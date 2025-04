2m pour 125kg : ce frère d’un guerrier bien connu du Top 14 va débarquer en France, et ça pourrait faire mal

Colomiers a signé le frère de Tomas Lavanini. Focus sur ce profil proche de celui du 2ème ligne des Pumas !

Si les liens entre la France et l’Argentine dans le monde du rugby ne sont plus à prouver, ceux entre Colomiers et les pays latins non plus. Alors que les internationaux portugais Rodrigo Marta et Vincent Pinto régalent chaque week-end en ProD2, que Martin Alonso Munoz vient de prolonger son bail en Haute-Garonne ou que le talonneur des Pumas Pablo Dimcheff est le meilleur marqueur du club, l'entité à la Colombe va accueillir un autre "latino".

Conforté par la réussite du numéro 10 argentin Joaquin De La Vega, arrivé cette saison de son championnat local et auteur de 144 points en 14 matchs de ProD2, Colomiers a donc engagé Federico Lavanini. Une recrue connue depuis le mois de janvier, pour commencer à préparer la saison prochaine.

Ce que l’on connaît beaucoup moins en revanche, c’est le parcours et le profil dudit Lavanini. Un garçon au nom familier, qui, naturellement, est bien le frère de Tomás, numéro 5 du LOU aux 86 capes avec les Pumas, 3 coupes du monde et passé par 3 clubs de Top 14.

Comme son "hermano", Federico est une marmule (2m pour 125kg) aux bras épais comme des vérins et joue 2ème ligne. Un profil annoncé puissant, assez rugueux et normalement plus discipliné que son frangin au casier le plus chargé de la scène internationale (9 cartons jaunes et 3 rouges !). Qui semble néanmoins avoir pris de la bouteille, ces dernières saisons.

Il a failli disputer la coupe du monde

Comme d’autres double-mètres avant lui (Petti, Lavanini, Kremer, Elias…), ce joueur de 27 ans va donc rejoindre la France, et en l’occurrence la ProD2 et la banlieue toulousaine, et sa diaspora luso-hispanophone.

Un garçon capé avec la réserve de l’équipe d’Argentine, international U20 et notamment passé par la Major League américaine et le Super Rugby Americanas, où il a d’ailleurs côtoyé De La Vega.

"En 2023, tout comme « Joaco », il faisait parti du groupe élargi des Pumas pour préparer la Coupe du monde en France," indiquait le communiqué de Colomiers Rugby. Revenu dans son Buenos Aires natal et dans son club de Hindu ces dernières saisons, le barbu a donc été repéré grâce à ses performances dans le rugby local argentin.

Se fera-t-il autant connaître que son grand frère ? Deviendra-t-il un cador de son poste en ProD2 ? Premiers éléments de réponse d’ici la fin de l’été, en France…