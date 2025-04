TOP 14. La 2ème ligne de Toulouse, un (autre) secteur où les poutres poussent sur les arbres

Et si Toulouse possédait l’autre meilleure 2ème ligne sur Top 14 ? Quand Flament et Meafou ne sont pas là, Brennan et Vergé dansent (sous la pluie).

Disons que le Stade Toulousain n’est pas trop embêté. A part à la mêlée, poste qui pose problème en ce moment, et peut-être à l’ouverture et en numéro 3 - positions où le vivier demeure limité - Ugo Mola n’a jamais trop de soucis à se faire.

Et ce grâce à un vivier unique dans le monde du rugby professionnel, qui lui permet de gérer la longueur et la complexité des saisons de Top 14 avec brio. Et pour cause, qui peut se targuer de pouvoir aligner un milieu de terrain Chocobares/Costes quand Ahki et Barassi ne sont pas là ?

De faire jouer le tandem Graou/Mallia quand Dupont et Ntamack sont indisponibles ? D’avoir 4 arrières de niveau international dans son effectif, ou encore de posséder 4 talonneurs qui, à ce jour, seraient très certainement titulaires dans toutes les équipes de Top 14 ?

Ce que confirment les journées de championnat qui passent, c’est aussi que malgré les absences répétées et le futur départ de la tour de contrôle de tous les titres de Toulouse 2019 à 2024, Richie Arnold, la 2ème ligne ne faiblit pas. Si le secteur de la touche reste à améliorer à l’image des failles dans le domaine contre Paris, ailleurs, le staff haut-garonnais n’a pas trop à s’inquiéter.

Clément Vergé, ce platane

Car derrière le binôme du XV de France Flament/Meafou, en 2ème ligne, Joshua Brennan et Clément Vergé poussent de plus en plus fort. Déjà présents sur la feuille de match de la dernière finale de Top 14 et convoqués en semaine avec les Bleus, les 2 poutres de la génération 2001 prennent toujours plus l’épaisseur.

Très complémentaires et tous deux bons manieurs de ballons, Brennan et Vergé ont réalisé une sacrée prestation sur la pelouse du Stade Français. Face au duo d’anciens internationaux Gabrillagues/Pesenti, les jeunes stadistes ont survolé la rencontre, devant.

Vergé faisait parler sa physicalité (2m pour 125kg) sur les points de rencontre, à l’image de sa grosse charge de début de partie ou de son sauvetage sur Sekou Macalou, qui montra l’épaisseur de ses bras avant la mi-temps. Surtout, l’Ariégeois a prouvé ô combien il avait progressé sur les zones de combat cette saison, au contact de Manny Meafou, en pourrissant 2 mauls adverses en fin de partie notamment.

Quand Brennan, lui, faisait preuve d’une activité toujours aussi importante et de beaucoup d’à propos, durant toute la partie. Bref, derrière les 2 cadors du poste, ces deux-là en auront très certainement pour 10 ans à Toulouse, s’ils le souhaitent. Tandis que dans l’ombre, "El Nino" Efrain Elias (20 ans, 2m01 pour 119kg) continue de se forger. Lui que l’Argentine voit comme son futur capitaine, dans quelques années…