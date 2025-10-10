TRANSFERT. 16 essais… et bientôt le Top 14 ? Un international au flair redoutable intéresse ce club (très) ambitieux

Rapide, tranchant, décisif : Rodrigo Marta n’en finit plus de faire parler de lui. L’ailier de Colomiers pourrait bientôt franchir un cap majeur dans sa carrière, direction le Top 14 et la Section Paloise.

Le début de saison de Colomiers n’a pas manqué d’intensité. Dans une Pro D2 plus homogène que jamais, les hommes de Yann Kergourlay dominent le championnat, portés par un collectif solide et quelques individualités qui crèvent l’écran. Parmi elles, Rodrigo Marta, l’ailier international portugais, continue de faire parler sa vitesse et son sens du jeu.

De la Nationale au Top 14

Selon La Dépêche, le joueur de 25 ans serait en contacts très avancés avec la Section Paloise. Une info qui ne surprend qu’à moitié ceux qui suivent le bonhomme depuis ses débuts à Dax puis à Colomiers. VIDEO. PROD2. Colomiers, c’est le Super Rugby : admirez ce splendide essai de 60 mètres conclu par Rodrigo Marta

Arrivé en 2023 à Michel-Bendichou, Marta s’est imposé comme l’un des hommes forts du staff columérin : 39 titularisations en 40 matchs et 16 essais inscrits sous le maillot bleu et blanc.

La Section, un tremplin naturel

En fin de contrat en juin prochain, le Portugais aurait été séduit par le projet palois. La Section, désormais bien installée dans le Top 14, s’est forgé une réputation de club formateur et ambitieux — un environnement idéal pour un joueur en pleine ascension. Les Béarnais, qui misent sur la jeunesse et la vitesse à l'instar du Tricolore Attissogbe, pourraient y voir un renfort de poids sur les ailes.

Un Lobo au flair redoutable

Formé au Belenenses, Marta a explosé à Dax (15 essais en 20 matchs de Nationale) avant de confirmer à l’échelon supérieur. Avec le Portugal, il s’est révélé au grand public lors du Mondial 2023, en terminant meilleur marqueur de son équipe. VIDEO. PROD2. Du Portugal aux Fidji, comment l'US Dax a-t-elle magnifiquement remplacé sa bombe Rodrigo Marta ?

Puissant, précis et toujours dangereux en bout de ligne, il incarne à merveille cette nouvelle génération portugaise qui a su séduire l’Hexagone.

S’il devait rejoindre la Section Paloise, Rodrigo Marta franchirait une nouvelle étape logique dans son parcours. Et connaissant le bougre, il ne devrait pas s’arrêter là.