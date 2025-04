Grâce à sa ''latino'' connection, ce club de ProD2 peut-il être la surprise du sprint final ?

Meilleure équipe de ProD2 en 2025, Colomiers s’avance comme la formation en forme à l’approche des phases finales. Jusqu’à jouer les trouble-fêtes ?

Meilleure équipe de ProD2 en 2025, Colomiers s’avance comme la formation en forme à l’approche des phases finales. Jusqu’à jouer les trouble-fêtes ? D’abord, un chiffre : sur ses 3 derniers matchs, l’US Colomiers a inscrit 24 essais et 159 points. Soit une moyenne de 53 pions et 8 banderilles par rencontre.

Plus largement, les coéquipiers d’Anthony Coletta sont tout simplement la meilleure équipe de ProD2 en 2025. En 11 matchs joués depuis le début de l’année, les Hauts-Garonnais en ont remporté 9, tout en ramenant un bonus défensif du déplacement à Provence Rugby (défaite 24 à 23).

TRANSFERT. PROD2. Un électrique toulonnais s’engage à Colomiers pour (re)lancer sa carrièreAutant dire que sans faire de bruit et derrière les ogres que sont Grenoble, Brive et Provence - dans cet ordre - Colomiers s’avance comme l’équipe en forme de cette ProD2. Jusqu’à jouer les trouble-fêtes ?

Chaque chose en son temps mais en cas de bonus offensif glané face à Agen ce jeudi soir et de défaite des Aixois en Corrèze ce vendredi, les Bleus et Blancs grimperaient à la 3ème place du championnat. Avant d’être l’équipe pas bonne à prendre des phases finales…

La force ibérique

Mais d’où Colomiers tient son salut, elle qui avait vécu un automne cauchemardesque et flirtait alors avec la zone de relégation ? De la confiance, pardi !

Alors que le retour de blessure de Rodrigo Marta avait contribué à redonner un peu de confiance au groupe, l’apport de Deghmache au mois de janvier a définitivement propulsé les banlieusards toulousains vers ces prise d’initiatives permanentes qui font leur force.

PROD2. 35km/h : le retour de sa flèche portugaise permettra-t-il à Colomiers de souffler avant la trêve ?

Dans ce sillage et avec une philosophie de jeu devenue naturellement plus ambitieuse, la mire s’est peu à peu réglée, même si les hommes de Sarraute font encore preuve d’un certain déchet dans leur jeu.

Mais vous connaissez le dicton : Qu’importe le flacon, pourvu qu’on est l’ivresse… Bourrés de cette dernière, les Columérins disposent aussi d’une fiole garnie de quelques uns des plus grands talents de ProD2, offensivement.

Avec une "latino" connection qui, même en l’absence de Joaquin de La Vega, prend un peu plus d’ampleur chaque semaine. Ainsi, le phénomène Portugais Rodrigo Marta et ses collègues Martin Alonso Munoz et Vincent Pinto (19 essais à eux 3) s’éclatent et régalent Bendichou à chaque sortie, tandis qu’il ne faudrait pas oublier Pablo Dimcheff non plus, talonneur de son état mais dynamiteur à souhait et meilleur marqueur de cette équipe haut-garonnaise.

8 essais sur 10 en sortie de banc : qui est ce talonneur ''supersub'' qui dynamite la ProD2 ?

Ajoutez à cela un Tuitavuki qui monte en régime, un Ugo Pacome qui, sans Gabin Lorre, serait assurément le meilleur arrière de la division, ainsi qu’un pack honnête, et vous comprendrez pourquoi Colomiers s’avance face à Agen avec le plein de confiance. Sans prétentions, mais avec des fourmis dans les jambes…