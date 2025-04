VIDEO. TOP 14. Louis Bielle-Biarrey lâche une chevauchée monstrueuse de 80m : un essai majuscule pour la victoire !

Après son 6 Nations stratosphérique, Louis Bielle-Biarrey avait visiblement envie d’en remettre une couche en Top 14. Pau en a fait les frais sur un essai absolument monstrueux.

L'UBB a réussi une très belle opération en vue de la qualification directe pour les demies. Ce samedi, en ouverture de la 21e journée, les Bordelais sont allés l'emporter sur la pelouse de Pau, 26 à 22.

Bordeaux s'impose à Pau

Et si Matéo Garcia a scellé le sort de la rencontre en fin de partie à la faveur d'une pénalité de plus de 53 mètres. L'homme dont on risque encore de parler tout le week-end, c'est Louis Bielle-Biarrey.

Yannick Bru avait opéré un très gros turnover pour ce déplacement après la parenthèse européenne avec douze changements. Seuls trois joueurs avaient conservé leur place. Et LBB en faisait partie.

On peut dire que le technicien a eu le nez creux. Pourtant, le premier acte joué sous la pluie avait laissé craindre une rencontre sans de grandes envolées. Le genre de matchs où les buteurs décident souvent du résultat final.

Mais c'est finalement sur un essai incroyable que l'UBB a fait la différence avec le retour du soleil dans le second acte. Cruel pour des Palois dans le coup et qui pensaient avoir fait le plus dur en marquant à la 66e. Un essai finalement refusé qui a laissé les Girondins dans la partie. Quelques instants plus tard, le drop d'Axel Desperes fuyait les perches.

Bielle-Biarrey frappe encore !

C'était un signe. Celui qu'il était temps pour la flèche tricolore de se mettre en action. Un ballon récupéré juste après le drop d'en-but a immédiatement été exploité au large par les visiteurs. Servi en bout de ligne, LBB a fait du LBB en accélérant de manière foudroyante.

Les deux centres palois déposés, il restait cependant encore du boulot pour marquer avec les retours de Desperes et Attissogbe. Bielle-Biarrey a parfaitement joué le coup avec Uberti et Carbery. Un jeu de passe en soutien qui a permis à l'ailier de terminer le travail 80 mètres après le début de l'action.

28e essai en 24 matchs joués, son 10e en Top 14 ! Louis Bielle-Biarrey continue d'affoler les compteurs. Après un Tournoi des 6 Nations brillant où il a également marqué l'histoire avec 8 réalisations, le Bordelais s'impose une arme offensive de choix pour Bordeaux et les Bleus.