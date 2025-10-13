1m90 pour 136kg : un ancien (éphémère) toulousain approché par l’UBB pour caler sa mêlée

Passé par Toulouse en 2019 le temps d’un pige, le colossal Thomas du Toit a décliné la proposition de l’UBB pour une raison bien précise.

Il est, avec son compère Wilco Louw, l’un des plus beaux bébés sud-africains au poste de pilier droit. Un cou de boxeur poids-lourds, des cuisses de taureau, la largeur d’un frigo américain et 136kg sur la balance : Thomas du Toit représente probablement l’archétype du pilier droit international aujourd’hui. Springbok, qui plus est.

Un client que l’UBB avait ciblé pour renforcer son axe droit la saison prochaine, étant donné que le tricolore Sipeli Falatea et le Tongien Toma’akino Taufa sont désormais dans leur dernière année de contrat. A ce titre, le champion du monde 2019 n’aurait pas fait tache aux côtés des "rochers" Big Ben Tameifuna (1m82 pour 148kg) et Carlu Sadie (1m88 pour 140kg). Même si l’entité girondine aurait probablement dû revoir à la hausse le budget nourriture du club…

Finalement, c’est acté, du Toit (30 ans, 30 sélections) ne viendra pas. Si Yannick Bru avait facilité les échanges puisqu’il l’avait côtoyé du côté des Sharks de Durban en 2022/2023, le pilier droit de Bath préféré rentrer au pays, informe le Maul or Nothing, comme relayé par Rugbyrama.

J’ai effectivement refusé l’offre de Bordeaux. C’était une très bonne offre, une offre très juste, et nous en étions extrêmement reconnaissants. J’ai aussi discuté avec Yannick (Bru) Mais ce choix d’avenir a surtout été pensé pour notre famille. Toute notre vie est en Afrique du Sud.

Si le Springbok passé par Toulouse en 2019 reconnaît avoir été tenté par le challenge et l’offre financière proposés par le champion d’Europe en titre, il s’est engagé pour quatre saisons avec les Sharks de Durban et y terminera probablement sa carrière.

Comme bien d’autres Springboks passés par l’Europe. Vous aurez d’ailleurs peut-être remarqué qu’il est de plus en plus rare de voir venir ou rester de grands joueurs, sud-africain dans l’Hexagone.

Une tendance contraire à ce qui se faisait il y a 10 ans, que l’on vous explique ici :

