PROD2. Une équipe très jeune mais virevoltante : le XV de départ électrique de Colomiers la saison prochaine

Avec 24 ans de moyenne d'âge potentiellement derrière et un recrutement intelligent devant, le XV de départ de Colomiers s’annonce fougueux la saison prochaine PROD2.

C’est avec frustration qu’a terminé sa saison 2024/2025 Colomiers, battu en barrage par une équipe de Montauban surprenante, sur un drop à la 79ème minute. Et récidiviste à Brive la semaine suivante… Il faut dire que la 2ème partie de l’exercice avait été magnifique en tous points, faisait même des banlieusards toulousains la meilleure équipe de ProD2 en 2025.

Et si l’effectif décimé en cette fin de saison ne laissait quoi qu’il arrive que peu de chance pour envisager une montée, Colomiers aurait au moins aimer récompenser sa saison et le départ de son manager Sarraute par de belles phases finales.

Reste que cela pourrait n’être que partie remise pour la saison prochaine. Si pas mal de choses vont changer avec l’arrivée d’un nouveau staff et d’une colonie de nouveaux joueurs (13 au total), le club a aussi annoncé le départ de 12 éléments. Et d’autres pourraient suivre.

Malgré tout et les départs vers d’autres horizons de cadres comme Anthony Coletta et Janse Roux (Brive), Aldric Lescure ou du prometteur numéro 15 Ugo Pacome (La Rochelle), leurs remplaçants promettent fraîcheur et dynamisme. Pour pérenniser ce jeu fait de vitesse et de mouvement prôné par la 2ème attaque de ProD2 cette saison (30,9 pts par match).

Une 3ème ligne ultra-complémentaire et des bons coups devant

Devant, les vieux routiers de la 3ème ligne précédemment cités seront remplacés par le dur au mal Luka Plataret (Nevers) ainsi que l’excellent international portugais Nicolas Martins. En manque de temps de jeu a Montpellier, le géant flanker (1m96) va pouvoir se relancer dans un club qu’il connaît bien (il y est passé en jeunes) et où sa capacité de déplacement, ses attitudes défensives et son excellence en touche devraient faire merveille.

Devant toujours, les dirigeants Bleu et Blanc ont aussi cherché à apporter de la puissance à leur pack, avec les arrivées des massifs Federico Lavanini (2m pour 125kg) et du futur Ben Tameifuna de la ProD2, Atonio Ulutuipalelei (1m86 pour 134kg).

Une charnière jeune et dynamique

Mais c’est surtout derrière que le recrutement paraît parfaitement catalogué à la philosophie columérine. Si les départs de Deghmache et Herron seront lourds à compenser, les arrivées de l’électrique Jules Danglot (24 ans, Toulon) et d’une des petites révélations du Top 14 cette saison, Valentin Delpy (22 ans), offriront une charnière de feu, la saison prochaine. En attendant de savoir si le magnifique numéro 10 argentin Joaco De la Vega va revenir de ses commotions à répétition ou non.

Derrière, ça ne devrait pas trop bouger, le club ayant l’embarras du choix avec les remuants et permutables "latinos" Pinto, Marta et Alonso Munoz, aux côtés des solides sudistes Tuitavuki et Nu’u. Seul Alexandre Borie, qui arrive de Massy, devrait régulièrement intégrer le XV de départ à l’arrière, dans un style un peu différent de celui d’Ugo Pacome. Bref, voilà qui promet pour cette équipe de Colomiers qui, qu’elle gagne ou qu’elle perde, ne devrait une nouvelle fois pas être ennuyante à regarder…