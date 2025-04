TOP 14. Un poste maudit ? Le Stade Toulousain en panne de numéro 9 à l’approche de la demie

Sorti en boitant à la 66e minute face à Paris, Naoto Saito pourrait bien allonger la liste déjà bien fournie des blessés à la mêlée toulousaine. L’inquiétude monte à Ernest-Wallon.

L’hécatombe continue à la mêlée

C’est un vrai casse-tête pour Ugo Mola. Déjà privé d’Antoine Dupont jusqu’à la fin de la saison (ligaments croisés) et d’Ange Capuozzo, initialement envisagé comme joker de luxe à la mêlée, le Stade Toulousain a vu son seul 9 opérationnel ce dimanche, Naoto Saito, sortir blessé contre le Stade Français.

À la 66e minute, le Japonais s’est plaint de la cheville gauche, quittant le terrain avec l’aide du staff médical.

À peine installé dans un rôle central depuis quelques semaines, le demi de mêlée nippon pourrait manquer les prochains rendez-vous, à commencer par la réception de Castres samedi… et surtout la demi-finale de Champions Cup le 4 mai au Matmut Atlantique contre Bordeaux-Bègles.

LA CHARNIÈRE TOULOUSAINE À L’OEUVRE 💫



La petite passe au pied de Saito met Mallia sur orbite qui file inscrire un superbe essai 🔥@StadeToulousain 💥#SFPST pic.twitter.com/ndXO8EPazF April 20, 2025

Une entorse ?

Selon les premières constatations du staff toulousain, il s’agirait d’une "entorse externe", selon les mots d’Ugo Mola au micro de Canal+. Pas de verdict définitif pour l’instant, mais les images et la démarche du joueur ne laissaient rien présager de très rassurant. Virgile Lacombe, entraîneur des avants, n’a pas masqué son inquiétude en conférence de presse : « À chaque fois qu’un demi de mêlée se blesse, on est inquiets. On espère que ce n’est qu’un coup… »

Paul Graou ou les jeunes en plan B

Dans ce contexte, le staff va devoir resserrer les rangs. Paul Graou, ménagé face au Stade Français, devrait logiquement récupérer le numéro 9 face au CO samedi. En cas de pépin supplémentaire, Toulouse pourrait être contraint de s’appuyer sur ses jeunes, comme Simon Daroque, entré en fin de match à Jean-Bouin, ou encore Edgar Retière, vu avec les Espoirs cette saison.

Un timing délicat

L’ironie du sort veut que le Stade Toulousain, pourtant blindé sur le papier à ce poste avec Dupont, Capuozzo, Graou et Saito, se retrouve à naviguer à vue en pleine ligne droite finale. Et si le titre se joue aussi sur la gestion des coups durs, Toulouse est en train de passer un vrai crash-test.

Avant d’affronter Bordeaux-Bègles dans ce qui sera sans doute l’une des affiches les plus attendues de la saison, Mola et son staff n’auront qu’un vœu : récupérer leur demi de mêlée en pleine possession de ses moyens. Sinon, il faudra une fois de plus bricoler. Et espérer que ça tienne.