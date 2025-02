TRANSFERT. PROD2. Un électrique toulonnais s’engage à Colomiers pour (re)lancer sa carrière

Peu utilisé à Toulon, le demi de mêlée du RCT Jules Danglot devrait jouer en ProD2 la saison prochaine.

Comme à Toulouse avec Antoine Dupont - même si la rotation y est davantage présente - ou à Lyon avec le monopole de Baptiste Couilloud, se faire une place à la mêlée toulonnaise derrière Baptiste Serin n’est pas simple.

D’autant plus pour un jeune français sans grande expérience au plus haut niveau, qui voit également le demi de mêlée de l’Écosse Ben White à son poste. En tout état de cause, Jules Danglot n’a ainsi disputé que 189 minutes cette saison (en 13 feuilles de match) : guère mieux que les saisons précédentes, malgré un premier exercice prometteur sur la Rade en 2021/2022.

Alors, pour définitivement lancer sa carrière, le dynamique demi de mêlée du RCT devrait prendre la route de la Pro D2. Selon le Midi Olympique, le blondinet devrait s’engager à Colomiers, actuel 6ème de ProD2.

Une équipe relativement jeune et de plus en plus joueuse, dans laquelle il devrait s’épanouir aux côtés des "latinos" qui ont faim de ballon : De la Vega, Marta, Alonzo Munoz et consorts.

À 24 ans au coup d’envoi de la prochaine saison, Danglot tentera donc de prendre une nouvelle épaisseur en Pro D2, au sein d’une formation ambitieuse.

Ainsi, le Midol précise que le garçon formé dans l'Hérault devrait être relâché de sa dernière année de contrat à Toulon afin d’aller remplacer numériquement Mathis Galthié, le fils du sélectionneur, en partance pour Brive.

Tout en confortant les bonnes relations entre le RCT et les clubs de Toulouse et ses environs.