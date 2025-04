STATISTIQUES. C’est confirmé : l’attaque du Stade Toulousain n’a jamais été aussi forte en Top 14

Après 21 journées de Top 14, jamais une équipe n’avait marqué autant d’essais depuis la création de la poule unique. Toulouse chassera-t-il ses propres records de 2019 et 2024 d’ici la fin de la saison ?

Évidemment, en ce lundi de Pâques synonyme d’agneau, de repas de famille et surtout de chasse aux œufs pour la plupart des citoyens, nos articles de ce 21 avril auront forcément un petit goût sucré. Histoire de prendre un peu de plaisir, nous aussi.

Une pointe de chocolat qui, de notre côté, se tourne bien souvent vers l’attaque et plus globalement le jeu offensif. Et en France, qui dit attaque dit Stade Toulousain. Surtout un lendemain de Clasico.

Une victoire à Paris 21 à 27 qui a confirmé une chose : malgré l’ombre toujours plus présente de "l’UBB Super Rugby" et de son jeu attrayant allant souvent chercher les couloirs, Toulouse reste le leader incontesté du jeu avec ballon.

VIDEO. TOP 14. Louis Bielle-Biarrey lâche une chevauchée monstrueuse de 80m : un essai majuscule pour la victoire !

La preuve en chiffres : avec 86 essais marqués (et 676 points) après 21 journées, les Rouge et Noir demeurent la meilleure attaque à ce stade de la compétition depuis la création du Top 14 en 2005, informait le manitou du Rugby chez Canal Plus, Éric Bayle, ce dimanche soir.

Une statistique intéressante qui témoigne de cet ADN toulousain qui ne se renie jamais, malgré les absences régulières de ses internationaux. Et d’une équipe, jeune, certes, mais qui globalement, ne faiblit (presque) pas, qu’importe la composition.

Chantier en numéro 9

A ce titre, on notera que les coéquipiers de Juan Cruz Mallia (28 ans, plus vieux joueur de la feuille toulousaine et encore une fois excellent sur ce match) ont remporté ce dimanche soir le 5ème victoire en 7 matchs depuis le début de l’année civile avec une équipe dite "remaniée". Ou plutôt sans la grande majorité des internationaux, pour être plus juste.

TOP 14. Un poste maudit ? Le Stade Toulousain en panne de numéro 9 à l’approche de la demie

Le signe d’un vivier toujours plus important, qui devra néanmoins à nouveau épater son monde pour compenser la (petite ?) blessure de Naoto Saito face au Stade Français. Il ne fait pas bon de jouer numéro 9 à Toulouse en ce moment, comme dirait Ugo Mola...