ne donneront droit à aucun remboursement. »

Une précision importante pour tous ceux croyants faire une bonne affaire via des liens peu scrupuleux, alors que plusieurs cas de faux billets ont déjà été repérés lors de précédentes rencontres à guichets fermés.

Ainsi, le club vert et blanc invite à la prudence concernant l’achat de places, venue du Stade Toulousain ou pas. Quitte à ne pas pouvoir entrer dans le Hameau samedi soir, autant le faire en conserver ses sous sur son compte…