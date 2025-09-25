VIDEO. PROD2. Colomiers, c’est le Super Rugby : admirez ce splendide essai de 60 mètres conclu par Rodrigo Marta

Forts de leur ligne d’attaque exotique - digne des Auckland Blues en fermant un œil - les Columérins surfent sur leur dynamique de la 2ème partie de saison dernière et se régalent !

Après 4 journées de ProD2, savez-vous quelle équipe pointe toute en haut du classement ? Vannes ? Brive ? Grenoble ?

Que nenni ! Le leader se nomme Colomiers, et c’est tout à fait mérité vu le début de saison des Hauts-Garonnais. Et pour cause, les Bleu et Blanc possèdent le meilleur goal-average de la division et n'ont perdu qu’une seule fois jusqu’ici, après avoir fait tourner en déplacement à Oyonnax.

Forts de leur ligne d’attaque exotique - digne des Auckland Blues en fermant un œil - et stabilisés par un pack ou demeurent quelques clients comme Dimcheff, Plataret ou Timu, les Columérins surfent sur leur dynamique de la 2ème partie de saison dernière mais surtout, régalent !

Arrivés cet été, les petits jeunes et fougueux que sont Danglot et Delpy collent parfaitement à l’identité de la Colombe et se régalent à mettre sur orbite les fusées d’une ligne de 3/4 qui se partage essentiellement entre Pacifique (Nu’u, Tuitavuki) et Lusitanie (Marta, Pinto).

Un essai sublime pour commencer

Comme sur cet essai splendide conclu vendredi dernier par Rodrigo Marta lors de la petite démonstration (38 à 13) effectuée face à Aurillac, pourtant équipe en forme de ce début de saison. Au départ, c’est une inversion grand côté dans sa propre moitié de terrain qui va permettre aux Columérins d’installer incertitude et vitesse, ces deux directives qu'ils aiment tant.

Résultat, sur une attaque verticale et après 2 jeux dans le dos efficaces, le Tongien Tuitavuki avait le champ nécessaire pour travailler son défenseur et transpercer la défense aurillacoise grâce à ses cannes. Le ballon tenu à une main telle une balle de tennis pour le style.

Avant d’avoir plusieurs solutions intérieures et extérieures, preuve d’une philosophie de jeu commune en banlieue toulousaine, dont le Stade Toulousain s’est d’ailleurs fait une spécialité, à une dizaine de kilomètres de là. Au bout d’une course de 40 mètres, c’est donc le Portugais Marta (qui avait changé son axe de course de manière anticipée pour être au soutien) qui était servi et allait planter cet essai splendide au bout de 3 minutes.

La première mèche de la soirée avant que d'autres ne suivent dans le même style. Et dans un stade Bendichou ravi qu’elle soit allumée par son chouchou de Lisbonne…